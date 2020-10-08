Битва летающих кораблей в 1665 гoду

Современные уфологи хватаются за любую зацепку об НЛО, пришельцах, странных погодных и космических явлениях. Кажется, что потенциальные инопланетяне в наше время научились маскироваться. Но это не касается случая в 1665 году, когда инопланетные корабли превратили небо в поле битвы.
8 апреля 1665 года в 2 часа дня рыбаки, вставшие на якорь возле Бахферта (тогда считался городом Швеции, а теперь это территория Германии), заметили в небе не просто странные объекты, а настоящее сражение. Целый флот летающих машин обстреливали друг друга.
Один из исследователей этого события через несколько лет собрал описание происходящего:
«Спустя некоторое время в небе появилась плоская круглая форма, напоминающая тарелку или шляпу. Она была темнее Луны и зависла прямо над церковью Святого Николая. Она провисела до самого вечера. Местные рыбаки рассказывали о битве над водою. Они так испугались, что не хотели смотреть и закрывали лицо руками. Спустя несколько дней многие из наблюдавших заболели головными болями и дрожью».
По сути, местные жители говорили, что в небесах появился длинный военный корабль, за которым последовало несколько меньших. Они вышли с северной стороны. К ним навстречу приблизились такие же объекты с юга. Затем развернулась битва.
Гравюра 1680 года, сопровождающая описание от Эразма Франциски битвы между кораблями в небе в 1665 году.
Один из местных жителей рассказывал:
«Сначала прилетела огромная стая птиц, за которыми показались корабли. Они встретились и начали палить друг в друга. Мы слышали звуки залпов и видели вспышки света. Затем прибывшие с севера корабли развернулись и улетели. Когда дым рассеялся, остался только один крупный корабль, который навис над церковью и пробыл до вечера».
Ученые хотели понять, что же произошло в Бахферте в 1665 году. Они просмотрели архивы и записи свидетелей. Сначала подумали, что все дело в птицах. Возможно, огромная стая скворцов сформировала необычные формы в небе, которые показались малограмотным рыбакам боевыми летающими кораблями. Однако последний объект провисел над церковью до вечера, чего стая птиц сделать не смогла.
Мираж Fata Morgana вдоль береговой линии в Санта-Круз (Калифорния, 7 мая 2007 год).
Среди причин рассматривали и явление Fata Morgana. Этот вид миража появляется чуть выше линии горизонта, когда в воздухе присутствует необходимая смесь тепловых слоев. Однако объект принял определенную форму и удерживал ее до вечера, а явление Fata Morgana не способно оставаться стабильным так долго.
26 августа 2012 года удалось запечатлеть явление Fata Morgana у восточного побережья Австралии. Кажется, будто корабль плывет над горизонтом.
Уфологи считают, что рыбаки, как и остальные жители города, видели реальное сражение двух воинствующих кланов пришельцев, прибывших на Землю с какой-то целью. Возможно, это конкурирующие внеземные племена, рассматривающие нашу планету в качестве потенциального источника ресурсов. Это бы объяснило возникшую битву.
К тому же, охотники за НЛО указывают на ухудшение состояния очевидцев (головные боли и дрожь). Скорее всего, это результат влияния инопланетных технологий. Конечно, доказать это сложно, ведь остались лишь туманные записи от свидетелей. Поэтому, пока научный мир указывает на птиц и мираж, уфологи продолжают пополнять коллекцию необычными событиями из прошлого. Напомним, что это не первый раз, когда люди видели сражение в воздухе. Например, астрономическое явление в Нюрнберге, случившееся в 1561 году, также рассматривают в качестве примера сражения пришельцев.