Неконтактные племена: что известно о 100 изолированных народах мира?

1 июля 2014 года семь членов амазонского племени вышли из джунглей и установили свой первый контакт с остальным миром. Это произошло из-за ужасной и трагической необходимости. Несмотря на 600-летнюю португальско-бразильскую историю, это племя появилось только для того, чтобы наладить отношения со своими новыми соседями. По данным Survival International, в мире до сих пор существует около 100 так называемых неконтактных народов, хотя их реальное число, вероятно, выше. Источники этих цифр включают наблюдения с самолетов, пролетающих над изолированными районами и сообщения контактировавших с туземцами людей, живущих поблизости. На самом деле «неконтактный» – это немного неправильное название, поскольку вполне вероятно, что даже самое изолированное племя в мире каким-то образом взаимодействовало с чужаками, будь то лицом к лицу или благодаря межплеменной торговле. Однако эти народы не интегрированы в глобальную цивилизацию и сохраняют свои собственные обычаи и культуру.

В целом неконтактные племена не проявляют интерес к общению с внешним миром. Одна из возможных причин такого поведения – страх. При этом исследователи отмечают, что неконтактные народы превосходно ориентируются в лесах и прекрасно знают о присутствии посторонних.

Причины, по которым группа людей может захотеть остаться изолированной, могут быть разными, но во многих случаях они просто хотят, чтобы их оставили в покое. Антрополог Роберт С. Уокер из университета штата Миссури (США) также считает страх основной причиной, по которой неконтактные племена не выходят на связь с цивилизацией. В современном мире изоляцию племен можно романтизировать как противостояние силам глобализации и капитализма, но, как говорит Ким Хилл, антрополог из Аризонского государственного университета, «не существует группы людей, добровольно оставшейся в изоляции, потому что они думают, что это круто – не иметь контакта ни с кем другим на планете.»

Стоит ли дружить?

С технической точки зрения, большинство из этих племен так или иначе контактировали с внешним миром. Так называемое «самое изолированное племя в мире» впервые установило контакт с цивилизованным обществом в конце 1800-х годов, хотя с тех пор они предпочитали держаться обособленно. В Бразилии над лесами Амазонки регулярно проходят облеты лесистой местности, где обитают племена племена не только из антропологического любопытства, но и для того, чтобы убедиться, что незаконные вырубки лесов не происходят, а также подтвердить выживание дикой природы после стихийных бедствий.

Племена имеют право на самоопределение и на землю, на которой живут. Поскольку приход чужаков кардинально изменил бы их образ жизни, а они бы явно этого ни хотели, считается, что лучше всего, чтобы внешний мир держался подальше, а народы могли бы сами определять свое будущее.

Исторически сложилось так, что дела у племен, с которыми мы контактировали, сразу после встречи не складывались. Причина заключается в изоляции – у них попросту отсутствует иммунитет ко многим распространенным заболеваниям. Более того, существует задокументированная история первых контактов, которые привели к эпидемиям. Сегодня исследователи призывают не вступать в контакт с племенными народами из-за пандемии Covid-19. Как пишет National Geographic, коронавирус все ближе подбирается к племенам Амазонки.

Однако некоторые антропологи считают, что изолированные популяции не жизнеспособны в долгосрочной перспективе «и» хорошо организованные контакты сегодня являются гуманными и этичными. Дело в том, что известно множество случаев, когда вскоре после мирного контакта с внешним миром выжившие коренные народы быстро восстанавливались после демографических катастроф. Необходимо отметить, что этот аргумент отвергается большинством сторонников прав коренных народов и в некоторой степени лишен доказательств.

