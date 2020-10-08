Пророчество канадского священника о двух Папах и наступающем Конце Мира

С началом пандемии, блокировок, намечающегося экономического коллапса, голода, беспорядков и Третьей мировой войны, все эсхатологи всех наиболее распространенных в мире религий сходятся во мнении, что мы вступили во времена Апокалиписа и предсказанные в Откровении события совершаются на наших глазах. Естественно, перед такими глобальными переменами множество людей получают разного рода откровения, которые должны нас как-то всему надвигающемуся подготовить.

Откровений много и не все из них исходят из правильного источника, что вполне логично – блокировать информацию начальники этого мира не могут, поэтому они её троллят своими “пророчествами”, создавая невообразимую путаницу.

Мы, конечно, хотя и самые прославленные эксперты в рунете, тем не менее, мы не берем на себя право тотально фильтровать, что правда, что ложь – мы находим и переводим все подряд, а наши читатели уже сами отделяют зерна от плевел. Всё переводить мы, конечно, не успеваем, поэтому часто нам помогают и читатели, которые или сами находят и переводят что-то заслуживающее внимания, или напоминают нам о людях, про которых мы в ковидной суматохе слегка забыли.

Одним из таких людей является очень известный среди конспирологов канадский священник Мишель Родриг (Michel Rodrigue) – пророк и экзорцист, которого слегка побаиваются даже братья по монастырю. Ролик с выжимкой его пророчеств сделали немцы, ролик нашел и разместил на форуме наш читатель Bob. Немецкого мы не знаем, но первоисточники на канадском, а поэтому всё , что пишут о пасторе перескажем слегка более расширенно, чем сделали немцы в ролике. Итак.

Необычными экстрасенсорными способностями Мишель Родриг наделен с детства и все полученные им послания как-то связаны с явлением Девы Марии в Гарабандале. Это было еще одно Фатимское чудо, которое произошло в испанской деревне Сан-Себастьян-де-Гарабандал в начале 1960-х. Там четырем девочкам являлись сначала архангел Михаил, после чего было явление Девы Марии. Попы, по понятным причинам, чудом это не признали, что лишний раз доказывает его истинность. И с него мы начнем, поскольку иначе пророчества господина Родрига будут не очень понятны.

В ходе событий в Гарабандале девочки получили несколько посланий, большая часть которых касалась обличения попов и скором Конце Света с последующим разбором полётов. И начнется Конец Света с некоего «предупреждения», о котором девочки сказали так:

«Предупреждение», которое будет предшествовать великому «Чуду», будет ощущаться каждым человеком. Независимо от того, где они находятся в это время, люди найдут себя в полном одиночестве со своею совестью перед Богом. Они увидят все свои грехи независимо от их принадлежности к какой-либо религии или безверия. Каждый будет испытывать это в одно и то же время, хотя каждый будет иметь различную картину перед собой, потому что наши грехи различны. Никто не получит физического вреда от явления, если только от шока, вызванного им. Это будет только приготовление, подобно очищению перед «Чудом». Я не знаю, когда это случится, кроме того, что это будет перед «Чудом».

«Предупреждение» придёт для того, чтобы очистить нас для «Чуда», и оно подобно катастрофе, которая будет ощущаться нашей совестью. Мы вспомним о мёртвых в том смысле, что мы предпочтём лучше оказаться среди умерших, чем терпеть такое «предупреждение».

О «Чуде» Богородица сказала, что оно произойдёт в четверг, в восемь тридцать вечера. Этот день совпадёт с неким большим событием в Церкви, а также со днём памяти святого, который является мучеником за Евхаристию. Оно будет видно всем людям в деревне и с окружающих гор. Присутствующие больные будут исцелены и неверующие уверуют. Это будет величайшее «Чудо», которое Иисус когда-либо совершил для мира. Не будет ни малейшего сомнения, что оно исходит от Бога и что это на благо человечества. Там будет знамение, которое останется навсегда, которое можно будет видеть, фотографировать, снимать на видеокамеру, но его невозможно будет потрогать. Я могу также добавить, что это произойдет между восьмым и шестнадцатым числами месяца. Это «Чудо» будет для каждого человека в мире.

Больше о предупреждении долгие годы было ничего не известно, поскольку девочкам запретили об этом говорить. Единственное, о чем одна из них сказала – это будет что-то ужасное, люди просто рехнутся от страха. Но, похоже, кое что об этом всём было передано через господина Родрига:

После просветления совести (каждый человек на земле увидит свои грехи) человечество получит беспрецедентный дар: период покаяния продолжительностью около шести с половиной недель, когда у дьявола не будет силы действовать. Дьявол не будет связывать нашу волю и сражаться против нас. Это означает, что все люди будут иметь полную свободу воли принимать решение за или против Господа. И в этот момент все, кто выскажет желание, что нуждается в Его спасении, будут отмечены на лбу светящимся крестом и к ним будет приставлен Ангел.

Через некоторое время после предупреждения миру будет дано чудесное знамение. Оно будет в Гарабандале, Испания, у сосен, где Дева Мария впервые и появилась. Чудо можно будет снять на пленку и его покажут по всему миру по телевизору. Это произойдет в начале Скорби.

