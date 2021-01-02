Техника релаксации «Золотой шар»

Чтобы успокоить разум и увеличить концентрацию, можно провести несложную технику релаксации. Для этого найдите уединенное место, станьте ровно, лягте на спину или сядьте с прямой спиной на стул, стопы прижмите к полу, закройте глаза.
Далее пройдитесь по своему телу сознанием: от стоп до макушки головы, расслабляя каждую мышцу и каждую часть тела. Для большей эффективности можете представить золотистый шар энергии, который постепенно проходит сквозь ваше тело, исцеляя его.
Сперва зафиксируйте золотистый шар под своими стопами. Когда начнете чувствовать его на физическом уровне (тепло или покалывание в стопах), начните вести его вверх по ногам, к тазу, животу, к груди, к горлу и голове.
Если по каким-то причинам шарик перестал двигаться и завис на одном месте, дайте ему время. Возможно, именно этот участок вашего тела требует большего внимания. Почувствуйте, как шар растворяет напряжение, исцеляет ткани и органы, снимает спазмы, гармонизирует.
Когда дойдете до макушки, просто отпустите шарик в небо с благодарностью и любовью.
Побудьте какое-то время в этом состоянии. Когда будите готовы, откройте глаза и вернитесь к обыденной реальности.
Эта практика помогает вернуть биоэнергоструктуру к гармоничному состоянию, выстраивая распределение биоэнергий по космической матрице. Технику можно выполнять перед тем, как преступить к важному делу или же после напряженного рабочего дня. Также хороша эта техника для «обнуления» перед магическими и духовными практиками. Она поможет исключить посторонние мысли и эмоции из энергоинформационного кокона практикующего.