30 вещей, о которых вы пожалеете в старости

Чем старше вы становитесь, тем сложнее путешествовать. Особенно когда у вас появится семья и множество обязанностей.

Каждый, кто находит в себе силы закончить негативные отношения, оглядывается на свою жизнь и сожалеет только о том, что не сделал этого раньше.

3. Не использовали солнцезащитный крем.

Многих проблем с кожей можно избежать, если не забывать о ней заботиться.

4. Упустили возможность увидеть вживую выступление любимого артиста.

«Нет, чувак, я пойду на выступление «Nirvana» в следующий раз, когда они приедут с концертом» … Ну вы поняли.

5. Хотели, но не решались что-либо сделать.

Оглядываясь на прожитые годы, вы зададитесь вопросом: «А чего, собственно, я так боялся?»

6. Не занимались спортом.

Многие из нас проводят жизнь на диване. Когда вам исполнится 40, 50 или 60 лет, вы будете лишь мечтать о том, что могли делать раньше.

7. Поддавались стереотипам.

Печально слышать, когда пожилой человек говорит: «В наше время не было принято так делать».

8. Оставались на ненавистной работе.

Да, счета нужно как-то оплачивать. Но если вы не будете стремиться изменить ситуацию, то можете в один прекрасный день проснуться и осознать, что провели 40 лет в аду.

9. Не осознавали, насколько прекрасными были.

Многие из нас в молодости недовольны своей внешностью. Но правда в том, что именно в эти годы мы выглядим лучше всего.

10. Боялись говорить «Я тебя люблю».

В старости вы не вспомните о том, что ваша любовь не всегда была взаимной. Вам будет важно лишь то, что вы были достаточно смелыми, чтобы показывать свои чувства.

11. Не прислушивались к родителям.

В подростковом возрасте мы не прислушиваемся к родителям, но многое из того, что они рассказывают нам о жизни – правда.

12. Были слишком эгоистичными.

Со временем вам станет действительно стыдно за это.

13. Слишком много переживали о том, что подумают другие.

Через 20 лет вам будет наплевать на всех тех людей, о мнении которых вы так сильно беспокоитесь сейчас.

14. Ставили мечты других выше собственных.

Поддерживать других – это хорошо, но только если вам не нужно ради этого ставить крест на себе.

15. Долго обижались, особенно на тех, кого любите.

Какой смысл снова и снова переживать негативные эмоции? Жизнь слишком коротка.

16. Не занимались волонтерством.

В старости очень многие сожалеют, что прожили жизнь и не приложили никаких усилий, чтобы сделать этот мир чуточку лучше.

17. Не заботились о здоровье зубов.

Не забывайте чистить зубы, пользуйтесь зубной нитью и регулярно посещайте стоматолога. Все это покажется безумно простым, когда у вас появятся зубные протезы.

18. Упустили шанс задать дедушкам и бабушкам важные вопросы.

Большинство людей слишком поздно осознают, какими замечательными являются их дедушки и бабушки. А еще они могут рассказать очень много интересного о вашей семье. Если, конечно, вы успеете спросить вовремя.

19. Слишком много работали.

Оглядываясь на свою жизнь, никто не жалеет, что провел недостаточно времени в офисе. В основном все жалеют, что тратили мало времени на семью, друзей и увлечения.

20. Не научились готовить.

Если вы будете знать, как готовить хотя бы одно фирменное блюдо, то все праздники и застолья станут более особенными.

21. Не умели ценить момент.

Нужно хотя бы время от времени делать паузу и наслаждаться настоящим моментом.

22. Не доводили начатое до конца.

«Мне очень хотелось стать медсестрой. Я даже записалась на курсы, но потом…»

23. Не были благодарными.

Со временем становится понятно, что каждый момент в нашей жизни является подарком, который вам повезло получить.

24. Не отпускали отношения.

Люди расходятся. Цепляясь за то, что было, вместо того, чтобы осознать, что все изменилось, вы лишь загоняете себя в яму негатива.

25. Мало играли с детьми.

Дети растут очень быстро. Вот они хотят играть с вами, но пролетают годы, и они уже просят, чтобы вы поскорее ушли из их комнаты.

26. Никогда не рисковали (особенно в любви).

Осознание того, что вы решились на смелый поступок, принесет ощущение удовлетворения, когда вы будете оглядываться на прожитую жизнь.

27. Не прикладывали усилия, чтобы наладить контакты.

В молодости мы не придаем значения важности связей и знакомств. С возрастом становится понятно, насколько они могут выручать в определенных ситуациях.

28. Слишком много переживали.

Большая часть того, из-за чего вы переживаете, так и не происходит.

29. Ввязывались в ненужную драму.

Кому вообще это нужно?

30. Проводили недостаточно времени с близкими.

Время, которое мы можем провести с любимыми и близкими людьми, ограничено. Цените его.

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