Скажи мне, что ты ешь, и я скажу какой у тебя характер

Особое внимание стоит уделить именно предпочтениям, поскольку они интуитивно связаны со всем организмом. Мы все живем в дуальном мире, где присутствует добро и зло, правое и левое, верное и ложное. Каждый человек стремится к гармонии, а еда является частью внешнего мира и ей мы наполняем свой организм, пытаясь достичь баланса. Еще с древних времен известна поговорка – скажи, что ты ешь, и я скажу, кем ты являешься. Поэтому по вкусовым предпочтениям легко можно судить о характере человека и если эти предпочтения меняются, значит, перемены происходят и в других сферах жизни этого человека.

Каждый продукт наделен не только особыми свойствами, но и характером, историей. В зависимости от того, что мы едим, могут меняться наши решения и действия. По предпочтениям в питании люди делятся на несколько категорий:

Самой первой пищей, которую получает человек, является именно молоко. Когда мать кормит ребенка грудным молоком, она дарит ему свою ласку, заботу и чувство безопасности, поэтому любители молочных продуктов ранимые и очень чувственные, они ценят комфорт и нуждаются во внимании.

А люди, которые любят кисломолочную продукцию, очень активны, самостоятельные и наделены лидерскими качествами.

2. Те, кто любит свежие овощи и фрукты.

Любители овощей серьезные, любознательные, целеустремленные и честолюбивые, это карьеристы, которые добиваются поставленных целей путем поиска компромисса. Отдельную группу составляют вегетарианцы, которые весьма требовательны к еде и ждут от окружающих особого к себе отношения, угодить таким людям не просто и зачастую из-за трепетного отношения к выбору продуктов они упускают что-то важное из других сфер своей жизни. Любители фруктов очень любознательны, общительны, тактичны, но при этом любят поспорить, им важно, чтобы окружающие их понимали, они ценят жизнь и умеют получать от нее удовольствие.

3. Мясоеды.

В эту категорию входят разные люди – предпочитающие жирное или нежирное мясо, колбасные изделия. Мясоеды в большинстве случаев щедрые, темпераментные и страстные люди, они ценят красоту во всех ее проявлениях, они активные, самостоятельные и амбициозные, они любят свободу, поэтому их жизнь полна взлетов и падений. Если любимым блюдом человека является шашлык или мясной стейк, значит, по характеру он добытчик и победитель, он может быть импульсивным и вспыльчивым, но быстро остывает, собственные ошибки он признает крайне редко. Любители индейки и курицы – хорошие семьянины, которые с трепетом относятся к родным и близким, любят комфорт и предпочитают вести здоровый образ жизни. А любителям колбасных изделий сложно упорядочить собственную жизнь, поскольку им постоянно не хватает времени, окружающие считают таких людей эгоистичными, поскольку они свободолюбивые, творческие и не любят, когда их контролируют.

4. Любители рыбы.

Такие люди спокойные, уравновешенные, чувственные и тактичные. Они часто боятся чем-то обидеть окружающих, поэтому способны многое стерпеть, даже если это приносит им дискомфорт. Любители рыбы строят крепкие семейные отношения и верны в дружбе. Эти люди очень любят порядок и живут без суеты. Но часто их считают слишком скучными, хотя на самом деле это цельные личности, которые способны открыться в полной мере, находясь в близких отношениях.

5. Любители сладкого.

Это веселые, открытые и приятные в общении люди, они сентиментальны и очень впечатлительны, нежные и мягкосердечные, аккуратны и уязвимы. Зачастую они хотят понравиться окружающим, но также часто разочаровываются в людях. Сладкоежки отличные ученики и работники, но в коллективе либо в семье могут чувствовать себя неоцененными и даже одинокими. Все свои эмоциональные переживания они «заедают» мороженым, шоколадом и другими сладостями. Многие сладкоежки страдают от лишнего веса, поэтому часто недовольны собой.

Если вы хотите лучше понять человека, обратите внимание на то, какими продуктами он питается и тогда многое прояснится.

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