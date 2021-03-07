Темные эмпаты: жизнь между добром и злом

Считается, что все психопаты, макиавеллисты и даже нарциссы в принципе не способны к эмпатии. Однако этот вопрос несколько более сложный, чем может показаться на первый взгляд. Например, в последние годы психологи всё чаще пишут о ранее неизученном типе личности — тёмном эмпате. Вот уж действительно — загадка из загадок.

Кто же это и какие они — тёмные эмпаты? В процентном соотношении таких людей — не так уж много, но они есть. Особенность этого типа личности состоит в том, что ей одновременно присущи как «классические» тёмными черты, так и светлая сторона — понимание и сострадание. Этот факт показался экспертам настолько удивительным и интересным, что количество исследований на эту тему растёт год от года.

Некоторые учёные сравнивают их с такими «антигероями», как, например, Северус Снегг — персонаж серии книг Дж. К. Роулинг о Гарри Поттере. Они, как и литературный прототип, выглядят очень холодными и в совершенстве владеют искусством манипуляции, но на самом деле — заботливые и добрые. Вот такой странный и неожиданный талант…

Что такое тёмная эмпатия?

В области эволюционной психологии считается, что «тёмные черты» — это не так уж и плохо. Например, они стимулируют развитие человечества, являются своего рода катализатором перемен. Ведь люди, обладающими ими, эффективно и легко разрешают конфликты, умеют вести за собой других, быстро принимают решения в сложных условиях и никогда не отступают от поставленных целей. Мечта, а не «набор» для достижения успеха, не так ли?..

Что подразумевается под «тёмными чертами» личности? Это характеристики, которые входят в тёмную триаду, как её называют в психологии: нарциссизм, макиавеллизм и психопатия. Другими словами, этим людям присуща эмоциональная холодность, агрессивность и неискренность. Эти черты буквально бросаются в глаза, однако одновременно — наблюдаются и доброта, и склонность к сочувствию.

Психологи долго не могли понять, как эти черты «уживаются» друг с другом. И только недавние исследования пролили свет на этот феномен: мы имеем дело с тёмной эмпатией.

Попробуем разобраться в этом.

Высокая чувствительность и тёмные черты личности

Исследование на эту тему было опубликовано не так давно — в июле 2020 года. Учёные Оклендского технологического университета (Новая Зеландия), Ноттингемского университета и Университета епископа Гроссетесте (Великобритания) задались целью: выяснить, какую же роль в вышеуказанной триаде занимают тёмные эмпаты.

Согласно довольно распространённому предположению, ни психопатическая, ни нарциссическая и макиавеллистская личности не способны к эмпатии. Однако на деле всё гораздо «запутанней».

Дело в том, что большинство таких типов личности не склонны к сочувствию, но понимают других — очень даже хорошо. Другое дело, что воспринимают эмоциональную реальность других людей, как ресурс, с помощью которого можно лучше манипулировать окружающими. Другими словами, сочувствие для них — всего лишь «волшебный ключик» для достижения собственных целей.

Однако в ходе исследования, выборка которого составляла около 1 тыс. человек, обнаружилась поразительная вещь. У 19,3 % людей, которым были присущи характеристики тёмной триады, чётко прослеживалась способность к… сочувствию! Они не только чутко улавливали настроение и переживания окружающих, но и искренне сострадали!

Люди этого типа выбиваются с классической тёмной триады и называются — тёмные эмпаты (DE).

Как же такое возможно? Как можно быть, например, сочувствующим психопатом? А сострадательным нарциссом? Согласно исследованию — вполне. Люди с психопатическими, макиавеллистскими или нарциссическими чертами могут проявлять сочувствие, и называются они тёмные эмпаты.

Характеристики темного эмпата

В основном, это мужчины. Кстати, их очень много среди главных героев современных кинофильмов и книг. Это такой себе типичный таинственный или злой персонаж, у которого после череды приключений в конце концов оказывается доброе сердце. Он — вампир, который не пьёт кровь; или холодный соцопат-детектив, который всегда защищает и заботится о нуждающихся; расчётливый вор, грабящий исключительно во имя какой-то благородной цели и прочее.

Все эти прототипы тёмных эмпатов показывают, что тёмные стороны личности человека — это не всегда ужасно. Иногда — совсем даже наоборот. Вот почему с точки зрения психологии эти типажи представляют собой особый интерес. В конце концов, им присущи черты, которые жизненно необходимы для определённых занятий. Например, для разведчиков, военных, врачей и даже государственных деятелей.

Как определить, что человек — тёмный эмпат?

Экстраверты и невротики

Темные эмпаты, как правило, склонны к экстравертному поведению. Они проактивны, открыты и очень легко выражают свои чувства.

Также такие люди в 9 случаев из 10 — выраженные невротики. Другими словами, они, скорее всего, испытывают сильные эмоциональные взлёты и падения (например, тревогу, депрессию и фобии). Нередко сами страдают от эмоциональной боли.

Они дружелюбны и общительны

Их доброта — неподдельная и подлинная. Они вовсе не притворяются, что жалеют кого-то или сочувствуют. Им нравится общаться с людьми, выслушивать их, поддерживать и помогать.

Тёмные эмпаты любят власть, но во имя общего дела не узурпируют её в собственных руках, а умеют слаженно работать в команде. Им нравится вести за собой, зажигать, мотивировать, указывать направление. И, следует отметить, справляются с этим превосходно.

Именно благодаря тому, что являются тёмными эмпатами, они имеют явное преимущество: становятся чудесными «гуманными лидерами». Такие личности — незаменимы, когда речь идёт об общем благе и успехе.

Они — уязвимые нарциссы

Ещё одна характеристика этого типа личности — уязвимый нарциссизм. Их довольно легко ранить и расстроить. Они — реалисты, и понимают, что никто из нас не идеален, однако очень расстраиваются, когда слышат о себе негативные вещи.

Несовершенные, но талантливые

Очень интересная сторона тёмной эмпатии — компетентность и профессионализм. Они неординарны и талантливы, они хорошие лидеры, они отлично ладят с другими. Конечно, это не отменяет нарциссизма и склонности к манипуляциям, но как они талантливо занимаются этим — одно загляденье!

Одним словом, психологам ещё предстоит изучить все грани этого типа личности. Полагаем, в ближайшие годы мы узнаем гораздо больше о роли, которую тёмные эмпаты играют в обществе.

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