Папа Римский заявил, что человечество ждет Всемирный потоп

Глава католической церкви Франциск заявил, что человечество ждет новый Всемирный потоп из-за изменений климата, как пишет Daily Mail.

По словам Папы Римского, если лидеры разных стран не отреагируют на таяние ледников и изменения температур, то мир ждет катастрофа.

«Он[Всемирный потоп] случится, если мы продолжим идти тем же путем», — заявил Франциск.

Глава католической церкви напомнил, что в Библии Ной пережил потоп благодаря своей добродетельности. Понтифик считает в связи с этим, что для борьбы с климатическими изменениями властям в первую очередь необходимо разобраться с коррупцией и несправедливостью.

Франциск также отметил, что сам по себе потоп может быть и мифом, однако же при этом служит хорошим примером того, как Бог способен обрушить свой гнев в качестве борьбы с грехами людей.

Помимо этого, понтифик призвал граждан и политиков к благоразумию, заявив, что оно идет рука об руку с «сочувствием к ситуациям, людям, миру и его проблемам».

Ранее Папа Римский поддержал однополые гражданские союзы.

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