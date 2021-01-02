Какие трофеи привозили домой советские солдаты?

Когда закончилась Вторая мировая война многие советские солдаты и офицеры наконец смогли вернуться домой к мирной жизни. Пять лет непрерывной войны забрали немало наших соотечественников. Еще больше жизней и судеб было искалечено травмами физическими и душевными.

Война – это всегда тяжелый труд, а потому после ее окончания солдатам полагались трофеи, которые должны были стать наградой и частичной компенсацией за их нечеловеческие усилия. Что же везли красноармейцы домой из Германии и как они получали эти вещи?

То, что «с бою взято», не трофей, а мародёрство. Безусловно в РККА, как и в любой другой армии мира подобные прецеденты имели место, из песни слов не выкинешь. Однако они не носили столь массового характера, как пытаются некоторые изобразить и уж тем более мародерство никогда не было политикой командования: ни официальной, ни негласной. Как раз-таки с этим ситуация была строго обратная: мародёров наказывали, вплоть до расстрела.

Особенно остро за этим стали следить уже в 1945 году. После входа в Германию даже прошла серия отдельных приказов, которая требовала от командования армии на всех уровнях проследить за тем, чтобы солдаты и офицеры на местах вдруг не «почувствовали себя победителями» самым нелицеприятным способом.

Мародерство – это преступление. Получение трофеев – это система поощрения солдат и командиров за их опасную и напряженную работу на фронте. Трофеи распределялись между военнослужащими специальными органами в соответствии с действующими приказами по армии.

В зависимости от положения и звания красноармеец мог рассчитывать на самые разные вещи. При этом чаще всего была возможность выбора. Каждый мог попросить для себя из имеющегося ассортимента то, что ему больше нужно или хочется.

Смысл распределения трофеев был предельно прост: люди многие годы были оторваны от труда и мирной жизни, они рисковали, а их домохозяйства логичным образом теряли свой уровень благосостояния. Война разорила страну, а потому прежде, чем мирная жизнь будет налажена вновь, бойцов следует хоть как-то поддержать и поблагодарить.

Конечно же, красноармейцам платили зарплаты, премии и наградные. Ничего кощунственного в этом нет: увы, война – это такой же труд, скорбный и опасный, но все еще труд. В итоге, у доживших к концу войны накопились неплохие суммы, особенно когда стали выплачивать «недодатки» и задержки в 1945 году за предыдущие годы. Правда, тратить их в первые годы было сильно некуда. Но вернемся к нашим послевоенным трофеям.

1. Велосипеды и автомобили

Велосипедов было у немцев много. |Фото: birzha-kursk.ru.

Пожалуй, одна из самых полезных вещей, которую мог привести красноармеец домой. Конечно, рассчитывать на автомобиль солдат или сержант не мог. По большому счету не светила машина и большинству лейтенантов и капитанов.

Автомобилей было не так много, а потому полагались они только высшему командованию или особо отличившийся на руководящих и командных постах. Сержанты могли еще рассчитывать на мопед или мотоцикл, однако только приличии особых заслуг перед Родиной.

При этом большинство простых солдат и сержантов могло получить велосипед! Благо, в Германии к 1945 году только в распоряжении вермахта их было около 3 млн штук. Почти половина – немецкого производства. Остальные были конфискованы немцами в 1939 году в покоренных странах Европы.

2. Часы

Можно было получить часы. |Фото: mensby.com.

Часы были редким, но крайне полезным и от того очень желанным трофеем. Безусловно, нередко их просто снимали с врагов. Однако, погореть на такой инициативе было страшнейшим залетом перед начальством и большинством товарищей. В качестве трофеев часы главным образом выдавались тем солдатам, сержантам и офицерам, что принимали участие в штурме Берлина.

3. Зажигалки

Еще раздавали зажигалки. |Фото: YouTube.

В армии традиционно курит огромное количество людей. В первую очередь, от нервов. Красная армия не была исключением. Курили солдаты, курили сержанты и офицеры всех уровней, вплоть до маршалов. А потому зажигалка, которая не тухнет на сильном ветру была одним из самых желанных трофеев.

А потому получить IMCO в свой вещмешок после войны хотели многие. Благо, после разгрома вермахта склады от них просто ломились. Интересно, что зажигалки IMCO оказались настолько удачными и популярными в СССР, что после войны даже наладили производство собственного аналога.

4. Швейные принадлежности

Раздавали швейные принадлежности. |Фото: nn.au.ru.

С одной стороны, не самый примечательный, но очень важный трофей, который многие охотно брали и везли домой. Раздавали солдатам не просто швейные наборы. Те, кто умел шить (а таких было на самом деле немало, многие красноармейцы после серьезных ранений отправлялись трудиться в тыл, в том числе в швейных фронтовых мастерских) могли получить швейную машинку!

Советское руководство охотно раздавало их бойцам, так как понимало, что после возвращения на родину «домашние мастерские» в разрушенных городах и деревнях смогут смягчить факт уничтожения легкой промышленности страны в первые послевоенные годы. В колхозах коммунистической страны и вовсе процветала «мелкая швейная коммерция». Фронтовики обшивали целые сельские районы. Власти знали об этом, но с пониманием закрывали глаза.

5. Бритвы

Можно было взять бритву. |Фото: livemaster.by.

У большинства мужчин на лице растут волосы. А потому хорошая бритва – всегда полезная в личном хозяйстве. Получить предмет личной гигиены с трофейных складов могли и советские военнослужащие, если своя старая бритва по каким-то причинам перестала устраивать.

6. Музыкальные инструменты и фототехника

Раздавали и дорогую технику. |Фото: smolbattle.ru.

Если военнослужащий умел играть на музыкальном инструменте или имел соответствующее образование, то он мог рассчитывать на получение инструмента. Правда большая часть сложных и дорогих музыкальных инструментов была реквизирована в пользу народного хозяйства для школ, училищ и университетов, а также сельских и городских клубов.

Аналогичным образом дела обстояли с фототехникой. Особо отличившиеся бойцы или военкоры могли получить в подарок от Родины фотоаппарат.

7. Одежда

Трофеи были разные. ¦Фото: yablor.ru.

Верхняя и нижняя одежда, постельное белье, ткани, кожи и шкуры. Большая часть этого добра была реквизирована с немецких складов. Иронично, что раздавали в том числе форму вермахта, лишенную знаков отличия. Многие советские граждане остались после войны даже без домов, а потому сверток ткани, привезенный на Родину для семьи, был на вес золота.

После войны многие семьи, особенно в деревнях обшивали себя самостоятельно. Особая ценность тканей была в том, что весили они немного и привезти их домой можно было даже не на одну семью. Многие красноармейцы отправляли ткань по почте. Кстати, нередко вместе с ней в посылки клали купленные на заработанные за войну консервы, яичный порошок и сигареты.

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