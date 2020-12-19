Техника психологической защиты от оскорблений

Наиболее интересной психологической техникой защиты от обид является техника под названием «кукла для битья». Интересна она тем, что вызывает положительные эмоции даже при «столкновении» с агрессором. О том, что делать, если на вас кричит супруг/супруга или вас оскорбляет начальник, мы расскажем дальше.

Для начала нужно уяснить, что кричат на вас не зря. Если бы не было никакого повода, никто бы не кричал и точка.

Оскорбления в какой-то степени всегда заслужены

Агрессор нападает не на вас как личность, а на ваши поступки. Его цель – как можно точнее нанести «удар», чтобы вам было больно. Если кто-то скажет вам, что у вас безобразный нос, это не означает, что он так думает на самом деле, он либо просто угадал либо точно знает, что вам лично не нравится собственный нос. Если бы не произошло никакой ссоры, и вы просто спросили бы у этого человека, что он думает по поводу вашего носа, то наверняка бы услышали в ответ «нормальный нос» либо «я не интересуюсь ни чьими носами».