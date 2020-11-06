Люди, души которых вибрируют на более высокой частоте, делают эти 5 вещей

Попытки приблизиться к высшему состоянию сознания – это долгий и сложный процесс, требующий поиска собственного откровения и изменения взгляда на реальность. Людям, привыкшим обитать в трехмерном мире, в котором почти нет места духовному и божественному, невероятно трудно адаптироваться к восприятию более высоких измерений, и даже признать их существование. Именно поэтому никто из нас не способен обрести просветление в один момент – оно требует невероятной концентрации и постоянной работы над собой.

Первое, что для этого нужно – это научиться видеть и принимать себя такими, какие вы есть. Поверьте, это очень важно, недаром же этот шаг является основой всей классической философии. После того, как вы его сделаете, вы сможете безбоязненно работать над открытием своего «третьего глаза», не опасаясь никаких негативных побочных эффектов. Ну а далее вы уже сможете работать над полноценным открытием чакр или поисками истинных духовных связей.

Когда вы полностью пробудитесь, то, увидев мир во всей его полноте, поймете, что отныне уже ничто не будет для вас таким же, как раньше. Ваш взгляд на все вещи полностью изменится, вы почувствуете себя выше, умнее и мудрее – но почувствуете это без капли высокомерия. Более того, вполне возможно, что вы уже прочно встали на дорогу, ведущую к этому состоянию, и сами этого не заметили!