10 черт сильных людей, которые пугают и восхищают одновременно

Обычно люди судят об окружающих по тому, как те себя ведут, разговаривают, одеваются или чем зарабатывают себе на жизнь. Социальный статус и «картинка» – это всё. Задуматься, заглянуть глубже, понять человека – на это у большинства не хватает ни времени, ни желания.

Как ни печально признавать, но это правда. Дело в том, что мы живём в «осуждающем» обществе, которое чуть ли не ежеминутно тестирует каждого: «А таков ли ты, как все? Улыбчив, успешен, шагающий в ногу с колонами таких же мотивированных и «удобных» людей?»

Наше общество стало слишком критичным. Оно требует либо «соответствовать», либо сразу же осуждает. Что же делать? Выбрать путь наименьшего сопротивления и стать такими, какими нас хотят видеть (либо талантливо притворяться, что рано или поздно всё равно надоест), или всё же оставаться собой, рискуя, что не оправдаем чьи-то ожидания, вызовем непонимание и неприятие?

Решение – за вами. Кому-то комфортно быть как все, и это его выбор, а кто-то – всегда остаётся собой. Проблема состоит в том, что сильные личности, которые не прогибаются под этот мир, нередко слывут грубыми. Их осуждают, с ними сложно. Однако мнение остальных их мало волнует: они всегда и при любых обстоятельствах будут действовать в соответствии со своей точкой зрения.

Итак, поведение таких сильных личностей – пугает. При том, что они не представляют собой абсолютно никакой угрозы, просто всегда могут постоять за себя и за то, во что искренне верят.

К сожалению, в мире, где всё пронизано тревогой и страхами, сильные черты таких людей ошибочно принимают за грубость и невежливость. Следовательно – считают источником опасности.

И совершенно зря. Потому что бояться следует не прямолинейных и честных (перед собой и другими) людей, а улыбчивых и милых тихонь, которые вонзят вам нож в спину при первой возможности.

Для того чтобы лучше понять, что скрывается за жесткой внешностью сильных (а потому – устрашающих) людей, приведём 10 великолепных черт их характера. Заодно вы сможете определить, относитесь ли сами к такому типу – не самому «удобному», но действительно заслуживающему восхищения.

«Устрашающие» люди на удивление:

1. Надёжные

«Самые успешные люди, которых я знаю, также самые надежные», – Уэйн Джерард Тротман.

Они не сюсюкают и не пытаются понравиться, они просто всегда стараются быть честными и ответственными. Кстати, именно эта черта помогает им достичь успеха не только в профессиональной, но и в личной жизни. Например, если они обещают что-то сделать, то сдержат слово, чего бы им этого не стоило.

2. Честные

«Вы должны учиться быть откровенными с миром: откровенность – это дитя честности и храбрости», – Роберт Э. Ли.

К счастью, этим людям не нужны уроки честности, поскольку они относятся к тому редкому типу, который смело говорит, что думает, не опасаясь возможных последствий или реакции окружающих. Они честно говорят в глаза правду не для того, чтобы обидеть кого-то или унизить – они просто уверены, что лгать нельзя. Даже если знаешь, что твои слова расстроят кого-то или испортят отношения.

Эта их черта «рубить правду-матку» – не самый лучший способ быть честными, но, согласитесь, уж лучше услышать горькую правду, чем жить во лжи и иллюзиях.

3. Всегда открыты новому

«Избавьтесь от предубеждений. Иначе вы никогда не добьётесь настоящего успеха», – Марта Стюарт.

Эти люди на самом деле всегда открыты для новых взглядов и нового опыта. Они стараются использовать все возможности, которые только выпадают. Зачастую это многим не понять, даже раздражает. Если уж они решили «полететь на Марс» – это произойдёт при любой погоде. Их амбиции и решимость пугают окружающих, но это не повод останавливаться!

