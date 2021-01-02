Техника релаксации «Золотой шар»

Чтобы успокоить разум и увеличить концентрацию, можно провести несложную технику релаксации. Для этого найдите уединенное место, станьте ровно, лягте на спину или сядьте с прямой спиной на стул, стопы прижмите к полу, закройте глаза.

Далее пройдитесь по своему телу сознанием: от стоп до макушки головы, расслабляя каждую мышцу и каждую часть тела. Для большей эффективности можете представить золотистый шар энергии, который постепенно проходит сквозь ваше тело, исцеляя его.

Сперва зафиксируйте золотистый шар под своими стопами. Когда начнете чувствовать его на физическом уровне (тепло или покалывание в стопах), начните вести его вверх по ногам, к тазу, животу, к груди, к горлу и голове.