Но, через через шесть с половиной недель дьявол вернется и все средства массовой информации, привлекая толпы академиков NASA скажут так: «Наши ученые проанализировали случившееся и обнаружили, что это была колоссальной силы солнечная вспышка. Она была настолько мощной, что затронула умы людей и породила коллективную иллюзию».

Когда силы дьявола вернутся после Предупреждения (через 6 1/2 недель), они превратятся в официальное Правительство Единого Мира. Даже сейчас их военная полиция находится на месте, ожидая приказов. Мы увидим повторение того, что произошло во Второй мировой войне, но на этот раз военные действия будут повсеместными.

Гитлер начал в Германии, а затем завоевал другие страны. Теперь у сатаны больше нет времени. Он начнет ядерную войну, которая будет глобальной – это будет его война против всего человечества. Дьявол убьет одну треть человечества в этой войне – точно так же, как треть ангелов была изгнана с небес в ад. Почти все ядерные ракеты, запущенные по США, будут отклонены Десницей Бога, но семи ядерным ракетам будет позволено ударить по Соединенным Штатам за их мерзости и преступления.

Однажды я получил подробное видение грядущей войны. Это была ядерная война – все мертвые тела, которые я видел, были сожжены, их плоть выгорела. Я видел, как плоть людей стекает с их тел, как вода. Всё вокруг было в огне и в руинах. Уверяю вас, это была не маленькая война. И эта война начнется с двух стран: Иран и Северная Корея соберутся вместе, чтобы противостоять Соединенным Штатам».

Предупреждение, о котором было рассказано в Гарабандале, по словам господина Родрига – это те самые “три дня тьмы”, после которых будет явлено Чудо – больные исцелятся от всех болезней и людям будут даны силы найти укрытие и пережить последующие три с половиной года кошмара и ужаса. Время начала войны было запланировано глобалистами на 2019-й год, но Трамп каким-то чудом сорвал этот план. Как говорит господин Родриг – Трамп “все время танцует на одной ноге” и глобалисты, пока смотрят на его левую ногу, не знают, куда ступит правая.

Собственно, что-то в этом роде мы наблюдали 3-го октября, на которое многие ванговали начало Третьей мировой войны. Но в этот момент Трамп или прыгнул на авианосец, или на самолет, и куда-то скрылся, сообщив всем, что у него ковид. Тем не менее, сколько бы Трамп не прыгал – война всё равно начнется, причем – не позднее, чем весной 2021-го года, хотя её могут включить и прямо сейчас, поскольку антихрист уже здесь.

Как все мы знаем, в католическом мире сейчас сложилась беспрецедентная ситуация, когда живы и здравствуют два Папы – Папа Франциск, который сидит в Ватикане, и Папа Бенедикт XVI, который как бы в бегах, но сидит под охраной Германии. Никто не знает, почему сместили Бенедикта XVI и еще большая тайна – почему он до сих пор в добром здравии, хотя и сложил с себя полномочия как бы по болезни. Мишель Родриг всё объясняет.

По его словам антихрист уже давно в Ватикане. Оттуда он руководит не только католиками, но и всеми мировыми церквями, продвигая ​​экуменизм. Но скоро ему нужна будет не только власть, а настоящая коронация, о чем Мишель Родриг говорит так:

«Антихрист всегда хотел сесть в кресло святого Петра. Сейчас Папа Франциск подобен Апостолу Петру – он осознает свои ошибки, он пытается снова объединить Церковь под властью Христа, но он больше не может этого сделать. Папа Франциск умрет мученической смертью. Затем появится почетный папа Бенедикт XVI, который как бы уже и не Папа, но до сих пор носит свое папское кольцо. Он попытается созвать совет кардиналов, чтобы спасти Церковь. Но я видел, как его слабенького и хрупкого с обеих сторон держали двое швейцарских охранников. Я видел, как Бенедикт XVI внезапно бежал из Рима из-за повсеместного опустошения. Он спрячется, но потом его найдут, и я тоже видел его мученичество».

Все ссылки на сайты, где публикуют обновления с пророчествами господина Родрига мы приводим и скорее всего там будут появляться и какие-то новые пересказы его видений.

На данный момент предсказания господина Родрига хорошо коррелируют с информацией от других пророков, то есть осень, корона, прививки, голод, бунты, ядерная война. За Северную Корею не знаем, но Иран скорее всего действительно используют как глобальных прокси – чтобы и Америке было куда врезать в ответ, но чтобы и весь мир не в труху, а ровно одну треть.

Про центр NWO в Ватикане – снова похоже на правду, поскольку об этом говорят и некоторые старцы, и некоторые раввины, и сенситивы не из религиозных деятелей. Но с датами, как всегда, непонятно, так что остается ждать чуда в Гарабандале и “трех дней тьмы”, что эксперды назовут массовой галлюцинацией и спишут на солнечную вспышку. Так что следим за развитием событий и, похоже – за солнечными вспышками тоже теперь нужно будет следить.

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