Гигантская паутина напугала жителей целого штата

Департамент охраны природы штата Миссури опубликовал фотографию огромной паутины, предупредив местных жителей, что в регионе могут водиться пауки, которые способные делать такие «зловещие дома».

Интересно, что в комментариях к посту в официальной группе департамента в Facebook некоторые люди уже начали паниковать и думать, что пауки эволюционировали и готовы ловить людей.

Сотрудник Департамента охраны природы штата Миссури сфотографировал эту паутину рядом со Спрингфилдом, городом, который находится совершенно в другом штате. Однако, когда он показал ее своим коллегам, они все-таки решили опубликовать это фото, так как такие пауки водятся и в Миссури.

Замысловатая паутина кажется шириной в несколько метров и тянется между двумя большими деревьями. В комментариях паука быстро похвалили за созданное им «совершенство», правда люди слегка обеспокоены тем, что сами могут наткнуться на такое «жилище».



Паутина была создана так называемым овинным пауком, который широко распространен на востоке США и прилегающих территориях Канады. Департамент охраны природы сообщает, что на территории Миссури есть несколько видов таких пауков.

Их обычный размер составляет всего 10 — 20 миллиметров. Этот вид питается мотыльками и комарами-долгоножками, которые попались в паутину.

Как отмечают специалисты, паутина это вида становится наиболее заметной и большой в конце лета и осенью, когда пауки достигают пика своего размера.

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