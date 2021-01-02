Похоже, все ждут от Нового Года начала Апокалипсиса

В преддверии каждого наступающего Нового Года все газеты, журналы и прочие медийные ресурсы всегда занимались многообещающими предсказаниями на следующие 365 дней. Ничего, конечно, никогда не сбывалось, но была как бы традиция: астрологи и политологи втирают про молочные реки и кисельные берега, а народы им внимают. Потом, через пару месяцев все обещанное из головы вылетает и еще через десять месяцев цикл повторяется опять.

Так продолжалось из года в год, много лет – еще из эпохи, когда не было телевизора. Однако, в 2020-м году что-то такое изменилось и сейчас, в преддверии Нового Года таблоиды наперегонки друг с другом выкладывают предсказания о Конце Света. Одни ссылаются на Нострадамуса, другие еще на кого-то там, но все обещают звездец знатный – чипы, инопланетяне, война, зомби, катаклизмы и прочее.

Не знаем, как там будет с войной и катаклизмами, но в массовом сознании что-то явно изменилось – газеты ведь пишут то, что читает публика и если приглашенный в редакцию астролог начинает старую песню про молочные реки – его сначала посылают на фиг читатели издания, а вслед за ними уже и Редакция, которая больше его не приглашает.