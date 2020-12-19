Техника психологической защиты от оскорблений

Наиболее интересной психологической техникой защиты от обид является техника под названием «кукла для битья». Интересна она тем, что вызывает положительные эмоции даже при «столкновении» с агрессором. О том, что делать, если на вас кричит супруг/супруга или вас оскорбляет начальник, мы расскажем дальше.
Для начала нужно уяснить, что кричат на вас не зря. Если бы не было никакого повода, никто бы не кричал и точка.
Оскорбления в какой-то степени всегда заслужены
Агрессор нападает не на вас как личность, а на ваши поступки. Его цель – как можно точнее нанести «удар», чтобы вам было больно. Если кто-то скажет вам, что у вас безобразный нос, это не означает, что он так думает на самом деле, он либо просто угадал либо точно знает, что вам лично не нравится собственный нос. Если бы не произошло никакой ссоры, и вы просто спросили бы у этого человека, что он думает по поводу вашего носа, то наверняка бы услышали в ответ «нормальный нос» либо «я не интересуюсь ни чьими носами».
Эмоциональный накал агрессора заставляет его видеть не вас как личность, а некий образ своего врага, с которым нужно говорить исключительно на повышенных тонах. Если на вас кричит супруг, что за месяц вы толком ничего не сделали, кроме как сходили на маникюр и подстриглись, то вполне возможно, что его обвинения заслужены.
Может вы так же недавно обидели его, но по иному поводу и, используя другие слова, а ему тогда было больно и сейчас аналогичную боль он старается причинить вам. Зло всегда тянется к злу и порождает новый негатив, как именно вы наверняка догадываетесь, поскольку стоит только вступить в словесную перепалку с агрессором, и скандал неизбежен или если терпеливо выслушать оскорбления, то свою злость придется вымещать на другом человеке или на собственном организме.
Поймите, если бы внутри вас не было бы никакой «грязи», то другие вряд ли относились к вам агрессивно. Чтобы не выслушивать оскорбления нужно в первую очередь самоисцеляться, устранять любую злость внутри.
Выделение зла или как сделать «куклу для битья»
«Кукла для битья» – это воображаемое чучело, создать которое можно, руководствуясь следующими правилами:
- кукла должна быть похожа на вас ростом и телосложением, но не обязательно такого же возраста;
- наделите чучело качествами, которые вас отталкивают, придумайте ему скверное прошлое, самое аморальное на ваш взгляд, чтобы оно заслуживало оскорблений;
- дайте воображаемому персонажу имя, которое вызывало бы у вас такую же неприязнь, как и ее прошлое.
Важно! Не давайте чучелу имени своего врага или просто человека, который вам не нравится, чтобы не было никакого сходства с реальными знакомыми.
Когда все правила учтены и в вашем воображении появился четкий образ персонажа, то при очередной встрече с агрессором ставьте чучело перед собой и наслаждайтесь, что ее оскорбляют заслуженно. Практикуйте эту технику каждый раз, когда встречаетесь с обидчиком.
Когда воображаемая кукла будет находиться перед вами, то мысленно направляйте на нее все слова обидчика, спокойно кивайте головой и соглашайтесь с тем, что он говорит. После того, как все высказано, представьте, как чучело сгорает в огне. Как только она вам снова понадобиться, то воскреснет в воображении, словно птица Феникс. И важно понимать, что таких ссор со временем станет меньше, потому как вы сами освобождаетесь от зла внутри себя и перестанете его притягивать.
Эта методика позволит вам держать себя в руках и не отвечать агрессору той же монетой, не копить злость в себе, а отправить ее в безопасное место – на костер. Этот процесс можно сравнить с тем, как работает громоотвод. Придумайте чучело заранее, чтобы при встрече с недоброжелателем быть в полной боевой готовности.