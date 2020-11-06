5 научно обоснованных суперспособностей людей с повышенной тревожностью

Тревожность и способы борьбы с ней – это темы, которые люди не любят обсуждать. Действительно, тревожное расстройство во многих случаях мешает жить нормальной жизнью, но, как говорится, у каждой медали есть две стороны. Такие люди отличаются повышенной чувствительностью и даже целым рядом сверхспособностей, что было доказано научно.

Вот пять самых распространенных талантов, которыми обладают люди с повышенной тревожностью:

Развитая эмпатия

Людям, борющимся с тревогой, приходится также постоянно анализировать свои чувства. Это наделяет их умением лучше понимать себя, а также чувства окружающих их людей.