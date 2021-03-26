Точка Немо — самая пустынная зона в Мировом океане

Точка Немо — это условная точка в Тихом океане, которая географически расположена дальше всего от суши, ближе всего к этой точке находятся космонавты, когда МКС проходит над этим местом.

Орбита находится на высоте 418 км, а до ближайшего населенного острова Пасхи — около 2800 км. Такое расположение делает точку Немо идеальным место для «захоронения» отработавших свой срок космических кораблей, спутников и других объектов, которые опускаются на глубину 4 км.

Федор Конюхов — путешественник об этом месте: сильное переживание, которое накрыло меня в этом плавании, – чувство полного одиночества. Не обычного, а какого-то космического, что ли. Миновав 48-й градус южной широты, я стал первым, кто на вёслах приблизился к океанскому полюсу недоступности – так называемой «точке Немо».