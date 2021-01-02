Похоже, все ждут от Нового Года начала Апокалипсиса

В преддверии каждого наступающего Нового Года все газеты, журналы и прочие медийные ресурсы всегда занимались многообещающими предсказаниями на следующие 365 дней. Ничего, конечно, никогда не сбывалось, но была как бы традиция: астрологи и политологи втирают про молочные реки и кисельные берега, а народы им внимают. Потом, через пару месяцев все обещанное из головы вылетает и еще через десять месяцев цикл повторяется опять.
Так продолжалось из года в год, много лет – еще из эпохи, когда не было телевизора. Однако, в 2020-м году что-то такое изменилось и сейчас, в преддверии Нового Года таблоиды наперегонки друг с другом выкладывают предсказания о Конце Света. Одни ссылаются на Нострадамуса, другие еще на кого-то там, но все обещают звездец знатный – чипы, инопланетяне, война, зомби, катаклизмы и прочее.
Не знаем, как там будет с войной и катаклизмами, но в массовом сознании что-то явно изменилось – газеты ведь пишут то, что читает публика и если приглашенный в редакцию астролог начинает старую песню про молочные реки – его сначала посылают на фиг читатели издания, а вслед за ними уже и Редакция, которая больше его не приглашает.
На этом апокалиптическом фоне хорошо выделяется Редакция israel365news, которая про молочные реки никогда не писала и наоборот, сколько существует сайт – там всегда больше концентрировались на признаках Конца Света. И сейчас, в приближении 2021-го года Редакция там села, подвела сальдо с бульдо и обнаружило, что десять, по меньшей мере, основных признаков закругления текущего цивилизационного цикла сбылись.
Сильно подробно пересказывать мы все не будем, поскольку каждому моменту в то или иное время мы посвящали отдельный материал, но когда эти новые феномены складываются в как бы один – это тоже своего рода событие.
Новых феноменов много: частые дожди над Израилем, как следствие – опреснение Мертвого моря и появление там рыбы; повсеместное нашествие саранчи, рост популяции которой в некоторых местах произошел в 8 000 раз; эпидемия “чумы”, роль которой сегодня, очевидно, играет COVID-19; рост сейсмической активности в Израиле, что говорит о скором землетрясении большой силы, которое станет предвестником войны Гога и Магога, которая перейдет в активную фазу. Ну и самое главное – выборы. Коалиция в Израиле развалилась, а четвертых выборов, по пророчеству, не будет – в Израиль придет Машиах.
Возможно, что все произойдет именно так, как говорят раввины, возможно, раввины ошибаются, но давайте посмотрим, что происходило в октябре-декабре в Саудовской Аравии:
الصحراء وقت المطر بعيون المبدعين
تصوير أبو فيصل البداح pic.twitter.com/mtp4K2Mjd7— البيئة والطبيعة (@Abdull_Alorini) December 27, 2020
Here in this video there are a lot of from the muddy lands ,lakes and marsh ensue the pouring rain in North Saudi Arabia Kingdom, especially Hafar Albatain City. pic.twitter.com/OCn6ZqNeHd— A.S.S.Alenezi (@atallahsa20) December 9, 2020
Дожди там льют с самого октября, превращая пустыни в моря. И не первый год. Итогом этого становится радикальная смена ландшафта:
Загородный пикник в пустыне сейчас выглядит как-то так:
За жителей Саудовской Аравии все сейчас, конечно, страшно рады – пусть люди побегают по травке и поиграют в снежки, но проблема в том, что в Коране сказано: «Судный День не наступит до тех пор, пока арабская земля вновь не преобразится в пастбища, по которым текут реки». И именно это сейчас и наблюдается.
При этом сбылось множество других больших и малых признаков скорого Судного Дня: распространение печати и книг, строительство высоких домов, ускорение времени, падение нравов и прочее. И после всего этого должна случится так называемая война “Верблюжья битва”, когда столкнутся между собой две какие-то большие мусульманские страны. А потом начнется нашествие племен Йаджудж (Гоги) и Маджудж (Магоги). Ну и далее – Ближний Восток треснет пополам, причем в буквальном смысле, после чего в одни провалы устремится вода, а из других повалят дым и огонь. В общих чертах Коран пишет про это так: «Будет скручено солнце, сдвинутся с мест горы и звезды падут, запылают моря, небо будет сдернуто, будет приближен Рай и разожжен Ад».
В общем, довольно удивительно, что исламские мистики говорят о Конце Света абсолютно то же самое, что и мистики в Израиле. И точно такая же картина Апокалипсиса в христианских источниках – как древних, так и современных. Не может быть на ровном месте столько совпадений. Причем, главное совпадение в том, что все три религии пишут о внезапном приходе этого всего. Коран рассказывает про этот момент так: «…вы не успеете съесть кусок хлеба, совершить торг, сделку или выпить подоенное верблюжье молоко».
Как говорят бывалые военные люди – настоящая война всегда начинается ВДРУГ. С Концом Света тоже будет, очевидно, приблизительно то же самое. То есть предсказать точную дату смертным невозможно, поэтому остается только ждать исполнения других, последних уже признаков и следить за развитием событий.