Психология взаимоотношений: — Пап, а мороженное купишь? — Сначала мы купим самое главное.

— Пап! А после парка пойдем в магазин?

Пойдем.

-А мороженное купишь?

— Сначала мы купим самое главное.

— А что у нас самое главное?

— Самое главное порадовать маму.

— Но ведь самое главное у вас я? Я ведь маленький…

Отец присел, и глядя в глаза сыну спросил — Когда ты утром садишься за стол, еда уже готова и вкусно пахнет? Когда ты собираешься в садик — твоя одежда чистая и аккуратная? Когда ты вечером приходишь домой — у нас чисто и уютно? Когда ты ложишься спать — мама тебе хорошие сказки рассказывает? Мы с тобой мужчины и обязаны защищать и радовать девочку, которая нас любит. А наша с тобой девочка — мама.

Малыш долго молчал… А потом, подняв взгляд на отца спросил — а как же нам порадовать такую хорошую девочку?

Отец улыбнулся, взял сына за руку и ответил — Пойдем, покажу, как надо радовать свою любимую девочку..

И они не спеша потопали в сторону цветочного магазина.

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