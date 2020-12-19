Рейтинг знаков Зодиака: от самых доверчивых до крайне скептических

Вы стараетесь увидеть лучшее в каждом человеке. Это совершенно естественно для вас. Вы из тех, кто без труда понимает точку зрения другого и сопереживает ему. Вы находите причину верить даже в тех людей, которые допускают ошибки.

Вы предпочли бы проявить доверие по отношению к человеку, надеясь на лучшее, чем преждевременно навешивать на него ярлыки.

Рак, вы невероятно доверчивы. Хотя вас вовсе нельзя назвать наивным. Вам, несмотря ни на что, хочется верить, что мир состоит из добрых и хороших людей. Вы изо всех сил стараетесь сделать так, чтобы другие чувствовали себя комфортно. Вы открываете им свое сердце, надеясь, что они будут относиться к вам так же.

Даже испытав боль от обиды, вы все равно через какое-то время дадите своему обидчику еще один шанс.

Весы

У вас собственная реальность. Вы можете без труда находить общий язык и даже дружить с самыми различными типами людей. Вы создаете своим присутствием особую атмосферу, которая побуждает относиться к вам с доверием.

Вы предпочитаете избегать конфликтов, стараясь концентрировать свое внимание лишь на приятных для себя вещах. И вы никогда не будете открыто обвинять другого человека в каком-либо злом намерении.

Стрелец

Вы определенно из тех, кто настроен оптимистично, и это обычно сказывается и на вашем отношении к окружающим. Вы знаете, что иногда люди подводят вас, но предпочитаете уделять больше внимания позитивным вещам, нежели негативным.

Вы обладаете достаточно спокойным характером, и когда дело доходит до знакомства с новыми людьми, вы стараетесь увидеть в них лучшее, а не ожидаете худшего.

Близнецы

Что касается доверия к людям, то в вашем случае все будет зависеть от конкретной ситуации. Вы из тех, кто долго запрягает (то есть, присматривается к людям), но быстро едет (то есть, заводит с ними дружеские отношения).

Скорее всего, вы заметите в том или ином человеке негативные черты, но все равно дадите ему возможность искупить свою вину, если он допустит ошибку. Вы считаете, что людям обязательно нужно давать второй шанс.

Овен

Вы из тех, кто не боится нырять с головой, независимо от того, что подсказывает интуиция. Если к кому-либо вы относитесь хорошо, то пойдете за ним вслепую, не задумываясь.

Однако если чувствуете, что с этим человеком что-то не так, то вы сразу же прекратите общение.

Телец

Вас не назовешь человеком легковерным и наивным – вам необходимо все разузнать самому. Вы выведываете о том или ином человеке всю необходимую информацию и лишь затем принимаете решение.

Это решение становится окончательными, независимо от того, что говорят вам другие люди.

Лев

Львы стараются окружать себя самыми лучшими людьми. Ваша дружелюбная натура позволяет с легкостью находить общий язык с большинством из окружающих людей. Но при этом до определенного момента вы не разрешаете им переступать определенную черту, то есть в свою жизнь вы пускаете далеко не сразу.

Вы хотите убедиться, что этот человек не станет вам мешать жить так, как вам хочется.

Водолей

Вы, конечно, понимаете, что люди могут расти как личности и становиться лучше, но поверить в того или иного человека сразу вам очень сложно. Кроме того, вы испытываете сложности с тем, чтобы поделиться своими внутренними переживаниями, так как боитесь, что вас неправильно поймут.

Вы стремитесь к доверительным отношениям, но считаете, что создать их очень сложно.

Козерог

Вы часто сомневаетесь в надежности других людей. Считаете, что они должны самостоятельно добиваться того, в чем нуждаются.

Вы, с одной стороны, не против довериться тому или иному человеку, но, с другой стороны, чтобы заслужить ваше доверие, нужно очень постараться.

Дева

Доверие вам дается им нелегко. Некоторая часть вашей личности желала бы начать доверять другим без раздумий, но вы слишком проницательны для этого, что позволяет вам быстро считывать характер человека и его намерения.

Вы определяете человеческие изъяны лучше большинства остальных людей, а потому смотрите на мир сквозь призму сепсиса. Временами вы можете быть даже слишком критичными. Считаете, что лучше заранее обезопасить себя, чем мучиться потом от бесполезных сожалений.

Скорпион

Мы знаем, что вам хочется доверять другим людям. Но вы ведете себя так, будто вам никто в этом мире не нужен. Проблема заключается в том, что вы не можете быть полностью уверенными в том, что вам не причинят вреда или не попытаются манипулировать. Вы защищаете свое сердце всеми возможными средствами.

Поскольку вы не способны на 100% предугадать, как поступят другие люди, вы предпочитаете держаться от них на расстоянии, защищая тем самым свои самые уязвимые места.

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