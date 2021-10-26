Тайна ядерной войны древности

Когда в 40-вых годах прошлого века учёные освоили атомную науку, а США затем сбросили ядерные бомбы на Японию, всё мировое сообщество содрогнулось. Человечество осознало, наступило время кардинальных преобразований в геополитической обстановке целого ряда государств. Мощная сила оказалась сосредоточена в руках людей, которые овладели атомным оружием.

В первую очередь цель таких разработок была направлена на военную мощь, и конечно же, атомная наука нашла применение как емкий источник электрической энергии. Общепринятая история ядерного оружия известна – наша цивилизация первая кто проник в тайны атома. Вот только так ли это на самом деле обстоит?

Вполне вероятно, что наша цивилизация не первая, кто сумела овладеть ядерным оружием и энергетикой. Такая предпосылка погружает нас в мир конспирологии и тайный заговор, но согласитесь, это увлекательная теория альтернативной истории прошлого.

Изумлению ученых не было предела, когда исследовательские работы археологов принесли многочисленное количество следов, оставленные ядерной войной, которая произошла на планете в далёкое доисторическое время. По крайней мере, об этом говорили все признаки, характерные для последствий ядерной катастрофы. Причем следы ужасной трагедии прошлого встречались по всему миру.

Эти величайшие исторические выводы, основанные на сотне находок (о чем пойдет речь ниже) были сразу же засекречены, так как мир не нуждался по мнению экспертов в новых проблемах, пусть даже они будут сенсационные.

Какие доказательства ядерной войны прошлого были обнаружены?

1. Огромное количество тектитов. Общеизвестно (хотя бы из фильма Терминатор), что, когда происходит взрыв ядерного боеприпаса, возникает быстрый лавинообразный рост температуры. В этой огненной среде первого кольца ядерного взрыва начинают плавиться и испаряться земные породы и камни, сливаясь в единый конгломерат.

Под действием сверхвысоких температур все превращается в стекловидное образование, что и называют тектитами. Именно таких образцов на планете было найдено огромное количество. Самый яркий тому пример город Мохенджо-Даро, где уровень радиации до сих пор слишком высок, а тектитов было обнаружено много.

2. Оплавленные камни. Когда ученые отыскали столицу хеттов Хаттуас, то их взору предстали оплавленные каменные стены. Точно такие же камни были найдены в Стоунхендже, пустыне Гоби, Вавилоне и многих других местах Земли. В рамках нашего предположения, ядерной бомбардировке подверглась вся планета, поэтому следы от ударов раскиданы по всей Земле.

3. Воронки. На земле было найдено огромное количество достаточно крупных воронок, которые предположительно были оставлены от падения на Землю метеоритов. Но многое в этой теории не сходится. К примеру, большинство воронок имеют одинаковый диаметр кратера, тогда как, метеоритов одного размера не бывает.

Взрыв на Марсе.В далеком прошлом Земля и Марс подверглись ядерным бомбардировкам.fishki.net

К тому же, у небесных объектов различна скорость падения и угол вхождения. Ученые установили, что большинство метеоритов падало на планету в эпоху палеозоя, тогда как кратеры, согласно исследованиям, образовались в более позднее время.

4. Большие месторождения каменного угля. Многие люди со школьной скамьи помнят о том, что каменный уголь можно получить в результате взаимодействия высокой температуры окружающей среды с древесиной: главное здесь условие – перекрыть доступ кислорода (крайне длительный процесс).

На сегодняшний день установлено, что большинство угольных месторождений содержат следы ионизирующего излучения. Попросту говоря, залежи каменного угля чрезмерно «фонят», хотя это конечно спорный вопрос применительно к данному случаю, поскольку на глубине общий фон радиоактивных материалов возрастает.

5. Мутация. Среди записей древних цивилизаций встречаются упоминания о весьма необычных персонажах: к примеру, о циклопах, у которых был всего один глаз. В историях о великанах зачастую описывается гигантизм, — признак мутации. В мае 1902 года на зеленом карибском острове под названием Мартиника произошел выброс вулкана Монтань-Пеле.

