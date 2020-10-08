Что обещает противостояние Земли и Марса?

В ночь с 6-го на 7-е октября 2020 года жители Земли смогли наблюдать относительно редкое астрономическое явление – противостояние Земли и Марса. В эту ночь Марс станет вторым по яркости объектом в ночном небе после Луны.

Как пишет dailymail.co.uk в Великобритании планета поднимется над горизонтом примерно в 19:00, но будет лучше всего просматриваться после полуночи. Чтобы увидеть Марс в ночном небе, следует посмотреть вправо от Луны в сторону созвездия Рыб – это будет второй по яркости объект после Луны.

Противостояние 2020 года не дотягивает до так называемых Великих противостояний, когда Марс приближается на дистанцию менее 60 миллионов километров, но в эту ночь расхождение будет небольшим. По информации NASA расстояние до Марса составит 62 миллиона километров и визуально это будет как очередное Великое противостояние.

За визуальными эффектами противостояний Земли и Марса наблюдают домохозяйки, пионеры и школьники. Серьезные люди в эти момент занимаются серьезным вещами:

regions.ru 12.01.2008: Вертолет Ми-8 высадил на вершине Эльбруса директора Федеральной службы безопасности Николая Патрушева и группу сотрудников центра специального назначения. Эта операция была проведена в рамках летно-тактических учений ФСБ. На учениях отрабатывались действия авиации ФСБ России при решении антитеррористических задач зимой в условиях высокогорья. Отметим, что в августе 2003 года Патрушев уже совершал восхождение на Эльбрус. Тогда он лично инспектировал центра спецназначения “Альфа-Вымпел” и управления авиации ФСБ России.

За давностью лет текущих сообщений того времени в сети не сохранилось, но все происходило как раз в дни противостояний Земли и Марса, что пресса потом обсуждала со страшной силой и ломала голову над совпадениями противостояний и учений на Эльбрусе – самой магической, очевидно, вершиной Кавказа.

И такое серьезное отношение к противостояниям – это общемировая практика. Так, Вторая мировая война началась в год Великого противостояния 1939-го, операция США в Ираке – в год Великого противостояния 2003-го. Начинались эти войны или чуть позже, спустя пару месяцев, или несколько заранее, иногда вообще что-то происходило день в день, но с противостояниями все оно как-то связано. Марс – бог войны, поэтому либо он как-то влияет на людей, что они начинают воевать, либо войны так планируют, чтобы тот или иной её этап выпадал на нужное время.

В свете вышеизложенного противостояние Земли и Марса от 6-го октября 2020 года так же должно как-то отметиться. Может армяне попробуют взять штурмом Арарат, может турки высадятся на Алагёз, или Иран двинет танки через границу с Азербайджаном, а Израиль, тем временем, нанесет великим и славным атоллам коварный и подлый удар в спину. То есть какая-то военная активность в мире может случиться уже этой ночью, хотя, как пишут астрологи, эффект противостояния будет сохраняться аж до февраля, так что следим за развитием событий.

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