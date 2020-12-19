30 вещей, о которых вы пожалеете в старости

1. Вы не путешествовали, когда была возможность.
Чем старше вы становитесь, тем сложнее путешествовать. Особенно когда у вас появится семья и множество обязанностей.
2. Оставались в токсичных отношениях.
Каждый, кто находит в себе силы закончить негативные отношения, оглядывается на свою жизнь и сожалеет только о том, что не сделал этого раньше.
3. Не использовали солнцезащитный крем.
Многих проблем с кожей можно избежать, если не забывать о ней заботиться.
4. Упустили возможность увидеть вживую выступление любимого артиста.
«Нет, чувак, я пойду на выступление «Nirvana» в следующий раз, когда они приедут с концертом» … Ну вы поняли.
5. Хотели, но не решались что-либо сделать.
Оглядываясь на прожитые годы, вы зададитесь вопросом: «А чего, собственно, я так боялся?»
6. Не занимались спортом.
Многие из нас проводят жизнь на диване. Когда вам исполнится 40, 50 или 60 лет, вы будете лишь мечтать о том, что могли делать раньше.
7. Поддавались стереотипам.
Печально слышать, когда пожилой человек говорит: «В наше время не было принято так делать».
8. Оставались на ненавистной работе.
Да, счета нужно как-то оплачивать. Но если вы не будете стремиться изменить ситуацию, то можете в один прекрасный день проснуться и осознать, что провели 40 лет в аду.
9. Не осознавали, насколько прекрасными были.
Многие из нас в молодости недовольны своей внешностью. Но правда в том, что именно в эти годы мы выглядим лучше всего.
10. Боялись говорить «Я тебя люблю».
В старости вы не вспомните о том, что ваша любовь не всегда была взаимной. Вам будет важно лишь то, что вы были достаточно смелыми, чтобы показывать свои чувства.
11. Не прислушивались к родителям.
В подростковом возрасте мы не прислушиваемся к родителям, но многое из того, что они рассказывают нам о жизни – правда.
12. Были слишком эгоистичными.
Со временем вам станет действительно стыдно за это.
13. Слишком много переживали о том, что подумают другие.
Через 20 лет вам будет наплевать на всех тех людей, о мнении которых вы так сильно беспокоитесь сейчас.
14. Ставили мечты других выше собственных.
Поддерживать других – это хорошо, но только если вам не нужно ради этого ставить крест на себе.
15. Долго обижались, особенно на тех, кого любите.
Какой смысл снова и снова переживать негативные эмоции? Жизнь слишком коротка.
16. Не занимались волонтерством.
В старости очень многие сожалеют, что прожили жизнь и не приложили никаких усилий, чтобы сделать этот мир чуточку лучше.
17. Не заботились о здоровье зубов.
Не забывайте чистить зубы, пользуйтесь зубной нитью и регулярно посещайте стоматолога. Все это покажется безумно простым, когда у вас появятся зубные протезы.
18. Упустили шанс задать дедушкам и бабушкам важные вопросы.
Большинство людей слишком поздно осознают, какими замечательными являются их дедушки и бабушки. А еще они могут рассказать очень много интересного о вашей семье. Если, конечно, вы успеете спросить вовремя.
19. Слишком много работали.
Оглядываясь на свою жизнь, никто не жалеет, что провел недостаточно времени в офисе. В основном все жалеют, что тратили мало времени на семью, друзей и увлечения.
20. Не научились готовить.
Если вы будете знать, как готовить хотя бы одно фирменное блюдо, то все праздники и застолья станут более особенными.
21. Не умели ценить момент.
Нужно хотя бы время от времени делать паузу и наслаждаться настоящим моментом.
22. Не доводили начатое до конца.
«Мне очень хотелось стать медсестрой. Я даже записалась на курсы, но потом…»
23. Не были благодарными.
Со временем становится понятно, что каждый момент в нашей жизни является подарком, который вам повезло получить.
24. Не отпускали отношения.
Люди расходятся. Цепляясь за то, что было, вместо того, чтобы осознать, что все изменилось, вы лишь загоняете себя в яму негатива.
25. Мало играли с детьми.
Дети растут очень быстро. Вот они хотят играть с вами, но пролетают годы, и они уже просят, чтобы вы поскорее ушли из их комнаты.
26. Никогда не рисковали (особенно в любви).
Осознание того, что вы решились на смелый поступок, принесет ощущение удовлетворения, когда вы будете оглядываться на прожитую жизнь.
27. Не прикладывали усилия, чтобы наладить контакты.
В молодости мы не придаем значения важности связей и знакомств. С возрастом становится понятно, насколько они могут выручать в определенных ситуациях.
28. Слишком много переживали.
Большая часть того, из-за чего вы переживаете, так и не происходит.
29. Ввязывались в ненужную драму.
Кому вообще это нужно?
30. Проводили недостаточно времени с близкими.
Время, которое мы можем провести с любимыми и близкими людьми, ограничено. Цените его.