Это событие разрушило город до состояния камней, из тридцати тысячного населения Сен-Пьера выжил лишь один человек, — от вулканической деятельности поднялся уровень радиации, что существенно изменило местную растительность.

По всему миру были найдены чрезвычайно странные скелеты в древних захоронениях, у которых вместо привычного одного зубного ряда было два! Еще Аристотель упоминал в своих трудах о том, что ему встречались чудовищные насекомые огромных размеров с большим количеством конечностей.

Да, согласен, все это может быть выдумкой в рамках сумасшедших теорий о ядерной войне прошлого, но давайте смотреть дальше:

Ученые предположили, что людей с темным оттенком кожного покрова можно считать отголосками древних ядерных войн. Такой цвет кожи свидетельствует о «загаре» от воздействия радиации, так как Солнце якобы не могло столь сильно изменить кожу. Возникновение монголоидной расы также ряд современных исследователей относят к мутационному процессу, считая этот факт следствием воздействия на людей радиоактивности.

Эта раса распространена по всему земному шару, и является самой многочисленной. На страницах забытого прошлого таких людей можно было встретить в Древнем Египте, Европе и Месопотамии. Этнографы заявляют, что на сегодняшний день можно встретить темнокожие племена с ярко выраженными монголоидными чертами лица в Центральной Африке. Что бы это могло означать, единую для всех жителей Земли того времени мутацию?

Рождение людей с физическими отклонениями считаются основным признаком опасного излучения в мире. В эпоху Средневековья, при проведении охоты на ведьм, инквизицией в первую очередь уничтожались люди с имеющимися мутагенными признаками. В Российской империи зафиксированы случаи нахождения поселений, в которых проживали колониями шестипалые люди.

Откуда появилось атомное оружие в древности?

На этот вопрос, разумеется, конкретного ответа нет, имеются лишь догадки и теоретические построения. Теперь исследователи считают, а уфологи утверждают, что жизнь на Марсе также была уничтожена в свое время ядерной бомбардировкой. Доктор Бранденбург, имеющий ученую степень в области плазменной физики непреклонен в своем предположении – жители Марса были уничтожены ядерной бомбардировкой!

Если провести общую линию сравнения между Марсом и Землей, то можно предположить, что враг устроивший катастрофу у планет мог быть общим. Кто-то намеренно хотел уничтожить планеты и нашу, в том числе. Но в то же время, некто достаточно сильный смог оборонить жизнь нашей планеты от тотального изничтожения, и дать человечеству шансы на развитие.

Или же агрессоры решили не разрушать планету и жизнь землян, а установить над ними тотальный контроль, чтобы потом наблюдать за происходящей на Земле обстановкой. Ряд ученых высказал мнение о том, что Земля не была уничтожена по той простой причине, что пришельцы имели/имеют здесь свой собственный интерес, возможно связанный с самим человеком. К примеру, согласно древней легенде, аннануки добывали на Земле золото, и сейчас считают планету своей дальней колонией с правом самоуправления.

По версии одних, власти хорошо осведомлены о космических ядерных войнах прошлого, но в целях спокойствия общества, держат такую информацию под ярлыком «совершенном секретно». По версии других, ортодоксальная наука и сама не знает, что делать с этими более чем странными и пугающими фактами – а посему старается их игнорировать.

Но о том, что ядерный конфликт прошлого на самом деле однажды произошел, мы можем представить по множеству случаев из древней истории. Это те самые следы и признаки, что изумительным образом очень похожи на ядерные удары по Японии.

Город Мохенджо-Даро. Последствия ядерной войны в древности.

В 1910 году археологи пришли в Пакистанский город Мохенджо-Даро, к этому времени большой город, образованный за 2600 лет до Р.Х. принадлежавшей как позже выяснилось высокоразвитой культуре, лежал в руинах.

Последующие экспедиции исследователей выяснили большие подробности — город, по мнению ученых, погиб стремительно. Поскольку останки людей не давали повода к предположению, что они предпринимали какие-либо активные действия для своего спасения.

Мохенджо-Даро.scoopwhoop.com

Проведенные позже экспертизы образцов и работа на местности установили, что следы разрушения напоминают воздействие ядерного оружия. Согласно версии исследователей, в результате отдаленного ядерного взрыва на город обрушилась волна исполинского количества энергии: стена из огня уничтожала все находящееся на своем пути.

