Получено непосредственное изображение экзопланеты в 63 световых годах от нас

О большинстве экзопланет ученые узнают по косвенным признакам: например, по тому влиянию, которое они оказывают на свою звезду. Международной группе астрономов удалось получить прямое изображение второй экзопланеты, находящейся в 63 световых годах от нас, возле звезды Бета Живописца.

Статьи опубликованы в журнале Аstronomy & Astrophysics. Планеты оказывают влияние на свою звезду, вследствие чего она колеблется, изменяются и ее световые характеристики. Чем больше планета, тем более сильное влияние она оказывает. Международная группа ученых под руководством Маттиаса Новака из Кембриджского университета (Великобритания) изучала планету под названием Бета Живописца c, открытую в прошлом году.

Экзопланета вращается вокруг звезды Бета Живописца, которая находится в 63 световых годах от Земли. Звезда очень молода: ее возраст составляет около 23 миллионов лет, а ее экзопланеты — вовсе «младенцы» по космическим меркам (их возраст — порядка 18,5 миллиона лет).

В 2008 году у этой же звезды была обнаружена планета — Бета Живописца b, газовый гигант, масса которого в 9-13 раз больше массы Юпитера. Ее также удалось сфотографировать непосредственно, о чем сообщалось в сентябре 2015 года.

Изображение экзопланеты Бета Живописца с / ©www.sciencealert.com
Изображение экзопланеты Бета Живописца с / ©www.sciencealert.com

Вторая экзопланета, Бета Живописца c, по оценкам ученых, также была идеальным кандидатом для получения прямого изображения, поскольку астрономам хорошо известны параметры ее колебания, а значит, и местоположение. Благодаря этому и удалось сделать непосредственные изображения экзопланеты, вследствие чего ученые узнали, что она на удивление тусклая, ведь ее яркость в шесть раз слабее, чем у собрата — Беты Живописца b, — хотя размеры их, вероятно, мало отличаются.

Изображение экзопланеты Бета Живописца b, которое удалось получить в 2015 году / ©Wikipedia
Изображение экзопланеты Бета Живописца b, которое удалось получить в 2015 году / ©Wikipedia

Оценив яркость экзопланеты, исследователи смогли «измерить» ее температуру. По их оценкам, она составляет 1250 кельвинов. Помимо этого, ученые рассчитали другие параметры Беты Живописца c. Так, масса ее примерно в 8,2 раза превышает массу Юпитера, а период обращения вокруг звезды — 3,4 земного года. Астрономы намерены и дальше изучать обе экзопланеты (например, узнать состав их атмосферы), что открывает возможности для получения новых знаний об образовании планетных систем.

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