Самые влиятельные династии мира ТОП-10

21 сентября 1640 родился Филипп I Орлеанский , сын Людовика XIII Французского и Анны Австрийской, младший брат Людовика XIV и родоначальник Орлеанской ветви дома Бурбонов — самого древнейшего и самого многочисленного из правящих домов Европы. О том, какие династии правили и продолжают править миром — в нашем материале.

Самая древняя Европейская династия впервые взошла на французский престол еще в 1589 году. Родоначальник известной фамилии – Роберт де Клермон, именно его дети станут первыми королями Франции. Основателем королевской династии и первым французским королем стал Генрих lV. Представители династии Бурбонов правили не только Францией, но и Неаполем, Сицилией, Пармским герцогством. А современные наследники известной фамилии правят Люксембургом и Испанией.

Важно отметить, что из-за Наполеоновских войн, постоянной борьбы за престол и казней неугодных монархов, в живых остались лишь представители младшей ветви Бурбонов: потомки Филиппа Орлеанского, именно эти приемники великих Французских королей живут и по сей день во Франции.

Во Франции довольно сложное устройство монархических титулов. Претендентов на уже несуществующий престол продолжают выбирать, что вызывает споры у всех минимально-приближенных к истории Франции людей. Из трех существующих направлений: легитимисты, орлеанисты и бонапартисты, представители каждого течения выбирают совершенно разных монархов на роли настоящих потомков престола.

Некоторые такие “споры” даже переходят в судебные дела: представители легитимистов и орлеанистов закидывают друг-друга исками, в надежде признания званий и титулов других недействительными. Увы, суд и по сей день оставляет подобные дела без внимания, ведь их юридическую силу трудно доказать в условиях современного общества.

Тем не менее, главные “претенденты” на роль монархов занимаются бизнесом и не хотят брать на себя роль политиков. Так, например, Луис Бурбонский стал главой Дома Бурбонов еще в 1989 году, после смерти отца. Женившись на наследнице знатного рода из Венесуэлы, Луис продолжил свою Фамилию как минимум 4 раза.

На фото: Луис Бурбонский с женой

Орлеанисты же признают за источник престола потомков короля Луи Орлеанского, которого свергли по ходу революции 1848 года. Не так давно, в 2019 году умер глава Орлеанского дома – принц Генрих Орлеанский, и его место перешло к его сыну – Жану. Наследник несуществующего престола также занимается бизнесом и вместе с женой Филоменой Штейнхарт воспитывают пятерых детей.

Романовы

В соответствии с родовым преданием, предки семьи Романовых выехали из Пруссии на Русь в начале четырнадцатого века. Первое упоминание родоначальников дома появляться во времена Ивана Калиты, Царская-же династия берет свое начало в 1613 году. Тогда Земский Собор избрал Михаила Федоровича Романова на престол. С тех самых пор Романовы правили Российской империей вплоть до 1917 года.

Спустя 200 лет после избрания Михаила, в 1797 году император Павел l издает закон о престолонаследии: каждый член Дома Романовых, вне зависимости от пола, сохраняет право на престол. Исключение предоставлялось лишь тем, кто сам добровольно отказывался от своих прав на престолонаследие.

Все царствование Романовых можно разделить на три основных периода: царствование Михаила Федоровича и его сына, затем царствование Петра Великого до правления Екатерины ll, и заключительный: Царствование Павла l до Александра lll. После третьего этапа начал действовать указ Павла l о прямом престолонаследии по мужской линии. В общей сложности династия Романовых правила Царской империей 304 года, вплоть до революции.

За время правления царской династии, территория России выросла в пять раз. Каждый новый преемник династии оставлял своему наследнику все большие размеры страны, чем получал от своего предшественника. Семейство и свита последнего императора Николая ll были расстреляны большевиками в доме Ипатьева 16 июля 1918 года. Перед расстрелом Николай ll отрекся от престола и находился под домашним арестом: вместе с семьей он провел в доме казни 78 дней.

