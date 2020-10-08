Они никогда не прощают: 4 знака Зодиака, для которых измена – конец света

Некоторые знаки Зодиака воспринимают факт измены более спокойно, с достоинством разрывая отношения с предавшим их человеком. Но только не люди, появившиеся на свет под этими 4 созвездиями. Они превращают и свою жизнь, и жизнь предателя в настоящий хаос.

Обманутый Овен

Овнам очень трудно переступить через свою гордость, и новость об измене заставит почувствовать, что их достоинство растоптали. После чего они сразу же начнут составлять план мести и вообще станут вести себя недостойно, создавая вокруг себя хаос.

Обманутый Лев