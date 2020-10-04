6 мифов о счастье, которые медленно, но верно разрушают нашу жизнь

Счастье — это то, к чему стремится каждый из нас. Для кого-то оно заключается в созидании, а для кого-то — в саморазрушении, но нет человека, который не хотел бы стать счастливым. Пять главных мифов мешают вам это сделать прямо сейчас.

Обрести счастье не получится, если в ваших мыслях и внутреннем мире преобладает негатив. Ранее мы рассказывали о семи простых шагах на пути к жизни без негативных мыслей. Очистите себя от всего лишнего, чтобы впустить в жизнь добро и счастье. Но не менее важно избавиться от неверных установок, перечисленных ниже.

К счастью обязательно что-то приводит

Многие люди думают, что можно стать счастливее только после того, как произойдет что-то очень важное. Кто-то ждет миллион на счету, а кто-то — вторую половику. Но нельзя ждать у моря погоды, ведь счастье — это не миг, а отрезок времени и состояние души. Новая работа или большая премия — это мимолетный момент. После него остаются лишь приятные воспоминания, и то не надолго.