Мастер кунг-фу рассказывает о 5 ментальных состояниях, которые отравляют нам жить, и о том, как с ними бороться

Ши Хэн Йи – настоятель в храме Шаолинь в Европе, тут он преподает боевые искусства и методы развития единства тела и ума. 30 лет он посвяти своей главной цели – стать мастером Шаолиня, и столько же провел, изучая и практикуя взаимодействие ума и тела.

Ши Хэн Йи рассказывает об основных ментальных состояниях, лишающих наш взгляд ясности, мешающих совершать разумный выбор и жить счастливо и гармонично, а также мастер делится советами, как эти состояния преодолеть.

Чувственное желание – это тесно связанное с нашей личностью удовольствие, возникающее тогда, когда мы испытываем глубокую тягу к какой-либо вещи, оказывающей стимулирующее воздействие на одно или несколько из наших 5 органов чувств (зрение, слух, обоняние, осязание и вкус).

Представим, что вы всю прошлую неделю посвятили подготовке к полумарафону. Но в начале этой недели в вашу жизнь врывается смартфон, умоляющий о внимании.

Вы сдаетесь и начинаете прокручивать страницы в соцсетях. Время, которое вы хотели посвятить тренировкам, растрачивается впустую. Вы сбиваетесь с правильной дороги.

Чувственные желания – это не всегда что-то негативное. Идея состоит в том, что любое желание (естественное и нет) способно с легкостью трансформироваться в навязчивую идею или зависимость, которая отвлекает нас от наших целей.

Единственный способ эффективной борьбы с искушением состоит во внимательном и тщательном обдумывании возможных последствий вашей слабины перед ним. В следующий раз, при возникновении чувственного желания, поинтересуйтесь у себя: сколько пользы и вреда оно может мне принести в будущем? И как именно?

2. Злая воля

Недоброжелательность полностью противоположна чувственному желанию. Это ментальное состояние нежелания чего-либо из-за сильной неприязни или неприятия этого. Оно может быть связано с деятельностью, обстоятельствами или с какой-либо личностью.

Чтобы восстановить отношения, например, с другом, вам нужно спокойно пообщаться о сложностях, возникших между вами. Но поскольку вы терпеть не можете конфронтацию, даже неагрессивную, вы вообще стараетесь избегать этой встречи. И вы можете продолжать поступать подобным же образом по отношению к другим вещам.

Отрицательные эмоции (например, страх, злоба, разочарование) – это нормальная составляющая человеческой жизни. Но зацикливание на них мешает нам двигаться вперед; мы просто застреваем в этой эмоциональной ловушке.

Старайтесь практиковать преодоление злой недоброжелательности: но не игнорируйте ее, а найдите ее корни. Если вы всегда избегаете конфронтации, поинтересуйтесь у себя, по какой причине так происходит? Может быть, это потому, что все ваши попытки поиска выхода из подобных ситуаций заканчивались безуспешно. Вспомните прошлый опыт: Что пошло не так? Что можно было сделать иначе?

Отнеситесь к этому, как к возможности узнать больше о себе, отпустив старые пути и попробовав новые.

3. Лень и апатия

Пребывание в бездействии ведет к лени и оцепенению. Это следствие низкого уровня энергии и отсутствия мотивации. Лень и апатия также могут выражаться в виде пораженческого настроения, жалости к себе, мыслей о тщетности всего на свете, самодовольстве и даже депрессии.

Может быть, это состояние именно сейчас мешает вашей карьере, потому что вы не ощущаете достаточной мотивации выполнять работу, которой занимаетесь, или вам кажется, что вы не достаточно квалифицированы для нее.

В буддизме это состояние часто сравнивается с тюремным заключением. Чем больше вы разрешаете ему управлять своим умом и телом, тем быстрее вокруг вас смыкаются стены.

Практика преодоления состояния лени и апатии: как и в случае со всеми другими препятствиями, вам необходимо осознать, что стало причиной этого вашего ментального состояния. Затем сосредоточиться на своих целях и на том, почему они вас вдохновляют. Начните предпринимать определенные действия, чтобы проложить себе дорогу сквозь стены; это могут быть такие простые шаги, как обращение к собственному наставнику или занятия медитацией при прогулках.

4. Беспокойство

Беспокойство – это результат того, что ваш ум пребывает в хаосе. Обычно это случается с людьми, которые постоянно думают о будущем или винят себя (окружающих) за неудачные действия.

В буддизме беспокойство получило название «ума обезьяны»: разум, не способный сосредоточиться на чем-то одном, словно постоянно прыгает с ветки на ветку.

В моменты беспокойства мы находимся под влиянием собственных капризов, которые заставляют действовать таким образом, что позже нам приходится жалеть о совершенных поступках, тем самым еще больше подпитывая свое беспокойное состояние.

Практика преодоления состояния тревоги: начните наблюдать за своим беспокойством. Ваш ум может быть охвачен чувством разочарования из-за того, что вы сожалеете о тех вещах, которые совершили много дней тому назад. Признайте это чувство, осознайте его, а затем освободитесь от него.

Медитация – одна из наиболее действенных техник преодоления тревоги. Суть ее заключается в очищении ума от навязчивого беспорядка для обретения мира и покоя в настоящем.

5. Сомнения

Это препятствие можно уподобить сосуду с водой, которую смешали с грязью и поместили в темную комнату с выключенным светом. Естественно, что все эти условия не позволят вам хотя бы что-нибудь разглядеть в глубине воды.

Мы начинаем скептически относиться к собственным силам («Способен ли я на это?» «Что, если я потерплю неудачу?»), или в советах учителя («У него слишком маленький опыт», «Я знаю больше, чем он»), или к своим действиям («Верно ли я поступаю?», «А если случится что-то плохое?»).

Практика преодоления сомнений: ваш скепсис действительно способен стать вашим другом. Сомнение может говорить о том, что вам необходимо отступить немного назад, чтобы заново проанализировать ситуацию, или о том, что что-то (например, решение или поставленная цель) противоречит вашим жизненным ценностям.

Главное – бросить вызов своим сомнениям. Спросите себя: имеет ли смысл рассуждение, стоящее за моим скепсисом? Логично ли оно? Или оно совершенно бессмысленно и просто сбивает меня с пути к достижению целей?

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