4. Непревзойдённые в умении быстро находить правильные решения

Эти люди уникальны также тем, что всегда находят оптимальные решения. Даже в самых безнадежных ситуациях. Дело в том, что у них есть очень хорошая черта – они никогда не зацикливаются на проблемах и не оправдываются. Вместо этого просто делают то, что должны. Естественно, что подобное поведение пугает слабых людей.

5. Железная воля

«Жизнь полна счастья и слёз; будьте сильными и верьте», – Карина Капур Хан.

Как бы ни складывались обстоятельства, и каким бы невозможным что-то ни казалось, такие люди никогда не сомневаются, что в конце концов всё будет хорошо. Вера – вот что является их путеводной звездой и гарантией успеха. К тому же, они не воспринимают трудности слишком серьёзно, понимая, что так устроена жизнь: белая полоса сменяется чёрной, а потом – наоборот.

Вместо того, чтобы страдать и жалеть себя, они сражаются и преодолевают трудности – ступенька за ступенькой. Они никогда не сдаются, потому что даже не допускают самой мысли о поражении. И это срабатывает – побеждают!

6. Нетерпимость к драмам

«Трудности неизбежны. А вот драма – это уже выбор», – Анита Ренфро.

Эти люди не жалуются сами и не терпят нытиков и вечно всем недовольных. Дело в том, что у них попросту нет времени на глупые драмы. Сплетни, пустые разговоры, пересуды – всё это для них не более чем пустой шум. Они твёрдо уверены, что проблемы следует решать, а не часами обсуждать, а трудности – преодолевать, а не ныть и плакать.

Естественно, что такая нетерпимость к драмам окружающим воспринимается как грубость и черствость. Хотя на самом деле эти люди просто не приемлют фальшивый и бесполезный театр.

7. Беспристрастность

«Когда вы осуждаете другого человека, то это определяет вас, а не его», – Уэйн Дайер.

Эти люди знают, что никто не совершенен (и они, в том числе), поэтому никогда не осуждают других и не терпят, когда кто-то поступает так в их присутствии. Вот почему они либо сразу же грубо обрывают собеседника, либо уходят.

8. Умеют постоять за себя

«Стойте за себя – всегда. Никогда не позволяйте никому оскорблять или унижать себя», – Лайла Гифти Акита.

Эти люди всегда пользуются любой возможностью узнать что-то новое, потому что понимают, что многого не знают. Вот почему они так ценят и уважают мнение других. Однако они также ценят и свою точку зрения.

Они будут отстаивать свои убеждения, даже понимая, что это пугает и раздражает окружающих. При этом такие люди не кричат, не переходят на личности, они просто методично и терпеливо приводят аргументы. А почему бы и нет, если точно знают, что правы?

9. Избегают пустых разговоров.

«Мудрые люди говорят, потому что им есть что сказать. Дураки – потому что им нужно что-то говорить», – Платон.

Этих людей светские беседы о погоде и общих знакомых зачастую только раздражают. Они предпочтут сидеть в одиночестве, чем тратить драгоценное время своей жизни на столь пустые вещи.

Нет, они отнюдь не отшельники. Наоборот! Просто они любят разговаривать о чём-то действительно значимом и интересном. Поэтому, если знают, что в какой-то компании невозможно поговорить о чём-то глубоком и содержательном, то попросту вежливо попрощаются и уйдут.

10. Добрые

«Есть ли большая мудрость в нашем мире, чем доброта?» – Жан-Жак Руссо.

Эти люди могут быть самыми добрыми, но это не означает, что со всеми и всегда (особенно, когда приходится говорить правду кому-то в глаза). Более того, они обладают необычайной способностью проявлять доброту даже по отношению к тем, кто с ними плохо обращается. Это редкое качество, и у многих людей оно вызывает подозрения и пугает.

***

Итак, теперь вы видите, что сильные люди действительно могут пугать, но только потому, что они лучше, честнее, эффективнее и продуктивнее, чем другие. Поэтому не бойтесь их, а учитесь у них. Учитесь отстаивать свою точку зрения, учитесь говорить правду и учитесь не бояться быть собой.

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