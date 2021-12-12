Начните жить, второго шанса и жизни не будет

Второго шанса не будет. Мы постоянно об этом забываем…

Когда кто-то умирает или погибает, вы немножко в шоке, да? И думаете, такое со мной не случится. Или не верится, что он или она умерла. Смерть рядышком прошла с вами. Вы сидите на похоронах и думаете, капец, жизнь такая хрупкая. Все, буду жить на всю катушку. Потом приходите домой и завтра на работу, и все забывается. Продолжаете свое существование. А где ваши мечты? Когда вы в последний раз мечтали? Где ваша дерзость? Пыл? Бесстрашие и бесшабашность?

Вспомните, когда вы были юными, о чем мечтали? Вы не забыли свои цели?

Вы чего-то хотите? Например, похудеть. И все время откладываете это на потом. Когда потом? Ведь жизнь проходит и молодость. А ты сидишь из-за своей полноты, стесняешься и забыла, что такое наслаждаться сексом. Стараешься одеть балахон или с полотенцем идешь с ванны в кровать, стесняясь показать свои целлюлиты перед любимым? А кто тебе мешает сделать себя? Заняться спортом, сесть на диету. Не жрать на ночь. Когда ты будешь жить? Полюби себя.

Ты прекрасна в любом виде. Полюбишь себя — будешь относиться к себе по-другому. Полюбят и тебя.

Ненавидишь свою работу? Алё… брось и займись своим. Твори. Не бойся ничего. Никогда не сомневайся в своих силах. Никогда не стесняйся своей работы, если она тебе нравится и приносит удовольствие. Верь в себя!

Не хочешь или не можешь жить в городе? Аллергия или не хватает денег на жизнь? Плевать, переезжай в деревню. Там жизнь намного интереснее. Кто сказал, что в городе жить — это круто? Живешь, там где любишь.

Не хотите жить со своим мужем или женой? Но не решаетесь уйти? Подумайте, вы уже прожили половину жизни. Оглянитесь — вы были счастливы. Вас ценили, уважали, любили? Посмотрите на своего партнера и подумайте хорошенько, смотрите и скажите честно себе: вы готовы встретить старость с этим человеком и в конце жизни не будете жалеть? Ответ придет сам собой. Зачем себя насиловать, придумывать причины и откладывать свою жизнь на полку? Зачем такие жертвы. Вы достойны быть любимыми и любить.

Живите здесь и сейчас. Не надо думать, что все еще впереди. Впереди ничего не будет, если ты сейчас не поднимешь свой зад и не изменишь себя. Поменять жизнь невозможно сразу. Но мысли изменить вы можете. Думайте и живите, как вам хочется. А не как диктует общество. Плевать на все. Живите, как в последний раз. Любите. Занимайтесь сексом. Занимайтесь спортом. Любимым делом.

Главное — не живите с камнем на душе. Ведь вам умирать с вашей душой. Когда сердце остановится, вы не сможете открыть глаза или крикнуть. А мозг еще будет работать минуты две. И вы останетесь наедине с собой, со своей душой и своими мыслями и воспоминаниями. Это будет в первый и последний раз, когда вы явно поймете как вы прожили жизнь. Будете сожалеть о многом. Но поздно.

Просто представьте, что через пять мин вы покинете этот мир. Все. Вас не будет. И подумайте, вы были счастливы? Вы все делали, как душа просит? Вы не ранили свою душу скверными поступками. Вы чисты душой? Сохранили в себе те качества, которые заложили в вас ваши родители? Вы не навредили себе или кому-то? Что вы хотели? И что сделали? Чего вы добились? Вы умрете со спокойной душой? Любя?

О чем вы будете жалеть? Чего вы не сделали? Кто будет искренне плакать о вас?

Ведь как вы прожили жизнь, так вас и проводят. Если вы были сволочью, вас сразу забудут и даже плакать никто не будет. Если вы были любимым человеком или хорошим отцом или мамой, умирать не так страшно. Честно.

Главное в этой жизни — не быть эгоистом. Не ждать чуда. Не ждать любви. Не ждать принца, который у вас появится и решит все ваши проблемы. А начать просто любить. Любить безвозмездно и не требуя ничего взамен. Быть преданным. Не врать. Начать самому строить свой корабль жизни. И открывайте на всю катушку паруса. Цените каждый прожитый жизнь.

Вы думаете счастье в квартирах, хороших автомобилях или домах, или в хорошей зарплате? Ни фига.

Счастье — это когда ты приходишь домой, и твое счастье дома. И люди, которые тебя понимают и любят таким, какой ты есть.

Даже если ты живешь в сарае, но если рядом с тобой люди, которые любят тебя, это и есть счастье. Которые не выносят тебе мозг. А любят тебя, засранца, таким, какой ты есть.

Написала этот пост, потому что вместе со мной положили парня молодого с сильными болями в животе. Он два месяца пил болеутоляющие и спазмалгон. Здесь обследовали и отправили в онкоцентр. 4 стадия уже. А мы с ним шутили в столовой. Он был полон планов. Но жаловался, что работает в офисе и даже не было времени сходить в больницу. С утра до ночи там. Когда он узнал, я видела его реакцию. Он прям на глазах постарел. У меня чуть сердце не разорвалось от сострадания. Господи, как жаль.

Если у вас что-то болит, пожалуйста, немедленно идите к врачу. Не терпите. Всегда надо быть внимательным к своему здоровью.

Мы все куда-то бежим. Все покупаем в кредиты. Потом пашем как проклятые. Откладываем и надеемся, что потом будет лучше. Потом поживем. Когда потом?

Чтобы жить, достаточно одной комнаты и кровати. И чтобы было, что поесть. Все. Главное — жить, как ты хочешь. Свободно. Все тащим и тащим домой. Устраиваем истерики по мелочам и расстраиваемся, если ударили машину. Господи, это же кусок железа. Он не стоит того, чтобы так убиваться.

Люди. Начните жить здесь и сейчас. Второго шанса и жизни не будет. Посмотрите на часы: видите, как летит стрелка секундомера. Это и есть ваша молодость и жизнь. Она пролетит молниеносно. И надо ее прожить достойно и по-настоящему.

Автор: Назым Осака

Фото: Carter Baran

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