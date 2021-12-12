«Гули-гули, за мной, деточки, бегите»: история о чуде

Мы в чудеса не верили открыто, но в глубине души надеялись на них…

В 1932 году в Минводах появился странный старик.

Ему было 90 лет, он ходил босиком и в яркой цветастой рубашке, играл с детьми и отзывался на прозвище Кузюка.