То, что выскользнуло из ваших рук, вероятно, вам не предназначалось

Наступает момент, когда вы, оглядываясь на свою жизнь и переосмысливая определенные ситуации с определенными людьми, задаетесь вопросом, достаточно ли вы сделали для сохранения отношений. Вы спрашиваете себя, могли ли поменять ход развития событий и были ли вы в силах удержать определенных людей рядом немного дольше?

Мы все задаемся вопросом, сами ли мы испортили отношения с теми, кого любили, но жизнь учит тому, что вещи, выскользнувшие из наших рук, скорее всего, просто не были предназначены для вас.

Люди, которым просто не суждено было попасть в историю вашей жизни дольше, чем на несколько глав, не могут быть частью ее счастливого финала.

И это также касается людей, по-настоящему волновавших вас, заставлявших чувствовать себя живыми, подаривших прекрасные воспоминания. Но они пришли в вашу жизнь совсем не зря. Да, они появились не для того, чтобы стать спутниками вашей жизни, они были посланы, чтобы показать вам новый путь, новую дорогу, чтобы вы смогли выбрать новое направление и перестать ходить по кругу.

Люди, которые пришли в вашу жизнь, но не остались в ней, и не должны были задерживаться в ней надолго. Их можно назвать временными попутчиками. Они стали для вас мостами на пути к пункту назначения.

И, может быть, отчасти в этом есть и ваша вина, может быть, вам стоило воспользоваться своим шансом и попытаться удержать некоторых их этих людей. Может быть, вы не проявили достаточно терпения, когда в ваших отношениях появились первые сложности. Может быть, интуитивно чувствовали, что зашли в тупик, потому что не находили того, чего вы искали: уверенности, безопасности, честности или любви. Может быть, вы искали то, что считали правильным, в неправильных людях. А, возможно, некоторая часть вас не была готова посвятить себя кому-то в той степени, которой от вас требовали, потому что вы все еще были в поиске своей собственной правды и ответов.

Но истина заключается в том, что вещи, которые ускользали из ваших рук, по чьей бы вине это ни произошло, не были предназначены для вас.

В обратном случае Вселенная возвратила бы их в вашу жизнь, чтобы они смогли составить компанию в вашем путешествии. Вы бы развивались вместе с ними, а не переросли бы их. Они предпочли бы оставаться рядом с вами, пока вы находились в поисках ответов.

Не могу сказать вам точно, как это происходит, но знаю, что люди и вещи, которые предназначены для вас, рано или поздно находят дорогу обратно.

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