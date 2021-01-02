Случалось ли вам встречать невероятно уверенных в себе людей? Людей, которые знали и воспринимали себя так, как большинство окружающих просто не могут?

Скорее всего, встречали, и не только встречали, но и слегка завидовали.

Не думайте, что они родились такими, и вам никак не стать даже отдаленно похожими на них. Это неправда. Вы тоже можете обрести уверенность в себе — если только захотите.

Итак, девять привычек уверенных в себе людей, которые помогут найти эту уверенность и вам.

1. Они не боятся признать свои ошибки и извиниться, если неправы

Все мы ошибаемся — хотя бы время от времени. Уверенный человек принимает этот факт, как неотъемлемую часть жизни. Он не будет упорно защищать плохой поступок лишь для того, чтобы попытаться сохранить лицо.

Уверенный в себе человек понимает, что он абсолютно ничего не теряет, признавая, что он тоже человек и тоже ошибается. Он абсолютно ничего не теряет, а вот приобрести может многое — от возможности для самосовершенствования, до укрепления доверия между ним и окружающими и приобретения репутации честного человека.

2. Они не позволяют страху останавливать их

Уверенный в себе человек, как правило, готов пойти на такой риск, на который не осмелится кто-то другой. Такие люди вполне могут подать заявку на участие в выборах и попытаться «сковырнуть» с насиженного места успешного политика — хотя все им говорят о том, что у них нет ни единого шанса.

Они могут попытаться попасть в спортивную команду высшей лиги, даже если на это место претендует множество людей. Или подать резюме в компанию, в которой мечтает работать половина выпуска их университета.

Для по-настоящему уверенной в себе личности риск отказа никогда не перевешивает возможности для роста. Эти риски позволяют быстрее учиться чему-то новому, видеть возможности там, где страх закрывает глаза другим людям.

Подумайте, чего бы вы могли добиться, если бы не боялись потерпеть неудачу?

3. Они не стесняются просить о помощи, когда она им действительно нужна

Неуверенные в себе люди могут считать просьбу о помощи признаком слабости или некомпетентности. Уверенные, наоборот, понимают, что никто из нас не железный, никто не может разбираться во всем на свете, и поэтому все мы время от времени нуждаемся в помощи.

Сильные люди создают вокруг себя широкую сеть поддержки, и с радостью помогают другим.

Очень немногие люди способны добиться успеха в одиночку, не опираясь ни на чью помощь. Когда вы просите кого-то о помощи, этим вы показываете, что скромны, что знаете пределы своих способностей, и можете разглядеть сильные стороны окружающих.

Кроме того, когда вы просите у других людей помощи в том, в чем они действительно разбираются, как правило, это поднимает их самооценку и способствует укреплению отношений.

4. Они не нуждаются в чужом внимании и одобрении

Уверенные в себе люди и так знают, чего они стоят и на что способны. Они не нуждаются в том, чтобы окружающие помогали им чувствовать себя достойными любви, дружбы, общения или существования в целом. И это чувство уверенности в себе позволяет им вместо того, чтобы любой ценой добиваться похвалы или одобрения, сделать упор на общении с другими людьми.

Уверенному в себе человеку будет вполне комфортно на сцене, и его не пугает чужое внимание, но он вряд ли станет пытаться любой ценой заполучить главную роль, особенно если это приведет к конфликту и не принесет ему подлинного счастья. Он не требует чужого внимания любой ценой.

5. Они заботятся о своем теле

По-настоящему уверенный в себе человек ценит свое физическое благополучие. Даже самые духовные люди рано или поздно осознают, что они должны заботиться не только о своей душе, но и о здоровье своего тела, поскольку они неразрывно связаны между собой.

А это значит, что вы должны не забывать о том, что ваше тело должно получать достаточно сна и жидкости. А еще это значит, что вы должны прислушиваться к своему телу и давать ему отдыхать, когда его силы истощаются. Вы должны регулярно подвергать его физической нагрузкой, и правильно питаться.

Заботьтесь о вашем теле, и оно позаботится о вас. Вашей душе в здоровом теле будет значительно легче.

6. Они умеют слушать окружающих

Действительно уверенный в себе человек знает, что главное, что нужно делать в любой беседе — это слушать своего собеседника. При этом они понимают, что должны действительно слушать его, а не просто ждать паузы, чтобы вставить свою реплику.

Неуверенные в себе люди, как правило, говорят много. Они пытаются полностью монополизировать диалог, превратив его в монолог. Им кажется, что они просто обязаны это делать, чтобы доказать вам и самим себе, что их мысли достойны того, чтобы быть услышанными.

Уверенные в себе знают, что они не обязаны никому ничего доказывать, и с куда большей охотой будут расширять свои знания, чем раздувать свое эго.

7. Они умеют говорить «нет»

Для того, чтобы быть по-настоящему уверенным в себе, сначала нужно познать самих себя — от А до Я. Это познание определенно включает в себя признание и уважение наших ограничений — мы должны осознать по-настоящему, что у нас нет бесконечного времени, энергии, денег или каких-либо других конечных ресурсов.

Ведь лучше сделать три вещи, зато как следует, чем сразу десять, но кое-как. Люди, которые не уверенны в себе, часто настолько боятся обидеть окружающих отказом, что отвечают «да» на все предложения. В результате они раз за разом оказываются в ситуации, когда у них много дел и обязательств, и слишком мало времени на то, чтобы сделать все в срок.

Естественно, что подобную ситуацию никак нельзя назвать здоровой, она способна привести к стрессу, тревожности и депрессии. Чтобы избежать этого, заранее очертите для себя границы, которые вы не готовы переступать, и защищайте их всеми доступными средствами.

8. Они не склонны к тому, чтобы осуждать других людей

Для того, чтобы начать по-настоящему ценить и уважать самих себя, стоит понять и осознать, что каждый человек в этом мире по-своему достойный. У каждого из нас есть свои сильные и слабые стороны. И у каждого из нас есть свои недостатки.

Но у каждого есть что-то особенное, что-то такое, чем человек способен поделиться с миром. Когда мы отвергаем другого человека через его реальные или мнимые недостатки, на самом деле мы отвергаем сами себя.

На время это может дать нам чувство превосходства, но в конечном итоге такое поведение только истощит чувство уверенности в себе и самоуважение.

9. Их уверенность в себе идет изнутри, а не снаружи

Для большинства людей счастье и уверенность идут вперед нога в ногу. Когда уверенность в себе повышается, повышается и счастье. В конечном итоге и то, и другое является производным настоящего, глубинного знания себя и желание любить себя по-настоящему.

Повторимся еще раз — действительно уверенным в себе людям не нужно чужое одобрение. Их чувство уверенности в себе и своих силах идет изнутри, из глубины души.

«Никто не способен заставить вас почувствовать себя недостойными без вашего на то согласия», — Элеонора Рузвельт.

Так что постарайтесь воспитать в себе столь сильное чувство собственного достоинства и уверенности, чтобы его ничто не способно было поколебать.

Знайте себе. Любите себя. Заботьтесь о себе. А уверенность прибавится.

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