Самым зрелищным событием 2021 года станет комета Леонардо

В прошлом небольшие небесные тела, обращающиеся вокруг Солнца по вытянутой орбите и иногда образующие хвост из газа и пыли, считались дурным предзнаменованием. Древние греки, например, изображали кометы в виде отрубленных голов с развевающимися волосами, а в переводе с греческого слово «комета» означает «волосатая звезда». Но не стоит удивляться подобному отношению наших предков к этим небесным странникам – большую часть времени люди видели в ночном небе небе Луну, звезды и планеты, а вот движущиеся яркие объекты наблюдателей пугали. Поскольку история нашего вида сопряжена с такими трагическими событиями как войны и эпидемии, каждому появлению кометы сопутствовало одно из неминуемых несчастий. Считалось, что чем ярче комета, тем более суровые испытания она сулит человечеству. Но времена изменились и сегодня наслаждаемся пролетающими мимо кометами без опаски и волнений. Интересно, что в январе 2021 года астрономы открыли новую невероятно яркую комету под названием C/2021 A1 (Leonard), наблюдать которую можно будет невооруженным взглядом в декабре.

Наблюдаемая Вселенная скрывает в себе множество тайн. Многие из них, вероятно, так навсегда и останутся неразгаданными, однако вряд ли это ослабит интерес к космосу среди ученых и простых обывателей. За последние 54 года, начиная с запуска советского спутника, нам удалось нанести на карту все планеты Солнечной системы, а также их многочисленные спутники. Но планеты и луны – не единственные обитатели нашей галактики.

Между Юпитером и Марсом, как надеюсь, известно уважаемому читателю, находится пояс астероидов – место скопления множества объектов всевозможных форм и размеров, так называемых малых планет. Астероиды, как и метеориты, иногда падают на Землю, радуя ученых из разных областей науки. Но есть на космической сцене, которую мы наблюдаем с Земли, еще более удивительные объекты.