Кеннеди

Кеннеди – самая известная американская династия, подарившая миру сразу несколько поколение политиков. У истоков главного католического семейства 20 века стоял Патрик Джозеф Кеннеди, именно он стал основателем клана Кеннеди, его внук – Джон Кеннеди, станет 35-м президентом США. Патрик был ирландским иммигрантом, а позже, благодаря своему упорству – бизнесменом, заработавшем первое состояние на импорте виски.

Именно деньги от баров и продаж алкоголя позволили основателю клана Кеннеди скупить большую часть акций компании Колумбия Траст, что позже и принесло успех в политике. Патрик Кеннеди считался одним из самых влиятельных и успешных лидеров Демократической партии, и несмотря на то, что сам основатель династии Кеннеди в выборах президента 1888 года не участвовал, его роль была отмечена особенно: как мастера закулисных игр.

В современности, самым знаменитым из Клана стал, конечно, 35-й президент США – Джон Фицджеральд Кеннеди – внук Патрика Кеннеди. Помимо президента, также были Генпрокурор США – Роберт Фрэнсис и сенатор – Эдвард Мур. Печальная известность нависла над семейством еще при жизни Джона – трагические случайности преследовали фамилию, что дало почву для мистификаций и создания мифа о “проклятье Кеннеди”.

Загадочное “проклятье” коснулось исключительно детей и внуков основателя семейства – Патрика Кеннеди: неудачные операции, смерти при невыясненных обстоятельствах, авиакатастрофы, смерти сразу после рождения, убийства, рак, передозировки, несчастные случаи. Жуткий список из смертей и по сей день волнует общественность, так как Джон остается по мнению американцев Величайшим президентом своего времени и образцом для подражания.

Несмотря на проклятие, племянница Джона – Мария Шрайвер, также вхожая в круг элит, помогла своему мужу – Арнольду Шварценеггеру присоединиться примкнуть к семейству. Считается, что именно благодаря известной фамилии у Арни получилось стать губернатором Калифорнии. Современное поколение также не отстает: 39-летний Джозеф lll- внучатный племянник Джона Кеннеди избран конгрессменом от Массачусетса, а 27-летнеий Джек Шлосберг – правнук Джона, также изъявляет желание заниматься политикой.

Винздоры

Винздоры – правящая королевская династия Великобритании и стран ее содружеств. По своей сути, Винздоры – фамилия, взявшаяся из ответвления от более поздней династии: Сакен-Кобруг-Готской. Георг V избавился от немецкого в названии и переименовал династию в Винздорскую, по названию замка-резиденции Монарха Британии.

Елизавета ll на данный момент является действующим монархом в 15-и государствах. Взойдя на престол еще в 1952 году в возрасте 25 лет, королева является монархом-долгожителем и продолжает свое прибывание на престоле и по сей день. Это поражает, но при Елизавете Великобритания успела не только вступить в Евросоюз, но и выйти их него.

Мин

Династия Мин правила Китаем почти 300 лет – с 1368 по 1644 год. В общей сложности 16 императоров Мин стояли у истоков Китайского чуда почти 276 лет. За времена Минов, Китай укрепил культурную связь с Западными странами, открыл границы для внешней торговли, создал новые ответвления в искусстве и литературе. Для полного понимания роли династии, важно осознавать, что Китай до 14 века находился под властью монголов – потомков Чингисхана, а этнические китайцы по большей части были ограничены в правах.

Как ни странно, но благодаря выходу из берегов реки Хуанхэ и последующему голоду, нищий мятежник-крестьянин Чжу Юаньчжан собрал небольшую армию и чудом взял Пекин, оттеснив Монголов на север, с тех пор 1368 год будет считаться началом династии Мин. Именно в эпоху Минов была создана Великая китайская стена для защиты от кочевников.

300 лет роста и открытий не могли не сказаться на Китае: создание китайского фарфора, многочисленные экспедиции, создание и адаптация собственной кухни, возврат интереса к литературе и каллиграфии. На фоне консервативной империи, опирающейся на традиции, Китай явно обгонял своих соседей и мог потягаться в уровне ценностей с Европой.

