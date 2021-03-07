Если верить пророчеству – летом начнется зима и она будет ядерная.

Февраль 2021-го года, как, собственно, и все феврали последних нескольких лет, ознаменовался набором погодных аномалий, таких как сугробы снега в Израиле и в Техасе:

На Техасе мы останавливаться не будем, поскольку, во-первых, о нем и так все сейчас пишут, во-вторых, жившие там в средневековье ковбойцы и индейцы не оставили никаких интересных текстов на этот счет. Однако, в Израиле такие тексты, как выяснилось, есть.

Как сообщает 5 марта israel365news.com со ссылкой на рабби Йекутиэля Фиша, существует мидраш, написанный 1200 лет назад, в котором предсказывалось, что снег в месяце нисан, предшествующем шмите, будет предвестником ВЕЛИКОГО ГОЛОДА, который наступит в мессианскую эру.

«В год, предшествующий шмите, с небес упадет большой снег и упадет на семена и насаждения следующего года. Снег будет усиливаться до месяцев, предшествующих шмите и продолжаться до самой шмиты. Это все для того, чтобы люди начали говорить о Машиахе и перестали высмеивать скорбящих Сиона, ожидающих искупления», – написано в мидраше.

Шмита – это седьмой год семилетнего сельскохозяйственного цикла, предусмотренного Торой и в течение которого по библейскому закону земля оставалась под паром и погашались всякие денежные обязательства. В Библии этот год называется «годом отпущения». Семилетний цикл начнется в Рош ха-Шанна 5782 года, который приходится на 6 сентября 2021 года.

Большой снег уже выпал и следующий месяц нисан. Нисан – это месяц, который захватывает часть марта и апреля, поэтому сильный февральский снег символизирует собой исполнение только начала пророчества, поскольку подобных сугробов в Израиле не было никогда. Теперь, если в марте в Израиле подует хотя бы легкий снежный ветерок – пророчество сбудется на 100% и нужно ждать тот самый великий голод. Но чем этот голод будет вызван?

Поскольку про голод есть предсказания у многих пророков, эсхатологи давно гадают, что может этот голод вызвать, на предмет чего предложено четыре варианта:

а) Климат все больше будет ухудшаться, пока Земля не перестанет давать нужный для прокорма 7 миллиардов урожай;

б) Продукты спрячут, чтобы инициировать людей бежать и ставить печати;

в) Произойдет обвал экономики, дефолт всех валют, что вызовет остановку сельского хозяйства и нарушения цепочки поставок.

г) Случится некий катаклизм (Третья мировая война?), из-за которого сбор урожая прекратится.

Какой из вариантов правильный раньше можно было только гадать, но теперь, имея это пророчество, вариант а) можно исключить, поскольку с климатом хоть и плохо, но пока не катастрофа, осенью что-то да соберут. Остаются варианты б), в) и г), однако, мидраш намекает на последний вариант.

Там написано, что снег будет не только в нисане, но и в последующие месяцы, вплоть до сентября. Подобное может вызвать только катаклизм типа ядерной зимы, поэтому ждем вестей от синоптиков Израиля: как ни странно, но они первыми узнают о скором падении метеорита, так что следим за развитием событий.

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