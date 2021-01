Похоже, все ждут от Нового Года начала Апокалипсиса

На этом апокалиптическом фоне хорошо выделяется Редакция israel365news, которая про молочные реки никогда не писала и наоборот, сколько существует сайт – там всегда больше концентрировались на признаках Конца Света. И сейчас, в приближении 2021-го года Редакция там села, подвела сальдо с бульдо и обнаружило, что десять, по меньшей мере, основных признаков закругления текущего цивилизационного цикла сбылись.

Сильно подробно пересказывать мы все не будем, поскольку каждому моменту в то или иное время мы посвящали отдельный материал, но когда эти новые феномены складываются в как бы один – это тоже своего рода событие.

Новых феноменов много: частые дожди над Израилем, как следствие – опреснение Мертвого моря и появление там рыбы; повсеместное нашествие саранчи, рост популяции которой в некоторых местах произошел в 8 000 раз; эпидемия “чумы”, роль которой сегодня, очевидно, играет COVID-19; рост сейсмической активности в Израиле, что говорит о скором землетрясении большой силы, которое станет предвестником войны Гога и Магога, которая перейдет в активную фазу. Ну и самое главное – выборы. Коалиция в Израиле развалилась, а четвертых выборов, по пророчеству, не будет – в Израиль придет Машиах.

Возможно, что все произойдет именно так, как говорят раввины, возможно, раввины ошибаются, но давайте посмотрим, что происходило в октябре-декабре в Саудовской Аравии:

Here in this video there are a lot of from the muddy lands ,lakes and marsh ensue the pouring rain in North Saudi Arabia Kingdom, especially Hafar Albatain City. pic.twitter.com/OCn6ZqNeHd— A.S.S.Alenezi (@atallahsa20) December 9, 2020