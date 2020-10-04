Признаки того, что ваша душа устала

Длительные СТРЕССОВЫЕ СОСТОЯНИЯ приводят к тому, что душа испытывает чувство истощения и усталости. Это состояние своими проявлениями очень похоже на депрессию. И любые попытки ощутить позитив и энергию не помогают, так как на восстановление душевного равновесия требуется время.

Езда на безумных американских горках под названием жизнь иногда может быть очень утомительной. В одну минуту вы находитесь высоко, а в следующую секунду вы снова опускаетесь и поездка перестает быть захватывающей. Игнорирование признаков усталости души приводит к таким серьезным последствиям, как психоэмоциональные нарушения и даже к депрессии.

Симптомы душевной усталости

Ваше основное желание – прилечь в темном месте, закутаться и никого не видеть. При любой возможности, вы присаживаетесь отдохнуть. Сон не дает отдых – становится неглубоким, терзают реалистичные кошмары.