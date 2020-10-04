На орбите создадут «гостиницу» для космических туристов

Новая российская орбитальная служебная станция (РОСС) будет состоять из 5 модулей, включая отдельный для космических туристов.



Преемник МКС будет лучше приспособлен для космического туризма. Для гостей на станции создадут отдельный модуль с интернетом.

Новая российская орбитальная служебная станция (РОСС) уже на стадии проектирования будет приспособлена для космического туризма. Гостей на околоземной орбите будет принимать отдельный модуль, который станет одной из составляющих станции.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на первого заместителя генерального конструктора Ракетно-космической корпорации «Энергия» Владимира Соловьева, в состав РОСС войдут 5 модулей. Станция получит базовый модуль, целевой производственный модуль и модуль материального обеспечения, модуль-платформу для сборки, запуска, приёма и обслуживания космических аппаратов, а также коммерческий модуль. Последний будет рассчитан на одновременный приём сразу 4 космических туристов. В этом модуле предусмотрят как минимум пару крупных иллюминаторов и доступ в интернет через Wi-Fi.