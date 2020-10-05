Тайна древних китайских «волшебных зеркал»

На Древнем Востоке более двух тысяч лет существуют дорогие и редкие зеркала, которые по сей день называют волшебными. Неспроста, ведь бронза, из которой они сделаны, может становиться абсолютно прозрачной. В Китае их называли «зеркала, пропускающие свет», а на Западе — просто «магические зеркала». Эти артефакты являются до сих пор загадкой для учёных всего мира.

Более десяти веков этот редкий артефакт из Китая ставит всех исследователей в настоящий тупик. Зеркало это сделано из бронзы, которую тщательно отполировали. На обратной стороне его литой узор. Полированная поверхность выглядит совершенно обычно, её можно использовать как обычное зеркало. Но когда на поверхность зеркала попадает яркий свет и он, отражаясь, проецируется на поверхность, то узор, украшающий обратную сторону, таинственным образом появляется в проецируемом отражении. Выглядит это так, как если бы твердое бронзовое зеркало вдруг стало абсолютно прозрачным. Китайское название этих зеркал буквально означает «зеркала, пропускающие свет». В остальном мире их называют по-разному: «светопроницаемые зеркала» или «волшебные зеркала».

Разнообразные волшебные зеркала.

Загадка этих таинственных древних артефактов мучила учёных ещё с 19 века. Исследователям понадобилось целое столетие, пока они разобрались в технологии изготовления этих зеркал. Даже на родине этих исторических диковинок техника их производства считалась потерянной. Секрет удалось разгадать благодаря древней китайской рукописи «Записи о древних зеркалах». Впоследствии книга была безвозвратно утеряна. Сейчас в мире остался один мастер, владеющий искусством изготовления этих волшебных зеркал — это Ямамото Акихиса из Японии.

В мире остался лишь один мастер, владеющий секретом производства волшебного зеркала.

Мастер Акихиса получил знания об этом загадочном искусстве от своего отца. В их семье эти секреты передавались из поколения в поколение. Несмотря на это, многие нюансы изготовления были утеряны. Приходилось опытным путём выяснять различные детали.

Многие нюансы этого древнего ремесла были утеряны.

Тайну отражения изображения обратной стороны зеркала разгадал в 1932 году сэр Уильям Брэгг. Для этого в самом начале создаются узоры на задней части зеркала, после методом соскабливания и гравировки делают искомые выпуклости. В конце всё это полируется и покрывается специальным сплавом ртути. В результате всех этих действий на гладкой зеркальной поверхности остаются невидимые глазу выпуклости и изгибы. Они точно воспроизводят узор обратной стороны.

Свет на поверхности зеркала отражается и преломляется таким образом, что бронза кажется прозрачной.

Долгие годы различные исследователи пытались воссоздать «магическое зеркало». Для этого материалы подвергали воздействиям давления и высоких температур. Ничего не получалось. Всё это только портило зеркало, а нужный эффект так и не появлялся.

Современным учёным так и не удалось постичь тайну магического эффекта древнего китайского зеркала.

На тему изучения этих артефактов учёные написали десятки книг и научных статей. Ещё в 11 веке китайский учёный, Шень Гуа, в своей книге «Раздумья об озере снов» написал об этом следующее: «Я видел такие зеркала, сзади на которых начертано более двух десятков старинных иероглифов, которые совершенно невозможно прочесть… Но если вдруг на него попадает яркий луч солнечного света, то все эти надписи становятся отчётливо видимыми и читаемыми».

Западные учёные попытались воспроизвести эффект древневосточного магического зеркала, используя компрессор.

Отражение солнечного света происходит на неровной поверхности зеркала следующим образом: выпуклые части рассеивают свет, а вогнутые — собирают его. В результате и образуется эффект «волшебного зеркала».

Искусство изготовления волшебных зеркал восходит к династии Хань (206 г. до н.э. — 24 г. н.э.).

Науке известны случаи, когда такое зеркало обладало одним узором на своей обратной стороне, а отражало совсем другой! Учёные предполагают в таком случае, что лицевая сторона зеркала шлифуется, а потом на ней вытравливают кислотой некий узор, а после вновь полируют. Становится совершенно очевидным то, что рецептов изготовления подобных предметов довольно много. Скорее всего, каждый мастер открывал и хранил свои секреты, которые теперь утеряны.

В Китае метод изготовления бронзового сплава известен примерно с 2000 года до нашей эры.

Бронза, из которой изготавливают знаменитые зеркала, была изобретена китайцами более четырёх тысяч лет назад! Самое древнее «магическое зеркало», которое нашли археологи, насчитывает более полутора тысяч лет. То, что это была неслыханная в те времена редкость и роскошь ясно из того, что такие предметы находили при раскопках усыпальниц весьма знатных вельмож и императоров.

Перестали зеркала быть редкостью в средние века, в эпоху правления династии Мин. Большинство обнаруженных артефактов принадлежат именно этим временам.

Предмет этот был чрезвычайно редким и дорогим.

За последние полтора века множество исследователей и учёных ломали голову над разгадкой тайн «волшебного зеркала». Методы производства артефакта, которые были бы равны древнему мастерству так и не удалось раскрыть. Мировая наука предлагает следующие варианты:

1. При литье те части, которые тоньше — быстрее остывают и поверхность деформируется. Только достичь этого эффекта весьма сложно: лишь два-три зеркала из сотни могут воспроизвести волшебный эффект.

2. На зеркале гравируют узор, потом его заливают бронзой другого сорта и полируют.

3. Рисунок делают на лицевой стороне, а потом покрывают особым сплавом ртути и полируют.

4. Узоры на зеркале вытравливают с помощью кислоты, потом полируют.

5. Рисунок вырезают на задней части зеркала, в результате спереди появляются неровности.

6. Узоры лицевой стороны штампуют на поверхности, а затем полируют.

Считается, что всё это работает, но пока никто не смог это воспроизвести. «Магические зеркала» умели делать и в Японии. Там их называли «маккё». Именно там и проживает последний мастер, владеющий этим искусством.

Есть одна интересная деталь этих зеркал, что роднит их с современными дисковыми носителями информации.

При всём разнообразии этих артефактов, есть одна деталь, которая их все роднит: выпуклый элемент узора в центре. Становится понятно, что этот элемент должен быть носителем определённой функции. Предположительно для того, чтобы установить и зафиксировать зеркало в необходимом месте. Безумное предположение: неужто древний дисковый информационный носитель?

На самом деле общего очень много. Ведь диски тоже имеют на тыльной стороне некий узор. Информация там записана в виде спиральных дорожек, углублений, которые выдавлены. Эти дорожки поглощают свет, а основание — отражает его. Считывается информация с дискового носителя при помощи лазерного луча. Интересно, кто-то пробовал просветить лазером «волшебное зеркало»? Наверняка. Есть мнение, что в древние времена использовали технологию парогенерирования, что давало возможность создавать настоящие объёмные голографические изображения. Пока это всё теории… Возможно в будущем учёным всё-таки удастся разгадать тайну «волшебных зеркал».

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