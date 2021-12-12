Таинственный остров Хай-Бразил

Остров Хай-Бразил был хорошо известен европейцам во времена Средневековья. Тогда его отмечали на всех географических картах, и если верить картографам, то располагался он примерно в 300 км к западу от побережья Ирландии.
А если верить ирландским мифам — это остров блаженных, настоящий рай на земле, где нет боли, страданий и старости… Он всё время окутан туманом и недоступен для простых смертных. Даже увидеть его можно только раз в семь лет, в течение одного дня.
Легенды о таинственном острове распространялись по всей Европе в течение многих столетий. Рассказывали, что он был землей обетованной, раем или местом, где продолжала существовать древняя, давно забытая цивилизация.
Имя Хай-Бразил происходит от кельтского слова Breasal, что означает «верховный король мира».
Отмеченный на множестве средневековых карт, он манил к себе многих мореплавателей. В 1480 году к берегам Хай-Бразил из Бристоля отправилась экспедиция Джона Джея-младшего. Проведя два месяца в море, путешественники вернулись ни с чем. С тем же неуспехом прошло и множество последующих экспедиций.
И только в 1674 году шотландский капитан Джон Нисбет сообщил, что случайно обнаружил легендарный остров по пути из Франции в Ирландию. Ему даже удалось отправить на загадочный берег команду из четырех человек, которые провели там целый день.
По их рассказам, весь остров был заселен огромными черными кроликами. А еще там стоял огромный каменный замок, где в полном одиночестве жил старый маг. Он щедро одарил матросов и отпустил их назад…
Но после этого случая, ни одному кораблю больше не удавалось обнаружить остров. В конце концов, картографам пришлось убрать Хай-Бразил со всех морских карт. Последний раз он значился на карте 1865 года просто как скала Бразил.
А вот последние документальные записи об острове были сделаны чуть позже, в 1872 году Робертом О’Флахерти и T. Вистропом. Вистроп утверждал, что посетил Хай-Бразил три раза и был так очарован им, что захотел перевезти туда свою семью. Однако все они стали свидетелями того, как остров внезапно появился из ниоткуда, и столь же внезапно исчез у них на глазах…
С тех пор остров не появлялся, и до сих пор никто не знает, был ли он на самом деле, или это только красивые легенды.