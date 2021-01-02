Действие словесных формул известно давно магам и духовникам. Сегодня они получили признание и в научном мире психологии. Ранее неизведанная магия слов теперь имеет более научное определение – аффирмация. А их ее действие обосновано психологическим эффектом, который производит повторение этих позитивных утверждений вслух.
Наибольшую популярность среди практиков имеют аффирмации на здоровье и исцеление. Неудивительно, ведь физическое состояние определяет качество жизни человека. Определено, что проговаривание положительных тезисов благоприятно влияет на ход мысли и эмоциональный фон, что является залогом хорошего самочувствия. Именно с мыслей начинается наша судьба и жизненный путь.
Для того чтобы всегда оставаться в отличной физической форме, улучшить свое самочувствие или ускорить процесс исцеления, используйте аффирмации на здоровье. Эта несложная практика способна настроить сознание на светлую линию бытия и раскрыть спящий потенциал организма к самовосстановлению и омоложению.
Если вы испытываете дефицит времени, начните с коротких аффирмаций на здоровье . Они просты для запоминания. Но, несмотря на свою простоту, обладают мощным воздействием.
Боль покидает меня. Здоровье наполняет меня.
Я абсолютно здоров (а). Я отлично себя чувствую.
Мое тело совершенно и целостно. Я есть свет и энергия жизни.
Я выбираю здоровье и молодость.
Короткие аффирмации хороши в повседневном использовании. Но порой их бывает недостаточно для полноценной настройки сознания на линию исцеления. Если вы чувствуете желание пробудить в себе большую мощь, попробуйте более красочные формулы.
» Я активизирую свои механизмы исцеления. Каждая клеточка моего тела источает здоровье и радость. Я отказываюсь от печали и боли. Я выбираю легкость и прекрасное самочувствие».
«Чистый свет наполняет меня. Он исцеляет меня и направляет мое сознание к созиданию. Я абсолютно здоров(а). Мое тело – совершенно. Мой организм работает слажено. Мой иммунитет защищает меня».
«Я сбрасываю болезнь и дисгармонию, они уходят как вода в песок. Мое тело – вместилище здоровья и молодости. Светящаяся энергия жизни наполняет меня с головы и до ног».
«Сегодня я выбираю исцеление. Сегодня я выбираю жизнь. Я чувствую прилив энергии. Я чувствую себя лучше с каждым днем».
«Я обладаю сильным телом и идеальным здоровьем. Все органы моего организма работают в совершенстве. Я благодарю свое тело за это. Я отвечаю ему заботой и уважением».
Вы также можете составлять аффирмации на здоровье и исцеление самостоятельно или же пользоваться готовыми формулами. Стоит только отметить: эта практика любит постоянства и веры. Чтобы получить максимальный эффект, выполняйте практику с чувством, сопровождайте слова благостными эмоциями, визуализируйте ее действие. Помните: сознание человека – мощнейший инструмент, возможности которого почти безграничны. Вы можете выбрать в этой жизни все, что угодно, если только научитесь управлять своим сознанием.