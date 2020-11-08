Нейробиолог из Стэнфорда открывает жестокую правду про обучение во взрослом возрасте

Итак, на этой неделе я, наконец, отправляюсь на экзамен, после которого, если все пройдет удачно, получу сертификат, подтверждающий мое владение разговорным греческим языком. И, несмотря на то, что последний десяток лет я живу во грекоговорящей стране, я очень нервничаю. Что же не так с моим мозгом, раз изучение нового языка превратилось для него в настолько серьезное испытание?

Недавний (и весьма интересный!) выпуск подкаста Джо Рогана, гостем в котором был нейробиолог из Стэнфорда Эндрю Губерман, дал мне исчерпывающий ответ на этот вопрос, и теперь я могу сказать, что у меня есть и хорошая, и плохая новость для всех, кто хочет освоить какой-то новый навык или умение во взрослом возрасте.

На самом деле с моим мозгом все в порядке для моего возраста. Дело скорее в том, что по мере того, как мы взрослеем и стареем, химия нашего мозга изменяется вполне определенным образом, и именно поэтому нам так легко учиться чему-то новому, пока мы дети, и так сложно это делать уже во взрослом возрасте.