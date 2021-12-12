Таинственный остров Хай-Бразил

Остров Хай-Бразил был хорошо известен европейцам во времена Средневековья. Тогда его отмечали на всех географических картах, и если верить картографам, то располагался он примерно в 300 км к западу от побережья Ирландии.

А если верить ирландским мифам — это остров блаженных, настоящий рай на земле, где нет боли, страданий и старости… Он всё время окутан туманом и недоступен для простых смертных. Даже увидеть его можно только раз в семь лет, в течение одного дня.

Легенды о таинственном острове распространялись по всей Европе в течение многих столетий. Рассказывали, что он был землей обетованной, раем или местом, где продолжала существовать древняя, давно забытая цивилизация.