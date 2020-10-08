На Рождество землян ждет космический фейерверк: взрыв Луны

С весны 2020 года, то есть с момента повсеместного введения парадоксального карантина, который разрушает мировую экономику, но всем это безразлично, в среде конспирологов высказывается подозрение, что проблема не в ковиде, а в том, что власти ждут чего-то другого. Например – удара крупного астероида.

Летом, по мере укрепления подозрений, появления кое-какой информации от инсайдеров, стала даже складываться какая-то общая картина про то, как это все будет. Предполагалось, что первые крупные камни прилетят в августе/сентябре, после чего в ноябре или в декабре на Землю рухнет нечто по-настоящему большое.

Пока ничего, как все мы знаем, не упало, тем не менее, частные сервисы, следящие за околоземным пространством, ведут себя странно. Например livemeteors.com показывал вчера время от времени следующую картину:

Каждый всплеск на графике – это метеорит, ионизирующий атмосферу и оставляющий отражающий радиоволны ионизированный след. Так часто и в таком количестве метеориты не падают даже во время того или иного сезонного метеоритного дождя, что заставляет думать о входе Земли в какое-то пылевое облако. Возможно, что прогнозы об ударе крупного астероида уже реализуются?

О том, как в некое неизвестное время на Землю падает астероид существуют тысячи свидетельств от людей, видевших это в осознанном сне, в состоянии клинической смерти, в других измененных состояниях сознания. То есть, как всё все будет происходить приблизительно понятно, однако, ни конспирологи, ни официалы из NASA, похоже, не учли другую возможность, о которой рассказывает американская девушка по имени GELZEL L – что будет или что может быть она увидела в осознанном сне 28 сентября сего года:

…Я видела себя стоящей у окна в доме. Я смотрела в окно, где по улице ехал грузовичок с мороженым. Я очень люблю мороженое, поэтому, как только я увидела знакомый фургон – я сразу выбежала на улицу. Но, то что я увидела снаружи мня поразило.

Я живу в пригородном районе, где полно людей и когда к нам приезжает этот грузовик – к нему всегда устремляется толпа детей. Но вместо людей и детей я увидела город-призрак – все улицы были абсолютно пусты. Двери в подъезды и окна наглухо заперты – как-будто к нам вернулся карантин и новая, еще более жесткая изоляция.

Потом я посмотрела на людей в грузовичке. Это были не обычные продавцы, а какие-то три парня в черной одежде, похожие не на продавцов, а на каких-то грабителей. Я испугалась и вернулась в дом, после чего выглянула наружу только уже поздно вечером, где-то в 12 часов.

Похоже, что приближалось Рождество, поскольку, когда я посмотрела на Луну – она как-то радужно переливалась и я еще подумала про рождественские украшения. Поэтому я не сильно удивилась, когда к Луне приблизились как бы “рождественские шары”. А потом вдруг Луна вдруг взорвалась.



Я не знаю – был ли это ударивший по Луне астероид, но это выглядело как фейерверк, выбросивший красивые искры и брызги. И многие из них полетели на Землю. По мере приближения искры превращались в блестящие камни, после чего каждый камень превращался в скалу или гору. Они падали, выбивая из Земли брызги лавы и убивали кучу людей….

Любое видение или сон, пусть даже осознанный сон – это еще далеко не реальность, хотя тот факт, что люди такие сны видят внушает подозрения уже сам по себе. Но тема на самом деле интересная, поскольку NASA всегда напрягается, когда астероиды подходят к нам на дистанцию ближе лунной и могут полететь к Земле. Но никто почему-то не беспокоится, что астероид может врезать и в Луну.

Судя по обилию огромных кратеров астероиды на Луну падают часто и летает их вокруг тоже довольно много:

Гравитация на Луне небольшая и если туда упадет что-то крупное, например астероид, сопоставимый с тем, что оставил там кратер Герцшпрунг диаметром 600 километров – к Земле полетит настоящая шрапнель с диаметром поражающих элементов в десятки и сотни метров, а может даже и километры.

Кроме того, как все мы знаем, на Луне находится база “марсиан”, которые контролируют Землю и её обитателей. При этом есть какая-то серьезная конкурирующая фирма, которая время от времени сшибает марсианские пепелацы. Как показывает практика – любая война рано или поздно подходит к такому моменту, когда базы начинают бомбить. Поэтому по Луне могут врезать так, что она вообще развалится на куски и у нас тут случатся настоящие “три дня тьмы”. И, если эта GELZEL L действительно узрела что-то реальное, то в этот момент “космического часа Ч” у нас будут приближающиеся Рождество и карантин, так что следим за развитием событий.

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