Сентинельцы

«Самое изолированное племя в мире» проживает на Андаманских островах у берегов Индии. Соприкоснувшись с цивилизацией в 19 веке, племя с тех пор оставалось изолированным и враждебным к чужакам – последняя официальная попытка установить контакт была предпринята в 1996 году. Все дальнейшие попытки установить контакт не предпринимались не только для того, чтобы защитить племя от болезней, но и потому, что туземцы имеют тенденцию стрелять из лука в любого, кто подходит слишком близко. В 2018 году американский миссионер Джон Чу решил донести слово Божие до Сентинельцев. Однако тузенцам его визит не понравился и они его застрелили.

На сегодняшний день этот неконтактный народ остается обществом охотников-собирателей, которому не ведомо земледелие. У них есть металлические инструменты, но делать их они могут только из железа, которое извлекают в местах близлежащих кораблекрушений. Это племя оставалось изолированным так долго, что языки соседних племен для них непонятны, а язык их собственного племени остается неклассифицированным. Ученые полагают, что самое неконтактное племя в мире существует в изоляции на протяжении нескольких сотен, если не тысяч лет.

Племя Джавара

Племя Джавара – это еще один изолированный народ в Индии, также проживающий на Андаманских островах. Они являются самодостаточным обществом охотников-собирателей и, по некоторым данным, довольно счастливы и здоровы. В начале девяностых годов местное правительство представило план по введению племени в современный мир, но недавно от него было решено отказаться, даже несмотря на то, что в последнее время между Джараваси и чужаками стало больше общения из-за увеличения поселений вблизи их деревень.

В 1998 году члены племени начали посещать внешний мир. Этот контакт стал причиной двух вспышек кори в племени, у жителей которого не было к ней иммунитета. Племя также все чаще подвергается визитам заблудших туристов и новых поселений поблизости.



Счастливые представители племени Джаварас, проживающего на Адамансих островах в Индии

Вале-ду-Джавари

Долина Джавари в Бразилии – это территория размером с Австрию, где проживает около 20 коренных племен. 2000 человек из 3000 проживающих там считаются «неконтактными». Информации об этих племенах совсем немного, однако исследователям известно, что туземцы используют сельское хозяйство наряду с охотой, а также изготавливают металлические инструменты и горшки.

В 1970-х и 80-х годах прошлого века бразильское правительство проводило политику установления контактов с изолированными племенами, однако этому положила конец история племени Матис из этого региона. В результате болезней, которым они подверглись, три из пяти деревень племени были стерты с лица земли, а их население резко сократилось. Сегодня угроза этим изолированным племенным народам исходит от шахтеров и лесорубов.

Новая Гвинея

Информации об этих изолированных народах крайне мало, поскольку индонезийское правительство проделало хорошую работу, чтобы не допустить людей в высокогорье. Однако некоторые племена вступали в контакт с цивилизованным миром в течение последнего столетия, при этом оставаясь довольно изолированными и сохраняя свои традиции.

Один из наиболее ярких примеров – народ Дани и его история. Расположенное в самом сердце индонезийской Новой Гвинеи, племя контактирует с внешним миром, но сохраняет свои обычаи. Этот народ известен ампутацией пальцев, в память об уже погибших товарищах, также они широко используют краску для тела. Хотя Дани поддерживают контакт с остальным миром с 1938 года, они дарят исследователям представление о людях, с которыми нам еще предстоит встретиться.



Мужчины племени Дани выглядят так

Конго

За последнее столетие контакты со многими лесными народами Конго происходили нечасто. Однако предполагается, что многие изолированные племена все еще существуют. Мбути или «пигмеи», — это соприкасающийся, но изолированный народ, который может дать нам представление о том, как могут жить другие, неизвестные ученым неконтактные племена.



Пигмеи активно контактируют с внешним миром

Мбути – это охотники-собиратели, которые воспринимают лес как родителя, который обеспечивает их всем необходимым. Они живут в маленьких эгалитарных деревнях и в основном самодостаточны, но занимаются торговлей с внешними группами. Сегодня их образ жизни находится под угрозой из-за вырубки лесов, незаконной добычи полезных ископаемых и геноцида, проводимого против пигмеев.

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