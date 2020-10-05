Получено непосредственное изображение экзопланеты в 63 световых годах от нас

О большинстве экзопланет ученые узнают по косвенным признакам: например, по тому влиянию, которое они оказывают на свою звезду. Международной группе астрономов удалось получить прямое изображение второй экзопланеты, находящейся в 63 световых годах от нас, возле звезды Бета Живописца.

Статьи опубликованы в журнале Аstronomy & Astrophysics. Планеты оказывают влияние на свою звезду, вследствие чего она колеблется, изменяются и ее световые характеристики. Чем больше планета, тем более сильное влияние она оказывает. Международная группа ученых под руководством Маттиаса Новака из Кембриджского университета (Великобритания) изучала планету под названием Бета Живописца c, открытую в прошлом году.

Экзопланета вращается вокруг звезды Бета Живописца, которая находится в 63 световых годах от Земли. Звезда очень молода: ее возраст составляет около 23 миллионов лет, а ее экзопланеты — вовсе «младенцы» по космическим меркам (их возраст — порядка 18,5 миллиона лет).