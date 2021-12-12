«Гули-гули, за мной, деточки, бегите»: история о чуде

Мы в чудеса не верили открыто, но в глубине души надеялись на них…
В 1932 году в Минводах появился странный старик.
Ему было 90 лет, он ходил босиком и в яркой цветастой рубашке, играл с детьми и отзывался на прозвище Кузюка.
На милостыню он покупал гостинцы детям, кормил птиц, приговаривая: «Пойте, только Бога знайте», угощал и кошек со словами: «Ешьте, только с молитвой».
Во время войны Кузюка подбежал к детскому саду, закричал: «Гули-гули, за мной, деточки, бегите за мной!»
Дети, смеясь, побежали за ним, следом выбежали недовольные воспитатели.
Когда все они отдалились от здания на изрядное расстояние, раздался ужасный взрыв: это в детский сад попал немецкий снаряд. Никто не погиб — всех вывел прозорливый старец.
Мало кто знал, что под обличьем юродивого скрывается великий старец, бывший настоятель Афонского монастыря Ризоположения, иеросхимонах Феодосий Кашин (Преп. Феодосий Кавказский), который свободно говорил на 14 языках. Также сохранились свидетельства, что он обладал даром духовного прозрения. Одних обличал, других исцелял от болезней, иных врачевал словом. Ко всем относился с участием, направляя на путь спасения. Он заранее знал, кто и с какой просьбой к нему обратится, предвидел будущую жизнь и смерть своих собеседников.
Он умер в 1948 году в возрасте 107 лет.