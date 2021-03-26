На первом месте должно быть воспитание, а потом образование, иначе…

Однажды один профессор физико-математического факультета с намерением преподать студентам запоминающийся на всю жизнь урок написал на доске большую цифру 1 и, посмотрев на студентов, объяснил: «Это ваша человечность — самое необходимое в жизни качество».

Затем рядом с цифрой 1 написал 0 и сказал: «А это ваши достижения, которые с человечностью увеличили вас в 10 раз». Еще один 0 — опыт, с которым человек стал «100». И так добавлял 0 за 0 — осторожность, любовь, успех… «Каждый добавленный 0 в 10 раз облагораживает человека», — сказал профессор.

Вдруг он стёр цифру 1, стоящую в начале ряда цифр. На доске остались никчёмные, ничего не значащие нули…