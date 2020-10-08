Камеры МКС снова зафиксировали НЛО (2 ВИДЕО)

Веб-камера, установленная на Международной космической станции (МКС) и ведущая трансляцию в прямом эфире, снова зафиксировала необычный неопознанный летательный объект.
Изучая полученные кадры, независимые исследователи сообщили, что аппарат металлического цвета направился в сторону Земли, периодически исчезая из вида. Другие предположили, что объект направился к МКС. Некоторые пользователи Сети посчитали, что дело не обошлось без представителей инопланетных цивилизаций, а кто-то предположил, что в обзор камеры попал объект секретной миссии США.
Скептически настроенные комментаторы посчитали, что рядом с МКС пролетел дрейфующий в околоземном пространстве космический мусор или спутник.
Уфологи во всем мире тщательно изучают все видеотрансляции и публикации NASA в надежде обнаружить на них доказательства существования инопланетян. Стоит напомнить, что именно NASA разместило веб-камеру на МКС, которая регулярно фиксирует возле космической станции различные аномалии. Однако сотрудники американского ведомства всячески отрицают наличие инопланетного следа, объясняя их бликами света или частицами пыли на объективе камеры
Дискообразный НЛО летит сквозь северное сияние
Буквально на днях камеры МКС зафиксировали еще один загадочный дискообразный объект, который стремительно пронесся сквозь полярное сияние.
Фото из открытых источников
Данное видео было опубликовано в Сети и вызвало целый шквал комментариев. Кто-то предположил, что это обычная пыль на объективе, а кто-то всерьез посчитал, что это настоящий корабль представителей инопланетных цивилизаций.