Ученые нашли следы жизни 2,5-миллиардной давности

Исследуя образец камня из месторождения, ученые выявили внутри него следы графита, порядка 2,5 млрд лет тому назад входившего в состав живого микроорганизма.



Крис Якимчук (Университет Ватерлоо) рассказал, что наличие графита подсказывает специалистам, каким образом происходило образование рубинов в нынешних районах добычи. Как правило, лишь оттенок и химический состав не позволяют точно выяснить, как природа создавала свои шедевры.

В рамках исследования был проанализированы изотопы графита. Выяснилось: лишь примерно 2 % атомов углерода оказались тяжелее остальных. Из этого и был сделан вывод, что остальные 98 % когда-то были живым созданием, скорее всего, цианобактериями.

Помимо прочего, именно наличие графита привело к изменению химического состава пород вокруг и способствовало образованию рубина.