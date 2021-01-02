Действие словесных формул известно давно магам и духовникам. Сегодня они получили признание и в научном мире психологии. Ранее неизведанная магия слов теперь имеет более научное определение – аффирмация. А их ее действие обосновано психологическим эффектом, который производит повторение этих позитивных утверждений вслух.

Наибольшую популярность среди практиков имеют аффирмации на здоровье и исцеление. Неудивительно, ведь физическое состояние определяет качество жизни человека. Определено, что проговаривание положительных тезисов благоприятно влияет на ход мысли и эмоциональный фон, что является залогом хорошего самочувствия. Именно с мыслей начинается наша судьба и жизненный путь.

Для того чтобы всегда оставаться в отличной физической форме, улучшить свое самочувствие или ускорить процесс исцеления, используйте аффирмации на здоровье. Эта несложная практика способна настроить сознание на светлую линию бытия и раскрыть спящий потенциал организма к самовосстановлению и омоложению.