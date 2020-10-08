Битва летающих кораблей в 1665 гoду

Современные уфологи хватаются за любую зацепку об НЛО, пришельцах, странных погодных и космических явлениях. Кажется, что потенциальные инопланетяне в наше время научились маскироваться. Но это не касается случая в 1665 году, когда инопланетные корабли превратили небо в поле битвы.

8 апреля 1665 года в 2 часа дня рыбаки, вставшие на якорь возле Бахферта (тогда считался городом Швеции, а теперь это территория Германии), заметили в небе не просто странные объекты, а настоящее сражение. Целый флот летающих машин обстреливали друг друга.

Один из исследователей этого события через несколько лет собрал описание происходящего: