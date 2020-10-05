Суть Декларации независимости США, которая будет обсуждаться в данной статье, поможет вам лучше узнать историю Америки. Декларация представляет собой исторический документ, где говорится, что британские североамериканские колонии обретают независимость от Великобритании.

Документ был подписан 4 июля 1776 года в Филадельфии. Сегодня эта дата празднуется американцами, как День независимости. Декларация была первым официальным документом, в котором колонии стали называться «Соединенными Штатами Америки».

История создания Декларации независимости США

В 1775 г. в США разгорелась масштабная Война за независимость от Британии, которая являлась одной из самых могущественных государств на планете. В процессе этого конфликта 13 североамериканских колоний смогли избавиться от тотального контроля и влияния Великобритании.