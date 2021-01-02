Обращение к планетам: как заручиться поддержкой астрологических сил

Бывает, сильно нужна энергия для реализации цели, но ощущение, что силы иссякли. В кризисные времена каждый однажды сталкивается с недостатком сил и чувством подавленности воли, когда необходимо войти в продуктивное состояние, но что-то гнетущее давит на плечи. Что же делать в этом случае? Я предлагаю практику обращения к планетам. Ведь эзотерикам давно известно, каждая планета – носитель и транслятор энергии определенного качества. Вам остается только выбрать нужную Силу, сопоставимо с вашей целью и настроиться на ее вибрации.

Алгоритм выбора довольно прост

Обратитесь к Солнцу, если вам не хватает оптимизма и желания действовать,

К Луне, если нужно настроиться на творческий лад и войти в состояние вдохновения,

К Марсу, если ваша задача – открытая борьба за интересы или противостояние,

К Венере, если дело касается сферы любви и отношений,

К Земле, если ваша задача лежит в финансовой или материальной области,

К Меркурию, если речь об интеллектуальной активности, научной деятельности или предстоящем публичном выступлении.

Для сонастройки скажите мысленно или вслух слова приветствия планетарной Силе и попросите наполнить вас соответствующей энергией. Заявите о своем намерении направить эту энергию во благо и, определенно, сдержите обещание. Не делайте практику, если помыслы ваши не чисты. Затем расслабьтесь, остановите внутренний диалог и сосредоточьтесь на образе и вибрациях той планеты, к которой вы обратились. Чем лучше вы знакомы с качествами Силы, тем эффективнее будет результат. Почувствуйте, что происходит с вашим энергетическим коконом, отметьте мысленно те изменения, которые вам удалось ощутить. Пребывайте в этом состоянии, пока не почувствуете, что достаточно. Затем поблагодарите Силу и вернитесь в обыденное состояние сознания. Вам дан заряд нужной энергии, можете приступать к делам.