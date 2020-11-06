Люди, души которых вибрируют на более высокой частоте, делают эти 5 вещей

Попытки приблизиться к высшему состоянию сознания – это долгий и сложный процесс, требующий поиска собственного откровения и изменения взгляда на реальность. Людям, привыкшим обитать в трехмерном мире, в котором почти нет места духовному и божественному, невероятно трудно адаптироваться к восприятию более высоких измерений, и даже признать их существование. Именно поэтому никто из нас не способен обрести просветление в один момент – оно требует невероятной концентрации и постоянной работы над собой.
Первое, что для этого нужно – это научиться видеть и принимать себя такими, какие вы есть. Поверьте, это очень важно, недаром же этот шаг является основой всей классической философии. После того, как вы его сделаете, вы сможете безбоязненно работать над открытием своего «третьего глаза», не опасаясь никаких негативных побочных эффектов. Ну а далее вы уже сможете работать над полноценным открытием чакр или поисками истинных духовных связей.
Когда вы полностью пробудитесь, то, увидев мир во всей его полноте, поймете, что отныне уже ничто не будет для вас таким же, как раньше. Ваш взгляд на все вещи полностью изменится, вы почувствуете себя выше, умнее и мудрее – но почувствуете это без капли высокомерия. Более того, вполне возможно, что вы уже прочно встали на дорогу, ведущую к этому состоянию, и сами этого не заметили!
В этой статье вы найдете пять черт поведения, указывающих на то, что вы уже установили контакт с высшим сознанием, или по меньшей мере прочно стоите на пути, ведущем к духовному просветлению.
1. Вас перестало интересовать негативное поведение
Всех людей время от времени тянет к преходящим страстям и удовольствием, которые они впоследствии, трезво поразмыслив, начинают считать своими ошибками. Однако тело не способно действовать само по себе – в конечном итоге оно всегда контролируется нашим сознанием.
И если вы уже начали устанавливать связь с высшей частью вашего сознания, во многих случаях это можно понять по тому, что вас внезапно перестали интересовать пагубные удовольствия, саморазрушение и «опасные» люди. Вы начинаете понимать, что имел в виду великий Зигмунд Фрейд, неоднократно говоривший своим студентам, что люди, которые «завораживают» нас на каком-то этапе нашей жизни, впоследствии могут полностью ее разрушить.
2. Вы все больше увлекаетесь своей работой, и получаете от нее неподдельное удовольствие
Если вы приблизились к обретению высшего, многомерного сознания, вы непременно начнете замечать, что вы вновь обрели радость от честного труда, работы, которую вы делаете как на собственное благо, так и на благо близких людей и даже всего человечество. Было бы ошибкой воспринимать духовных людей исключительно как аскетов, живущих на чьи-то пожертвования, и не занимающихся никаким трудом, помимо самосовершенствования.
Большая часть духовных людей ходит по улицах городов вместе с нами, и они трудолюбивы ничуть не менее обычных людей – скорее уж даже более, потому что они лучше их знают, как устроен этот мир. Так что, если в последнее время вы чувствуете себя более эффективными, собранными и ответственными, это означает, что вы обладаете еще одним качеством, свойственным духовно сильным людям.
3. Вас перестали интересовать слухи и сплетни
О более высоком уровне сознания неопровержимо свидетельствует и тот факт, что вы начали считать недопустимым участие в распространении ничем не подкрепленных слухов и любой токсичной информации. Это происходит потому, что вы начали ощущать энергию окружающих людей, и безошибочно распознаете, кто из них испускает позитивную энергию, а кто полон негатива.
И если ваша душа начала вибрировать на более высокой частоте, вы просто не сможете долго находиться в компании людей, являющихся источником негатива и низкочастотных вибраций, и уж тем более способствовать распространению их негатива.
4. Вы начали больше заботиться об окружающих людях
Как мы уже говорили, когда ваша душа начинает вибрировать на более высокой частоте, и это окружает вас позитивной энергией, это обостряет ваше восприятие, помогает вам поддерживать контакты с достойными людьми и избавляться от тех, кто является источником негатива в вашей жизни.
Если вы находитесь на верном пути к духовному очищению, вы непременно начнете больше заботиться о тех, кого вы любите, и даже ваши отношения с коллегами заиграют новыми красками.
5. Вы начали больше ценить то, что у вас есть
Вступив на дорогу, ведущую к духовному просветлению, вы начнете совершенно иначе смотреть на окружающий вас мир. Вы будете ценить каждый день, проведенный на Земле, и будете использовать свою позитивную энергию для того, чтобы влиять на окружающих людей. А еще вы научитесь выражать благодарность за все, что у вас есть – всеми доступными формами.