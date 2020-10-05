Суть Декларации независимости США, которая будет обсуждаться в данной статье, поможет вам лучше узнать историю Америки. Декларация представляет собой исторический документ, где говорится, что британские североамериканские колонии обретают независимость от Великобритании.
Документ был подписан 4 июля 1776 года в Филадельфии. Сегодня эта дата празднуется американцами, как День независимости. Декларация была первым официальным документом, в котором колонии стали называться «Соединенными Штатами Америки».
История создания Декларации независимости США
В 1775 г. в США разгорелась масштабная Война за независимость от Британии, которая являлась одной из самых могущественных государств на планете. В процессе этого конфликта 13 североамериканских колоний смогли избавиться от тотального контроля и влияния Великобритании.
В начале июня 1776 г. на встрече Континентального конгресса, делегат от Вирджинии по имени Ричард Генри Ли внес резолюцию. В ней говорилось, что соединенные колонии должны получить полную независимость от англичан. При этом любые политические взаимоотношения с Соединенным королевством должны быть прекращены.
Для рассмотрения этого вопроса 11 июня 1776 г. был собран комитет в лицах Томаса Джефферсона, Джона Адамса, Бенджамина Франклина, Роджера Шермана и Роберта Ливингстона. Основным разработчиком документа являлся известный борец за независимость – Томас Джефферсон.
В результате, 4 июля 1776 г., после корректировки и внесения поправок в текст, участники Второго Континентального Конгресса утвердили окончательную версию Декларации независимости США. Спустя 4 дня состоялось первое публичное прочтение сенсационного документа.
Суть Декларации независимости США кратко
Когда члены комитета корректировали Декларацию, накануне ее подписания, они внесли ряд изменений. Интересен факт, что из документа было решено удалить раздел, осуждавший рабство и торговлю рабами. В общей сложности, из первоначального текста Джефферсона было изъято примерно 25% материала.
Суть Декларации независимости США следует разделить на 3 ключевые части:
— все люди между собой равны и обладают одинаковыми правами;
— осуждение ряда правонарушений со стороны Британии;
— разрыв политических отношениями между колониями и английской короной, а также признание каждой колонии – независимым государством.
Декларация о независимости США оказалась первым в истории документом, провозгласившим принцип народного суверенитета и отвергшим доминирующую в то время практику божественного происхождения власти. Документ позволял гражданам иметь право на свободу слова, а, следовательно, на восстание против тиранической власти и ее свержения.
Американский народ до сих пор празднует дату подписания документа, который коренным образом изменил законодательство и саму философию развития США. О том насколько серьезно американцы относятся к демократии знают во всем мире.
Интересен факт, что немецкий канцлер Ангела Меркель считает образцовой не свою страну, а Соединенные Штаты Америки. Еще в детстве она мечтала посетить США, однако ей это удалось сделать только в 36-летнем возрасте.