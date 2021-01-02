Огромный НЛО в Аргентине. Марсиане готовятся к войне или к эвакуации?

Как сообщает аргентинская газета LM Cipolletti, ночью 22 декабря 2020 года пара местных фотографов (Гастон Маркес и его коллега Ванина Беатрис Родригес) отправились в Долину Красной Луны в Патагонии и решили поснимать соединение Юпитера и Сатурна. Расположив камеры и устроившись поудобнее они начали щелкать кнопками и, наснимав вдоволь решили уже сворачиваться, когда заметили странное нарастающее свечение в небе. А дальше все было как-то так:

Фотографы выложили находку у себя в аккаунтах, предоставили все оригиналы в HD на суд коллег, после чего другие прославленные адепты (Йоргелина Альварес, Антонио Каррильо и Денис Мартинес), нанятые газетой, скрупулезно исследовали картинки на предмет фейка. Но никаких следов редакции не было обнаружено, тем более, что авторы – фотографы известные и скандал им не нужен: кратковременный интерес публики будет стоить репутации.

Тогда газетчики потопали к прославленным астрономам и те, посмотрев картинки и оценив мнение экспертов выпали в осадок и не знали, что сказать. Буквально пару недель назад приблизительно в том же районе было такое:

А еще раньше там видели это:

И каждый раз астрономы втирали что-то про SpaceX и Элона Маска. Но, при всем уважении, Элон всё-таки не сова и со SpaceX астрОномам пока как-то завязывать. Тем более, что накануне с самолета над Чили было снято такое:

Оригинальный ролик, но с небольшой обработкой – увеличением картинки, сменой контраста и так далее:

А несколько дней назад две таких же “сигары” видели в Калифорнии:

и “дырку” от такого пепелаца наблюдали над Англией:

Мы не будем корчить из себя уфологических знатоков, поскольку даже не представляем, на каком принципе эти огромные штуки летают и почему они светятся, но мы можем мыслить аналогиями. Так, если мелкие “блюдца” – это что-то типа БПЛА, а “блюдца” диаметров в 10-20 метров – это как бы истребители, то НЛО в виде сигары и длиной в километры – оно что-то типа Boeing C-17 Globemaster III

То есть речь идет о каких-то здоровых транспортах для перевозки стратегических грузов. А когда С-17 начинают летать целыми роями? Эти самолеты летают пакетами во время развертывания или во время каких-то стихийных бедствий. То есть возят палатки, генераторы, беженцев и так далее. Поэтому надо думать, что “марсиане” тоже готовятся к БП – взрыву Земли или к войне.

К войне, естественно, не Третьей мировой, поскольку война будет космической и тоже может закончится взрывом планеты, превращением Земли в еще один пояс астероидов типа Фаэтона, где обледенелые “марсиане” будут медленно вращаться среди холодных камней. Какой из вариантов более предпочтительный и правильный – тут мы не знаем, но следим за развитием событий.

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