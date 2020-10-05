Получено непосредственное изображение экзопланеты в 63 световых годах от нас

О большинстве экзопланет ученые узнают по косвенным признакам: например, по тому влиянию, которое они оказывают на свою звезду. Международной группе астрономов удалось получить прямое изображение второй экзопланеты, находящейся в 63 световых годах от нас, возле звезды Бета Живописца.
Статьи опубликованы в журнале Аstronomy & Astrophysics. Планеты оказывают влияние на свою звезду, вследствие чего она колеблется, изменяются и ее световые характеристики. Чем больше планета, тем более сильное влияние она оказывает. Международная группа ученых под руководством Маттиаса Новака из Кембриджского университета (Великобритания) изучала планету под названием Бета Живописца c, открытую в прошлом году.
Экзопланета вращается вокруг звезды Бета Живописца, которая находится в 63 световых годах от Земли. Звезда очень молода: ее возраст составляет около 23 миллионов лет, а ее экзопланеты — вовсе «младенцы» по космическим меркам (их возраст — порядка 18,5 миллиона лет).
В 2008 году у этой же звезды была обнаружена планета — Бета Живописца b, газовый гигант, масса которого в 9-13 раз больше массы Юпитера. Ее также удалось сфотографировать непосредственно, о чем сообщалось в сентябре 2015 года.
Вторая экзопланета, Бета Живописца c, по оценкам ученых, также была идеальным кандидатом для получения прямого изображения, поскольку астрономам хорошо известны параметры ее колебания, а значит, и местоположение. Благодаря этому и удалось сделать непосредственные изображения экзопланеты, вследствие чего ученые узнали, что она на удивление тусклая, ведь ее яркость в шесть раз слабее, чем у собрата — Беты Живописца b, — хотя размеры их, вероятно, мало отличаются.
Оценив яркость экзопланеты, исследователи смогли «измерить» ее температуру. По их оценкам, она составляет 1250 кельвинов. Помимо этого, ученые рассчитали другие параметры Беты Живописца c. Так, масса ее примерно в 8,2 раза превышает массу Юпитера, а период обращения вокруг звезды — 3,4 земного года. Астрономы намерены и дальше изучать обе экзопланеты (например, узнать состав их атмосферы), что открывает возможности для получения новых знаний об образовании планетных систем.