5 научно обоснованных суперспособностей людей с повышенной тревожностью

Тревожность и способы борьбы с ней – это темы, которые люди не любят обсуждать. Действительно, тревожное расстройство во многих случаях мешает жить нормальной жизнью, но, как говорится, у каждой медали есть две стороны. Такие люди отличаются повышенной чувствительностью и даже целым рядом сверхспособностей, что было доказано научно.
Вот пять самых распространенных талантов, которыми обладают люди с повышенной тревожностью:
Развитая эмпатия
Людям, борющимся с тревогой, приходится также постоянно анализировать свои чувства. Это наделяет их умением лучше понимать себя, а также чувства окружающих их людей.
Подобный уровень эмпатии практически не встречается у тех, кому не приходится ежедневно бороться со своими эмоциями.
Высокий уровень интеллекта
Человек, страдающий от тревоги, проводит большую часть свободного времени, вспоминая и анализируя события из прошлого, а также обдумывая возможные результаты тех или иных решений, которые могли быть им приняты. То есть это означает, что мозг постоянно занят обработкой множества различных деталей и информации.
Мы прекрасно знаем, что для этого необходим высокий уровень интеллекта. Согласно выводам исследователей из Медицинского центра SUNY Downstate в Нью-Йорке, люди, страдающие от тревожности, обладают в среднем более высоким уровнем IQ по сравнению с остальными.
Способность выявлять ложь
Тревожность заставляет этих людей относиться к окружающему миру с большей осторожностью, что делает их личностями с буквально встроенным детектором лжи. Обычно они первыми замечают и обращают внимание на то, что в рассказах других людей присутствует некоторая непоследовательность или что-то не складывается.
Инстинкты, которые спасают жизни
Если человек тратит много времени на анализ возможных результатов своих решений и планов, ему гораздо легче почувствовать потенциальную опасность. Согласно одному из исследований, которое было опубликовано в «Европейском журнале психологии», люди, страдающие от тревожных расстройств, обладают хорошо развитыми инстинктами, которые могут спасти им жизнь, так как они умеют быстрее распознавать и реагировать на надвигающиеся угрозы.
Согласно выводам группы ученых, люди, страдающие от тревоги, наделены настоящим шестым чувством, которое способно спасти их жизни. Результаты исследования показали, что определенные области мозга способны обнаруживать опасности и угрозы менее чем за 200 миллисекунд.
Чувствовать энергию окружающих
Люди, страдающие от тревожности, обладают мощной интуицией, а также развитым внутренним видением того, что чувствуют окружающие. Они способны распознавать, какой тип энергии излучает человек – положительный или отрицательный.
Если они находят общий язык с каким-либо человеком, то чувствуют себя в его компании максимально комфортно и расслабленно, так как наслаждаются той энергией, которая от него исходит. И наоборот, если при общении они ощущают дискомфорт, значит, эта личность излучает отрицательную энергию.