Нейробиолог из Стэнфорда открывает жестокую правду про обучение во взрослом возрасте

Итак, на этой неделе я, наконец, отправляюсь на экзамен, после которого, если все пройдет удачно, получу сертификат, подтверждающий мое владение разговорным греческим языком. И, несмотря на то, что последний десяток лет я живу во грекоговорящей стране, я очень нервничаю. Что же не так с моим мозгом, раз изучение нового языка превратилось для него в настолько серьезное испытание?
Недавний (и весьма интересный!) выпуск подкаста Джо Рогана, гостем в котором был нейробиолог из Стэнфорда Эндрю Губерман, дал мне исчерпывающий ответ на этот вопрос, и теперь я могу сказать, что у меня есть и хорошая, и плохая новость для всех, кто хочет освоить какой-то новый навык или умение во взрослом возрасте.
На самом деле с моим мозгом все в порядке для моего возраста. Дело скорее в том, что по мере того, как мы взрослеем и стареем, химия нашего мозга изменяется вполне определенным образом, и именно поэтому нам так легко учиться чему-то новому, пока мы дети, и так сложно это делать уже во взрослом возрасте.
«Мать-природа создала нас таким образом, чтобы мы усвоили все навыки, которые нужны нам для выживания, выжили достаточно долго, чтобы обзавестись потомством, а после умерли», – говорит Губерман, раскрывая нам жестокую истину относительно обучения новым навыкам в возрасте за 30. Проще говоря, мозг взрослого человека не «заточен» под обучение чему-то новому. Когда вы стали взрослыми, ваш мозг куда более подходит для реализации и воплощения в жизнь того, что вы уже знаете.
На первый взгляд, комментарий Губермана может показаться слегка мрачноватым, но меня он, если честно, изрядно успокоил. Я была рада узнать, что с моим мозгом, так упорно сопротивляющимся греческому языку, все в порядке. Дело всего лишь в том, что получение новых знаний во взрослом возрасте является для меня куда более сложным, чем в детстве – как, собственно, и практически для всех других людей.
Ну а теперь перейдем к хорошей новости… Несмотря на это, вы все равно можете заставить себя усвоить те новые знания и умения, которые вам действительно нужны – просто не ожидайте, что вам будет легко и комфортно. Этот длинный и интересный выпуск подкаста посвящен довольно подробному обсуждению биохимии мозга и того, что на нее влияет, а также множеству других интересных тем, но наиболее важное сообщение, которое из него вынесла лично я – это слова Губермана о том, что любое серьезное обучение чему-то новому во взрослом возрасте требует от нас двух основных шагов.
Максимально сосредоточьтесь на предстоящей вам задаче – так, чтобы даже стало от этого некомфортно.
«Если вы действительно хотите научиться чему-то новому во взрослом возрасте, вы должны изменить свой мозг в нужном направлении, а это потребует от вас высокого уровня концентрации и вовлеченности. Без этого вам никак не обойтись», – утверждает Губерман.
От вас потребуется настолько высокий уровень концентрации, что от этого вам станет крайне неуютно, так как во взрослом возрасте для того, чтобы просигнализировать вашему мозгу, что появилось нечто достаточно важное, что эту информацию нужно выучить и усвоить, ваше тело использует адреналин, из-за чего вы испытываете нервное возбуждение и сидите, словно на иголках. Это настолько некомфортно, что большинство людей сдается уже на этом этапе, но, если вы действительно хотите изменить свой мозг, вы должны быть упорными.
Хорошенько отдохните. После того, как вы заставите себя преодолеть этот дискомфорт, и начнете практиковаться в том, что вам нужно освоить, или, скажем, засядете за учебники, знайте – вы находитесь лишь на полпути к обретению новых знаний. Для того, чтобы закрепить усвоенные вами знания в краткосрочной и долгосрочной памяти, вашему мозгу нужно еще одно химическое вещество под названием ацетилхолин. И для того, чтобы организм выработал его в достаточном количестве, вы должны хорошо отдохнуть.
«Немалая доля перемен, происходящих в структурах мозга благодаря усвоению новых знаний, происходит именно во время глубокой фазы сна, – говорит Губерман. – Но также они могут происходить и во время краткосрочного дневного сна, и даже в периоды обычного отдыха, когда вы расслабляетесь и стараетесь просто отпустить свои мысли в свободный полет».
***
А я пойду еще раз освежу в памяти греческие слова, которые могут мне встретиться на завтрашнем экзамене, а после хорошенько вздремну.