Китайская кухня: то, что мы и по сей день считаем традиционно-национальным достоянием, также придумала династия Мин. Дабы решить проблемы нехватки еды для бедного населения, Мины создали процессию из 66 воинов и интеллектуалов, которые адоптировали новые продукты из Южной Америки под китайскую землю и людей. Начали привозить картофель, кукурузу и арахис, пытаясь вырастить подобные культуры на своих плантациях и не прогадали.

Буш

Основатель династии Бушей – Сэмюэль Прескотт Буш был промышленником и предпринимателем, зарабатывал отец-прародитель на всем: от торговли стрелковым оружием, до разрабатывания нефтяных залежей. Какое-то время Сэмюэль служил в резервном банке, а позже был назначен на руководящую должность в комиссии при президенте Гувере по безработице.

В династии Бушей числятся сразу два президента США: внук Сэмюэля Прескотта – 41-й президент США Джордж Буш старший, и 43-й президент – правнук основателя династии – Джордж Уокер Буш младший. Помимо внука и правнука, сын Сэмюэля также интересовался политикой и занимал не последнюю роль в управлении государством: Прескотт Буш был очень влиятельным сенатором своего времени.

Интересным фактом можно обозначить то, что сын основателя династии Бушей – Прескотт, ради входа в тайное общество при Йельском университете выкопал череп из могилы апачи Джеронимо и преподнес его в качестве подарка братству. Уже позже, составившись как политик, Прескотт Буш был замечен в связи с нацистами, и не просто связи: представитель знаменитой династии был в члене совета директоров при банке, отмывающем активы во времена фашистского режима.

Ротшильды

Ротшильды – европейская династия, чья история возвращает к истории 18 века. Австрийский император в 1816 году пожаловал баронский титул Дому Ротшильдов, с тех пор фамилия вхожа в высший свет и принимается при дворе королевы Виктории. Родоначальником династии признается Амшель Мозес Бауэр, именно он узаконил фамилию Ротшильд (с немецкого – “красный щит”) в качестве родового названия.

Дом Ротшильдов обладает наиболее крупным состоянием после создания Федерального резерва: с 19 века еще ни одна династия не достигала таких успехов в осваивании денежных средств и их накоплении. С тех пор, как Майер Амшель основал собственный банк во Франкфурте-на-Майне, его дело только набирало обороты и переходило по наследству к сыновьям, лишь увеличивая суммы прибыли.

Всему причиной считался исключительный талант Майера Амшеля при выборе знакомств: принц Вильгельм, ставший Ротшильду настоящим другом, сделал его личным банкиром, что создало безупречную славу и позволило заниматься другими, не менее престижными делами в сфере финансов. Исключив любую возможность конкуренции, Ротшильд отобрал самую знатную клиентуру, отсеяв дела простых граждан. Имя банкира из семейства Ротшильдов стало нарицательным и приносило династии целое состояние само по себе.

Семейный бизнес рос и делился между наследниками: контроль над пятью крупнейшими банками Европы в Лондоне, Париже, Вене, Наполе и Франкфурте-на-Майне и по сей день в руках преемников именитого семейства. Увы, после смерти бездетного Амшеля Майера в 1855 году, неаполитанская ветвь по мужской линии прервалась. Прямые-же потомки по женской линии Австрийской ветви остались до сих пор, именно они и стоят у истоков банковского дела.

Габсбурги

Родовой дом Габсбургов был самым могущественным в Европе Средних веков и Нового времени. Семья королевской династии объединила под собой огромные территории, в которые входили и современная Испания, Нидерланды, Германия, Италия, Чехия, Румыния, Венгрия и множество других стран. По сути монашеская чета управляла странами помимо Священной Римской империии, а позже и целой Австро-Венгерской.

