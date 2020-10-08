9 ошеломляющих психологических фактов о вас, других людях и реальности

Если вы углубитесь в изучение своей психики, то поймете, что мы не только постоянно испытываем на себе ее влияние, но она еще и в буквальном смысле формирует мир, в котором мы живем. Это как программа или, скорее, как операционная система, которую каждый пользователь персонифицирует под себя. А любая операционная система работает по нескольким правилам, как и психика каждого отдельного человека. Так формируется реальность.

Ниже представлены 9 ошеломляющих психологических фактов, которые помогут вам заглянуть за пределы реальности!

Люди, которых вы встречаете на своем жизненном пути, это живые существа. Но ваше восприятие этих людей является проекцией вашей психики на них. Вот почему мы ненавидим, любим и понимаем разных людей.

Монстры, которых мы создаем у себя в голове, проецируются на личностей, которые подходят под описание этих монстров. Люди, которых мы боготворим, подпадают под описание идолов, качества которых мы на них проецируем. Но на самом деле они всего лишь люди со своими недостатками и проблемами, как и все мы.

2. Ваш разум постоянно ищет причины укрепиться в своих убеждениях.

Во что бы вы ни верили и каким бы странным это ни казалось, но ваш разум отфильтрует все, что может противоречить этому убеждению, и найдет с десяток причин, почему оно правильное. И этому есть простое биологическое объяснение. Таким образом мы оберегаем энергию, необходимую для выживания. Разум защищает установленную нами систему убеждений, ведь если отказаться от одного убеждения, то придется переоценить все остальные, а это потребует огромных затрат энергии.

Когда люди видят доказательство, противоречащее их фундаментальным убеждениям, у них возникает чрезвычайно неприятное чувство, называемое когнитивным диссонансом. Когнитивный диссонанс заставляет их рационализировать, игнорировать и даже отрицать все, что не вписывается в их систему убеждений. Люди оказываются в ловушке своих ложных убеждений, защищая их и игнорируя реальность ради того же сохранения энергии.

3. Все близкие вам люди обладают качествами, которые вы не раскрыли в себе.

Вещи, которые вам нравятся в близких вам людях, это своего рода пробелы в вашей личности, и вы отчаянно пытаетесь их заполнить. Это вещи, которые вы пока не можете раскрыть в себе, а потому проецируете их на окружающих.

Вы узнаете желаемые качества в других. Вы узнаете в них лучшую версию себя. Именно этот аспект их личности и притягивает вас к себе.

Вот почему после разрыва отношений большинство людей скучает по человеку, которым они были со своим бывшим партнером, а не по самому партнеру. Конечно, это вовсе не означает, что мы не любим друг друга. Настоящая любовь это другой тип любви, который остается жить внутри нас даже после расставания.

4. Никто в этом мире не считает себя злым.

Что бы человек не делал, он не проснется на следующее утро с мыслью о том, что он является воплощением зла. Выживание и мотивация были бы невозможными, если бы мы считали, что поступаем неправильно.

Люди неспособны действовать и мыслить здраво, если они, по их мнению, поступают неправильно.

Все мы одинаково хороши в оправдании собственных ошибок, поэтому всегда находим логичное объяснение своим поступкам. Таким образом мы выставляем себя либо жертвой, либо спасителем, либо теми, кем движет некая высшая сила.

5. По меньшей мере треть ваших воспоминаний фальшивы, слегка отредактированы или полностью забыты.

Вспомните свой последний прием пищи. Подумайте о своем лучшем друге. А теперь снова вернитесь к моменту, когда вы в последний раз ели. Во второй раз, когда вы мысленно вернулись за стол, вы подумали уже не о самом событии, а о том, когда в последний раз вы вспомнили о нем.

Мы помним не события, а модели мышления, ассоциируемые нами с этими событиями. И каждый раз, когда мы что-то вспоминаем, мы слегка меняем свою модель мышления.

Память – это целая сеть мозговых клеток, охватывающая разные участки человеческого мозга, и она постоянно обновляется. Это непрерывное обновление выполняет важную функцию, позволяющую людям, помимо всего прочего, учиться чему-то новому и решать проблемы.

Но она имеет свойство меняться каждый раз, когда вы к ней обращаетесь. Так, вы можете дополнить рассказ новыми деталями, услышанными от кого-либо еще, или создать новые и, вероятно, неточные или вводящие в заблуждения связи.

6. То, что вы ненавидите в других людях, является отражением вашей неуверенности в себе, подавляемой теневой стороной личности.

В психологии Юнга «тенью» называется подсознательная сторона личности, которую сознательное эго не идентифицирует в себе или вообще в подсознании.

К примеру, вы считаете себя организованным человеком, поэтому ваша ленивая часть натуры подавляется и прячется где-то в «тени». Эта отвергнутая часть влияет на ваше поведение и тем самым продолжает испытывать на прочность вашу организованность. Вот почему мы ненавидим других людей, когда они проверяют какую-то часть нашей личности, для воспитания которой мы так усердно трудились.

7. Сначала реальность проходит через ваше подсознание, а затем проецируется на внешний мир.

Есть мир внешний, а есть внутренний. Реальность – это то, что создается вашим внутренним миром из стимулов внешнего мира. Это мир, в котором вы живете. Все, что вы видите, слышите, все запахи и вкусы сначала проходят обработку в мозге, а уже затем «предлагаются» восприятию. Все, что вы чувствуете или ощущаете, фильтруется.

Мы живем в разных мирах, являющихся результатом применения разных фильтров. Любой подсознательный разум отбрасывает одни элементы и делает ударение на других.

У каждого человека свои особенные воспоминания и страхи, а также разные настроения и интересы в определенный момент времени. Все эти вещи и делают нашу реальность отличной от реальности других людей.

8. Настроение влияет на восприятие.

То, как вы себя чувствуете, определяет количество деталей, которые вы видите. Например, если вам грустно, вы будете замечать больше деталей, связанных с вашей грустью. Если вы уверены, что сегодня не ваш день, разум будет реагировать на любую мелочь, которая поможет еще раз в этом убедиться. А когда у вас хорошее настроение, вы склонны игнорировать любые негативные детали, даже если их вокруг очень много.

9. Ваша личность вас не определяет.

Кто вы? Когда кто-то задает вам этот вопрос, вы, вероятно, начинаете вспоминать историю своей жизни, которую сами себе рассказываете. Эта история становится вашей личностью, а вы чувствуете отвращение ко всему, с чем себя не ассоциируете.

Большинство людей переполняют крайне негативные эмоции, когда им приходится делать что-то такое, что ставит под сомнение их личность. Однако это всего лишь способ определить себя, хотя на самом деле наша природа и потенциал безграничны.

Как правило, мы не позволяем случиться чему-то хорошему, потому что эти вещи не вписываются в общую историю нашей жизни. Но вы не являетесь историей о себе, это всего лишь история вашей личности, а личность можно изменить.

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