Какой будет апокалипсис на Земле?

Уже несколько тысячелетий люди упоминают о событиях, которые приведут к гибели человеческой цивилизации на Земле. Несмотря на то, что Земля сравнительно молодая планета, учёные рассматриваются разные сценарии апокалипсиса и его последствия для живых организмов на планете.

Апокалипсис и будущее Земли

Естественно, все, что имеет начало, будет иметь и конец. Поэтому гибель земной цивилизации рано или поздно действительно придет. Она может наступить из-за глобального конфликта, атомной войны или космической угрозы. Если же это не произойдет, то через несколько миллиардов лет на Солнце может увеличиться температура. Известно, что на нашу планету попадает всего 1/2 млрд. часть солнечной энергии и тепла, и ее вполне хватает для жизни. На поверхности солнца температура достигает 6 тысяч градусов, а ближе к центру Солнечного ядра — 15 млн. градусов Цельсия.

Астрофизики считают, что у человечества осталось 1,5 миллиарда лет до пригодной для жизни Земли.

По мере того, как Солнце расширяется, и температура растет, испарение океанов вероятно, положит конец тектонике плит, поскольку вода необходима для этого процесса, считают некоторые ученые, испариться. Движение тектонических плит остановиться, многие вулканы начнут отключаться, перекрывая поступление углекислого газа в атмосферу.

Кто останется в живых на Земле

В журнале Astrobiology Magazine Аманда Дойл исследует возможные пути, по которым идут последние остатки земной жизни.

Отсутствие углерода в атмосфере Земли приведет к остановке процесса фотосинтеза, что негативно повлияет на рост растений. Кроме того, увеличение средней температуры на поверхности планеты, приведёт к высыханию источников сначала пресной, а затем и морской воды. Так или иначе, быстрее всего, безводный мир не будет способствовать развитию жизни.

Вымирание растений, производящих кислород в течение нескольких миллионов лет, приведет к уменьшению количества кислорода в атмосфере. Это станет катастрофой для оставшихся на Земле животных, млекопитающих и птиц, которые вымрут первыми.

Рыбы, земноводные и рептилии выжили бы немного дольше, так как им нужно меньше кислорода, но и они плохо переносят жару.

По словам Дойла, последними оставшимися животными, скорее всего, будут беспозвоночные. Как только насекомые вымрут, оставив на Земле власть организмам, которые приспособятся к повышению температуры. На планете, Земля снова будет населена исключительно микробной жизнью, как это было в течение первых нескольких миллиардов лет в истории нашей планеты.

Что ждет людей после конца света

Однако, по мнению ученых, даже эти микробы не смогут существовать вечно. Сначала они будут процветать в постоянно сокращающихся океанах, а затем в глубинах, которые в настоящее время прорезают морское дно. Микробы тоже могли держаться в ледяных пещерах. Или глубоко под поверхностью Земли.

Если людям удастся уйти так далеко в будущее, то они вероятнее всего, вымрут, не приспособившись к высоким температурам.

Шанс на выживание, который выявлен в результате недавних исследований, люди могут получить в случае переселения на одну из новых планет, обнаруженных вокруг звезды Тау Кита, ближайших к нашей солнечной системе. Астрономы недавно определили, что вокруг Тау Кита движется пять планет, одна из которых находится в зоне обитания и температурном диапазоне, схожем с Землей. Там, по мнению астрологов, могут быть запасы воды, так необходимой для жизни людей.

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