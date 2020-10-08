«Улыбайся, не доставляй беде удовольствия»: 20 жизненных наблюдений Рэя Брэдбери

Рей Брэдбери мечтал побывать на Марсе, а по его сценариям снимал фильмы Альфред Хичкок. А еще один из самых популярных писателей-фантастов называл себя «человеком, получившим образование в библиотеке».

Путь к признанию для Брэдбери был непростым, несмотря на уникальный писательский талант. Он долгие годы жил довольно бедно и только в 1953 году, когда вышел роман «451 градус по Фаренгейту», о писателе заговорил весь мир. Научно-фантастическая антиутопия о будущем, где сжигают все книги, впервые была опубликована в журнале Playboy.

Мы сделали подборку прекрасных цитат Рея Брэдбери о самом главном – о смысле, жизни и нас с вами. Хочется читать и думать, думать и читать…

«Когда мне было 19 лет, я не мог поступить в колледж: я был из бедной семьи. Денег у нас не было, так что я ходил в библиотеку. Три дня в неделю я читал книги. В 27 лет вместо университета я окончил библиотеку».

«Есть преступления хуже, чем сжигать книги. Например – не читать их».

«Жизнь и так слишком серьезная, чтобы еще и воспринимать ее серьезно».

«Искать кроликов в шляпах – гиблое дело, все равно как искать хоть каплю здравого смысла в голове у некоторых людей».

«Любовь – это когда кто-то может вернуть человеку самого себя».

«Первое, что узнаешь в жизни, – это то, что ты дурак. Последнее, что узнаешь, – это что ты все тот же дурак».

«В войне вообще не выигрывают. Все только и делают, что проигрывают, и кто проигрывает последним, просит мира».

«Я не люблю машины. Я ненавижу Интернет, ненавижу компьютеры. Они мешают нам жить, они отбирают наше время. Люди слишком много работают за компьютерами, они слишком много болтают, вместо того чтобы слушать и слышать друг друга».

«Когда человеку 17, он знает все. Если ему 27 и он по-прежнему знает все – значит, ему все еще 17».

«Если бы мы слушались нашего разума, у нас бы никогда не было любовных отношений. У нас бы никогда не было дружбы. Мы бы никогда не пошли на это, потому что были бы циничны: «Что-то не то происходит» или: «Она меня бросит» или: «Я уже раз обжёгся, а потому…» Глупость это. Так можно упустить всю жизнь. Каждый раз нужно прыгать со скалы и отращивать крылья по пути вниз».

«Чтобы выжить, надо перестать допытываться, в чем смысл жизни. Жизнь сама по себе и есть ответ».

«У зла есть только одна сила – та, которой наделяем его мы сами».

«…В годы вашей жизни – живите. Не ставьте на себе крест. Не ходите с кислой физиономией».

«Шире открой глаза, живи так жадно, как будто через десять секунд умрешь. Старайся увидеть мир. Он прекраснее любой мечты, созданной на фабрике и оплаченной деньгами. Не проси гарантий, не ищи покоя — такого зверя нет на свете».

«Улыбайся, не доставляй беде удовольствия».

«Мы – невозможность в невозможной Вселенной».

«Да, свободного времени у нас достаточно. Но есть ли у нас время подумать?»

«Книги только одно из вместилищ, где мы храним то, что боимся забыть».

«Любовь – это когда хочешь переживать с кем-то все четыре времени года. Когда хочешь бежать с кем-то от весенней грозы под усыпанную цветами сирень, а летом собирать ягоды и купаться в реке. Осенью вместе варить варенье и заклеивать окна от холода. Зимой – помогать пережить насморк и долгие вечера…»

«Никогда не подвергай сомнению чудеса, когда они происходят».

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