Основателем Дома Габсбургов был Гунтрам Богатый – предок графов Габсбургов, ему во владения достались владения в северной Швейцарии и Эльзасе, оттуда и пошла монашеская династия. Старший сын Гунтерама – Ланцелин стал графом Альтенбурга, а уже его сын – Радбот построил замок Габсбург на берегу реки Аре. Последующие потомки наследовали семейное имя именно благодаря первым трем графским поколениям Габсбургов.

По сути, древний род уходит своими корнями к 13 веку, что делает династию Габсбургов крупнейшей династией феодалов юго-запада Германии. Своего могущества монархическое семейство добилось в том числе благодаря многочисленным бракам между членами семейства. Ярким примером кровосмесительной политики между членами одного семейства стлал Карл второй – король Испании. Мать Карла была замужем за собственным дядей.

Многие считают, что множественные заболевания и инвалидности членов королевских семей – прямое следствие инцестов. По результатам современных исследований, ученые выделили общую закономерность: чем больше родственников было среди предков у монарха, тем более у него была выражена нижняя челюсть, что считается основной аномалией при пораженном гене. Так, например, уже упомянутый Карл ll трудом жевал и разговаривал.

Тюдоры

Тюдоры – королевская династия Англии с 1485 по 1603 годы. Именно благодаря династии Тюдоров, Англия встала на путь Возрождения, очень активно участвуя в политике Европы и стимулируя ощутимый экономический рост. Первый король из династии – Генрих Vll – наполовину валлиец, на половину уэльсец. Кроме всего прочего, у Генриха также было родство и с французской династией Валуа и Английской династией Ланкастеров.

Во времена Тюдоров началось колонизирование Америки, при них-же Англия сменила католичество на англиканство, а также приобрела статус страны-повелительницы морей. Время, хоть и полное смуты, принесло Англии качественный рост по всем направлениям.

Ярким представителем Тюдоров стала Елизавета l Великая, правившая Англией 45 лет! Всю жизнь Елизавета провела у престола, так и не выйдя замуж. К королеве сватались все, одно помешательство Ивана Грозного на Елизавете значило многое. Королева-же уклончиво отвечала на все предложения одним и тем-же “Я замужем за Англией”.

Своей жесткой рукой Елизавета проводила самую хвалебную политику Средних веков. Доказанным фактом является указ Королевы о спонсировании и предоставлении карт-бланша в отношении пиратов. Елизавета разрешила грабить и убивать испанские галеоны на славу Англии: все для того, чтобы сохранить в стране англиканство и избавить Британию от навязываемого испанцами католицизма.

Закат эпохи Тюдоров прошел мирно, в отличии от большинства Европейских династий. Елизавета завещала престол двоюродному племяннику: действующему королю Шотландии Якову lV, который стал королем Англии – Яковом l. Этот мудрый шаг поставил точку во вражде Англии и Шотландии, и объединила территории под единым правителем.

Неру-Ганди

Основателем одной из важнейших политических династий Индии считается Мотаилал, его отец – Гангадхар занимал должность начальника полиции Делли. Дав своим детям хорошее образование, что дало преимущество в выводе на административные посты. Многие из Неру-Ганди были приближены к правящим элитам, но ключевой фигурой династии конечное считается еще один сын Гангадхара – Мотилал Неру участвовал в борьбе за независимость Индии, а позже – возглавил конгресс Индии.

Сыновья и дочери Мотилала также занимали руководящие посты. Сын Джавахарлал стал первы премьер-министром уже независимой Индии, а позже передал наследование единственной дочери – Индире, которая занимала пост премьер-министра Индии до своей трагической гибели в 1984 году.

Муж Индиры – Фероз Ганди по слухам состоял в родстве с Махатмой Ганди, в этой паре родился сын Раджив, который также унаследовал премьерский пост. Позже Раджив также был убит при попытке смены власти. Династия Неру-Ганди жива до сих пор и время от времени, наследники именитой фамилии пытаются выйти на политические должности. Увы, династическое преимущество со временем сошло на нет и теперь родственники Неру-Ганди довольствуются местами в Правительстве.

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