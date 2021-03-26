15 забавных фактов о мире, которые не вписываются в наш привычный порядок вещей

Наш мир полон удивительных вещей. О некоторых нам рассказывают еще в школе, о некоторых мы узнаем из повседневной жизни. Но есть и такие, о которых мало кто знает, а зря! Ведь факты, которые не вписываются в наш привычный порядок вещей, только расширяют кругозор и напоминают о том, на какой странной планете мы все таки живем.

1. Что такое авокадо?

Несмотря на мнение большинства, это не овощ и даже не фрукт, а ягода.

2. А вы знаете, что такое триболюминестенция?

Именно этот процесс происходит с кубиком сахара при его крошении. Если наблюдать за этим в темноте — можно увидеть как сахар светится.

3. Акулы — настоящие долгожители.

Некоторые их них даже старше многих старых деревьев.

4. Половина населения нашей планеты никогда не видела снег в живую.

5. Белки, как и кошки, умеют «мурлыкать».

Об этом мало кто знает, потому что они чаще всего остерегаются близко подходить к человеку.

6. Как вы думаете, какая самая продаваемая вещь в мире?

Учитывая что техника Apple стоит на втором месте – на удивление — это Кубик Рубика!

7. Колибри – удивительная птица, не только благодаря своим размерам, внешнему виду или скорости.

Это еще и единственная птица, которая умеет лететь назад! Но при этом на не может ходить. Не странно ли?

8. Изобретатель телефонного аппарата ни разу за всю жизнь не позвонил матери или любимой жене.

Не потому что не хотел, а потому что не мог — они обе были глухими. Так что это приспособление он действительно придумал для человечества, а не в личных целях.

9. Дождь из лягушек это не выдумка из сказки.

В Мексике в 1997 году прошел целый шторм из этих мелких созданий. Наверное, от такого дождя не самые приятные ощущения.

10. Вы не чувствуете запахи, пока спите.

11. Современные эскимосы покупают холодильники не для охлаждения продуктов

…а для того чтобы сохранить продукты от замерзания. А теперь представьте, насколько же у них холодно, если холодильник используется для разогрева.

12. В Мировом океане спрятано золота в сотни раз больше, чем было добыто человечеством за всю свою историю.

Подумать только — на дне океана скрывается клад, способный перевернуть мировую экономику!

13. Канада — это индейское слово, которое переводится как «большая деревня».

Хотя, название ей уже давно не подходит, ведь Канада является одной из наиболее развитых стран с высоким уровнем благополучия.

14. Самое популярное и употребляемое во всем мире слово — окей (Okay, OK)

15. Вы замечали, какой резкий звук издает кнут при резком ударе?

Это происходит, потому что его кончик во время удара двигается быстрее скорости звука.

Источник: likeni.info