Конец света может произойти в 2029 или 2036 годах

Не проходит неделя, чтобы не появилось очередное пророчество о конце света или новость, которая подтверждает приближение Апокалипсиса. Человечеству много раз предсказывали конец света, но на самом деле ничего так и не происходило. Однако на этот раз последние прогнозы астрономов заставляют общественность насторожиться.
Согласно предварительным расчетам ученых, мир столкнется с двумя катастрофическими угрозами из космоса. Речь идет об астероиде Апофис, траектория которого в последнее время очень беспокоит астрофизиков. По их расчетам космическое тело должно дважды сблизиться с Землей – в 2029 и 2036 годах.
В первый раз объект приблизится к Земле на расстояние всего 40 тысяч километров, однако оно может уменьшиться под гравитацией нашей планеты. Вместе с тем, астрономы считают, что даже в этом случае Земля избежит столкновения с астероидом.
Если мы переживем это событие, то через семь лет (в 2036 г.) астероид снова сблизится с Землей, и в этом случае астероид полетит прямиком к ней.
Астрономы указали страны, которые могут оказаться под ударом небесного тела: США, Россия, Китай, Япония и Канада. Сила удара будет сопоставима с 44-мя атомными бомбами, сброшенных в 1945 году на Хиросиму, что равно 800 мегатоннам в тротиловом эквиваленте.
Удар может запустить цепную реакцию, состоящую из серии чудовищных катастроф, которые могут стереть все живое с лица Земли.
Столкновения с астероидом не избежать?
В свое время обнадеживающие поправки выдали российские ученые. Речь идет об эффекте Ярковского, суть которого заключается в воздействии солнечных лучей на поверхность вращающегося астероида. Под нагревом теплая сторона астероида будет излучать фотоны сильнее, чем холодная. В результате этого возникнет небольшая реактивная сила, которая повлияет на траекторию астероида и собьет его с пути.
Что ж будем надеяться, что Солнце поможет нам, иначе придется человечеству искать более эффективные способы решения глобальной проблемы, коих в теоретических выкладках уже немало.