Животные и люди даже не успели спрятаться, все остались лежать во дворах и на улицах сражённые мгновенной смертью. Некоторые из жителей лишь успели прикрыть глаза рукой от яркого света — археологи их так и нашли, с руками закрывающими глаза от ярчайшего света.

Огонь, предположительно, полыхал трое суток и был затушен дождем в составе которого была радиация. Попыткой пояснить инцидент без ядерного взрыва сделал советский учёный-химик М. Т. Дмитриев, предположив, что здесь устроила катастрофу природная концентрация плазмы.

Подобные сцены катастрофы археологи находили в разных местах планеты, после таких инцидентов менялась атмосфера планеты, вернее ее газовый состав: заметно увеличился уровень метана и сероводорода. Ближайшие к месту эпицентра взрыва водоемы отравлялись продуктами ядерной реакции, пища и вода были заражены и выживших ждал голод.

Пережившие первые дни трагедии искали спасения под землей, строя там города-убежища от зараженной поверхности. Такие города находят повсеместно, они есть по всему миру, вместе с туннелями – своеобразными путями сообщения.

Постепенно жизнь в такой неприемлемой обстановке привела к тому, что рост людей стал уменьшаться, они теряли в росте и превращались в карликов. Даже в наше время, спустя тысячелетия после катастрофы, в Тибете и Гвинее встречаются малорослые и темнокожие люди.

Но даже спрятавшись под толщей земли, в подземных убежищах, первоначально более похожих на норы, люди не находили спасения, их гнали наружу потоки воды и землетрясения. Места подобных поселений, вырытых в толще земли с улицами и галереями, позже соединили десятки тысяч километров настоящих транспортных туннелей, которые находят на Урале и в Алтае, на Кавказе и Тянь-Шане, в Сахаре, Южной и Северной Америке, — эти тоннели скорее всего опутывают всю планету.

К примеру, один из таких ходов сообщения соединяет Марокко и Испанию, — вы представляете себе колоссальный объём работы, проведенный жителями подземного мира? А кроме того, это даёт нам право предположить, что и в наше время, где-то есть подземный мир, обитатели которого нам в силу каких-то причин не доверяют и не выходят на связь.

Это более чем странный факт истории, но ядерную катастрофу и её последствия описали древние майя. Жрецы этой цивилизации говорили о глобальном бедствии, терзавшем Землю целую сотню лет, где на смену потопам приходили трехлетние зимы, — и повторялся такой цикл около 36 раз.

И лишь когда биосфера пострадавшей планеты переработала избыток углекислого газа и прочих ядовитых гадостей, экология стала потихоньку восстанавливаться и жизнь налаживаться.

По версии сотен исследователей, среди которых есть авторитетные учёные, все выше названные признаки — это последствия ядерной войны прошлого. Да, история прошлого изобилует множеством удивительных случаев, в том числе помнит она и тревожные слова монаха-францисканца Неро.

Пять столетий тому назад, монах Неро в подробностях описал атомные взрывы, а также оставил потомкам информацию когда это произойдёт. Современник Нострадамуса предрекал о нескольких взрывах, указывая на первые три как на самые страшные. Также монах поведал о некоем взрыве на землях Восточной Европы, который поначалу будет мало кому известен, но именно этот взрыв принесет людям страшное бедствие — «белую болезнь».

Еще одним страшным последствием ядерного конфликта древности кроется и в жестоком отношении к цивилизации — культура, испытавшая на себе ужас трагедии планетарного масштаба, неизбежно теряет весь накопленный опыт и знания. Она буквально «вбивается» бомбами в то, что мы называем каменным веком! Обитателям планеты подвергшейся геноциду приходится заново подниматься на ноги, и начинать движение по лестнице эволюции.

Множество приверженцев альтернативной истории прошлого, того времени, когда Землю населяли великаны и в гости прилетели инопланетяне, считают изложенное выше фактической историей. Но это неудобная для общества история, поэтому все держится под ярлыком совершенно секретно.

Источник