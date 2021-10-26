Мы все боты или теория мертвого интернета

Вам никогда не казалось, что Интернет сильно изменился за последнее время? Что Вам часто попадаются на глаза одни и те же аккаунты в социальных сетях? И что многие темы на многих форумах или сайтах постоянно повторяются? А иногда происходят и вовсе странные вещи. Вы обсудили с супругой покупку в ипотеку нового чайника, и решили поискать информацию о нем, воспользовавшись услугами интернета. Вы открываете браузер — и о чудо! Сразу же на стартовой странице, повсюду, вылезает реклама чайников и ипотеки! Хотя вы даже еще не сделали поисковый запрос…

Теории заговора

Как Вы считаете, теория о том, что «в вакцине есть чип», или Теория плоской Земли имеют право на жизнь? Имеют, или не имеют, в любом случае они заставляют людей задуматься. Даже если эти теории настолько очевидно абсурдны, что вызывают смех у любого здравомыслящего человека. И все же, согласитесь, этот самый человек (втайне от всех) на досуге все-таки возьмет в руки умные книжки. И подтвердит с их помощью свои убеждения. Так устроен человеческий мозг. Он всегда пытается критически оценить любую, даже сто тысяч раз проверенную информацию.

Теория заговора, о которой мы будем говорить сегодня, весьма специфична. Она заставляет наш мозг усомниться в виртуальной среде, которую мы используем каждый день. И от которой, как это странно не звучало бы, зависит наша жизнь. Это всеми нами горячо любимый Интернет.

Это новомодная теория называется «теория мертвого Интернета». Согласно сформулировавшему ее пользователю Сети, Интернет, каким мы его знаем, на самом деле «умер» несколько лет назад. И люди используют его сегодня совсем не так часто, как раньше. Некие прохиндеи, которые извлекают выгоду из Интернета, заполнили всю Всемирную паутину ботами. И эти боты продолжают поддерживать видимость большой активности людей в Сети. Странное заявление, не правда ли?

Что такое теория мертвого Интернета?

Вся эта история началась в январе этого года. На интернет-форуме сайта под названием Agora Road’s Macintosh Cafe появилось сообщение, что Интернет умер в период с 2016 по 2017 год. Поскольку большинство людей перестало им пользоваться. По словам человека(?) под ником IlluminatiPirate, создавшего тему форума, большинство пользователей веб-сайтов сегодня, на самом деле, являются ботами. Эти боты публикуют и направляют трафик на веб-сайты, чтобы создать впечатление, что Интернет активно используется.

Интернет.pixabay.com

Согласно этой теории, заказчиком подобного заговора является правительство США. И еще крупные корпорации, и некоторые неустановленные «загадочные» личности. IlluminatiPirate поддерживает свою теорию следующими словами:

Учитывая все эти аргументы, которые я любезно выдвинул, я думаю, что теория довольно ясна. Правительство США манипулирует всем населением мира с помощью искусственного интеллекта.

Неужели Интернет действительно мертв?

Теория интересная. Но правда ли это? Давайте сначала посмотрим на осязаемые аспекты этой темы. Дело в том, что Интернет действительно изменился за последние годы. И продолжает непрерывно меняться. И действительно, боты стали очень распространенным явлением в Сети. Алгоритмы их работы становятся все более сложными. И крупные компании становятся все более опытными в их использовании. Органический характер получаемого трафика постепенно снижается. И все, что есть на просторах Интернета, становится более коммерческим.

Однако не следует упускать из виду тот факт, что почти все Ваши знакомые пользуются социальными сетями. Многие из них делают заказы на торговых площадках. И, к тому же, часто пользуются интернет-магазинами. Так обстоят дела почти во всех странах мира. И мы можем получить эту информацию от любого, кого спросим. Другими словами утверждение, что очень мало людей используют Интернет, ошибочно. Да, боты используются для рекламы, просмотров, роста доходов, воровства и многого другого. Однако это не новая ситуация. Из-за того, что количество ботов разрослось, нет никакого смысла называть Интернет «мертвым».

Последний человек в сети

Что Вы думаете по этому поводу? Может быть я ошибаюсь, и большинство людей вокруг меня вовсе не пользуются активно Интернетом? Может быть я остался один в Сети, и сейчас обращаюсь к ботам? Странная мысль. Но почему бы и нет? Может быть врачи выявили какую-нибудь новую смертельную болезнь, связанную с Интернетом, и его запретили? А мне просто забыли об этом сказать?

Ну а если серьезно. Как вы думаете, уменьшилось ли количество пользователей Интернета за последние 5 лет? Неужели Интернет действительно может быть местом, где почти нет живых людей? Слушайте, а может я тоже, на самом деле, бот?

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